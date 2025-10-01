ETV Bharat / state

বারাসতের দুর্গাপুজোয় থিম 'অপারেশন সিঁদুর', নজর কেড়েছে দর্শনার্থীদের

দুর্গাপুজোয় মণ্ডপ দেখলে মনে পড়বে অপারেশন সিঁদুরের কথা ৷ মণ্ডপের ভিতরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দেশের সামরিক অভিযানের খণ্ডচিত্র দেখানো হচ্ছে বারাসতের একটি পুজোয় ৷

Durga Puja Theme Operation Sindoor
বারাসতে দুর্গাপুজোর থিম অপারেশন সিঁদুর (ইটিভি ভারত)
Published : October 1, 2025 at 2:39 PM IST

বারাসত, 1 অক্টোবর: এবার আর কলকাতায় নয়, জেলার বুকেই দুর্গাপুজোর থিম ‘অপারেশন সিঁদুর’ ৷ পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং দেশের সেনাবাহিনীর সাফল্য উদযাপন করতে এই 'থিম' বেছে নিয়েছে বারাসতের সবুজ সংঘ ক্লাব ৷ এবছর ক্লাবটির পুজো 64 বছরে পা দিল ৷

ইতিমধ্যে এই 'থিম' নজর কেড়েছে দর্শনার্থীদের ৷ ষষ্ঠী থেকে ভিড় উপচে পড়েছে এই দুর্গাপুজো মণ্ডপে ৷ পুজো মণ্ডপের ভিতরে স্ক্রিনে অপারেশন সিঁদুর'-এর বিভিন্ন খণ্ড চিত্র তুলে ধরা হয়েছে দর্শনার্থীদের সামনে ৷ দুর্গা প্রতিমাও গড়ে তোলা হয়েছে পুজো মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ৷

পুজোর থিম 'অপারেশ সিঁদুর' কেন ? এনিয়ে ক্লাবের সম্পাদক রণজিৎ ভৌমিক বলেন, "প্রতি বছর পুজোয় আমরা নতুন কিছু থিম বানিয়ে দর্শনার্থীদের আনন্দ দিয়ে থাকি ৷ এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷ এবার আমরা 'অপারেশন সিঁদুর' থিম বানিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাফল্য তুলে ধরেছি ৷"

তিনি আরও বলেন, "আমাদের ভারতীয় সেনা 'অপারেশন সিঁদুর'-এর মাধ্যমে পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিগুলিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে যে বীরত্ব দেখিয়েছে, আমরা সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি ৷ আমাদের দেশ ঐক্যবদ্ধ ৷ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমরা ভারতীয়রা ঐক্য়বদ্ধ ৷ দেশের উপর কোনও আক্রমণ হলে, সেনাবাহিনীর মাধ্যমে আমরা একসঙ্গে লড়তে পারি, এবার সেটাই দেখা গিয়েছে ৷ পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় নিরপরাধ মানুষদের হত‍্যা করার পর যে ভাবে ভারতীয় সেনা পাকিস্তানে ঢুকে একের পর এক জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়েছে, তা হুবহু আমরা পুজো মণ্ডপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি ৷ এছাড়া সাউন্ড সিস্টেমের মাধ‍্যমে ভারতীয় সেনার এই কৃতিত্বও দেখানো হয়েছে ৷ আমরা ভালো সাড়া পাচ্ছি ৷ আশা করছি দর্শনার্থীদের ভিড় আরও বাড়বে ৷"

কলকাতার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের ভিড় এড়িয়ে বারাসতে এই ক্লাবের পুজো দেখতে এসেছেন অনেকে ৷ তা স্পষ্ট জানালেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য নামে এক দর্শনার্থী ৷ তিনি বলেন, "সত্যিই রোমাঞ্চকর ৷ সময়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ৷ খুব ভালো লাগছে ৷" কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত পুজো সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের থিমও 'অপারেশন সিঁদুর' ৷ সেখানে মণ্ডপে অপারেশন সিঁদুর-এর লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোয়ের ব্যবস্থা করা হয় ৷ এনিয়ে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ তবে সে সব থেকে অনেকটা দূরে বারাসতে

