বারাসত, 27 অগস্ট: নিউটাউনে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুন-কাণ্ডে ছ'মাসের মাথায় সাজা ঘোষণা হল ৷ দোষী সাব্যস্ত হওয়া টোটোচালককে আমৃত্যু কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছে বারাসতের বিশেষ পকসো আদালত ৷ সেই সঙ্গে ধর্ষণ, খুন ও পকসো আইনের তিনটি ধারায় দোষীকে দেড় লক্ষ টাকা জরিমানাও করেছেন বিচারক ৷ অনাদায়ে আরও 15 বছরের অতিরিক্ত সাজা ঘোষণা করা হয়েছে ৷
যদিও, আদালতের রায়ে খুশি হতে পারেননি নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবার ৷ তাঁরা চেয়েছিলেন দোষী টোটোচালকের ফাঁসির সাজা হোক ৷ সরকারি আইনজীবীও আদালতে ফাঁসির দাবি করেছিলেন ৷ কিন্তু, বিচারক শেষ পর্যন্ত দোষীকে আমৃত্যু কারাদণ্ডের সাজা শুনিয়েছেন ৷
উল্লেখ্য, চলতি বছরের 6 ফেব্রুয়ারি নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাটি ঘটে ৷ সেদিন 13 বছরের ওই নাবালিকা স্কুলছাত্রী পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া করে নিউটাউনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ৷ বাড়ি থেকে বেরনোর সময় মাকে উল্লেখ করে একটি চিরকুট লিখে গিয়েছিল ওই নাবালিকা ৷ রাগ কমে গেলে সেদিন রাতে আবার বাড়ি ফিরে আসার সিদ্ধান্তও নেয় ৷
এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করার পর রাস্তায় এক টোটোচালকের সঙ্গে দেখা হলে নাবালিকা তাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ করেছিল ৷ কিন্তু, ওই টোটো চালক তাঁকে বাড়ি পৌঁছে না-দিয়ে, লোহাপুল ব্রিজের কাছে একটি নির্জন এলাকায় নিয়ে যায় ৷ সেখানেই নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয় ৷ আর প্রমাণ লোপাট করতে নির্যাতিতা নাবালিকাকে খুন করে সে ৷
পরের দিন সকালে ওই নাবালিকার অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার হয় লোহাপুল ব্রিজের কাছ থেকে ৷ তাঁর দেহের বিভিন্ন জায়গায় আঁচড় ও আঘাতের চিহ্ন ছিল ৷ মিলেছিল রক্তের দাগও ৷ এরপর রাস্তার বিভিন্ন জায়গার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ অভিযুক্ত টোটো চালককে শনাক্ত করে ৷ ঘটনার দু'দিনের মাথায় নিউটাউন থানা এলাকা থেকেই গ্রেফতার করা হয় তাকে ৷
পুলিশ তার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলার রুজু করে ৷ এছাড়াও ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয় ধৃত টোটো চালকের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনার গুরুত্ব বিচার করে পুলিশ 19 দিনের মাথায় ধৃতের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেয় বারাসতের বিশেষ পকসো আদালতে ৷ 411 পাতার চার্জশিটে ধর্ষণ, খুন, পকসো-সহ 137(2),140(1), 103(1), 65(1), 66 ধারা দেওয়া হয় ধৃত ওই টোটো চালকের বিরুদ্ধে ৷ এরপর চার্জ গঠন হলে দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয় বারাসত পকসো আদালতে ৷
সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, মোট 39 জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছেন এই মামলায় ৷ এছাড়া ধৃতের বিরুদ্ধে মেডিক্যাল রিপোর্ট, ডিজিটাল, টেকনিক্যাল এবং বায়োলজিক্যাল অ্যাভিডেন্স-সহ একগুচ্ছ তথ্যপ্রমাণ পেশ করা হয়েছিল আদালতে ৷ তার ভিত্তিতেই সোমবার অভিযুক্ত টোটো চালককে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন বিচারক ৷
এদিকে, ডিজিটাল, বায়োলজিক্যাল তথ্যপ্রমাণ ছাড়াও এলাকার একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত এবং সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে বলে জানিয়েছেন মামলার সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় ৷
রায় ঘোষণার পর এদিন তিনি বলেন, "ধর্ষণ, খুন ও পকসো আইনের তিনটি ধারায় এদিন বিচারক তাঁর রায় শুনিয়েছেন ৷ তবে, তার মধ্যে খুনের ঘটনায় দোষী টোটো চালককে আজীবন জেলে থাকতে হবে ৷ আমরা আদালতে অভিযুক্তের ফাঁসির আবেদন করেছিলাম ৷ কিন্তু, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিচার প্রক্রিয়া চলার পর সেই ফাঁসির সাজাই পরবর্তীতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত হয় ৷ তাই টোটো চালক যাতে সারা জীবন জেলের ভিতরে থাকে, বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেটাই করতে পেরেছি আমরা ৷"
এ দিকে এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাওয়ার চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন অভিযুক্তের আইনজীবী ৷ তবে, রায়ে অখুশি হলেও নির্যাতিতার পরিবার উচ্চ আদালতে যাচ্ছে না-বলেই জানা গিয়েছে ৷