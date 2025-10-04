ETV Bharat / state

বরানগরে দিনে দুপুরে খুন স্বর্ণ ব্যবসায়ী ! হাত-পা বাধা দেহ মিলল দোকানের ভিতরে

প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ওই সোনার দোকানের ডাকাতিতে বাধা পেয়েই ব‍্যবসায়ীকে খুন করেছেন আততায়ীরা।

BARANAGAR MURDER
বরানগরে খুন স্বর্ণ ব্যবসায়ী (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 4, 2025 at 11:18 PM IST

বরানগর, 4 অক্টোবর: পুজো মিটতেই ভয়ংকর কাণ্ড কলকাতা শহরতলীর উপকন্ঠে বরানগরে। দোকানেই নৃশংসভাবে খুন হয়ে গেলেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী। নিহতের নাম শঙ্কর জানা। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে দোকানের ভিতর থেকে। ঘটনার জেরে শনিবার ব‍্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে বরানগরের শম্ভুনাথ দাস লেনে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ওই সোনার দোকানের ডাকাতিতে বাধা পেয়েই ব‍্যবসায়ীকে খুন করেছেন আততায়ীরা।

দোকানের উল্টো দিকের একটি বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজও হাতে এসেছে পুলিশের। সেখানে দেখা যাচ্ছে,কয়েকজন দুষ্কৃতী ঢুকছেন ওই সোনার দোকানে। ফলে তাঁরাই যে ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে খুন করেছেন সেই বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিত তদন্তকারীরাও। সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, দোকান থেকে ঠিক কত পরিমাণ সোনার গয়না লুঠ হয়েছে তাও জানার চেষ্টা করছে বরানগর থানার পুলিশ।

কী ভাবে জানা গেল ঘটনাটি?

জানা গিয়েছে,সোনার দোকানে এদিন একাই ছিলেন বছর 63-র শঙ্করবাবু। তাঁর ছেলে বেড়াতে গিয়েছেন দিল্লিতে। তবে, বেড়াতে গেলেও দোকানের সিসিটিভি ফুটেজের অ্যাক্সেস রয়েছে তাঁর কাছে। এদিন দুপুরের দিকে হঠাৎই তিনি খেয়াল করেন দোকানের সিসিটিভি ব্ল‍্যাক হয়ে গিয়েছে, চলছে না। কিছু একটা বিপত্তি ঘটেছে বুঝতে পেরে তিনি তাঁর বাবাকে ফোন করেন। কিন্তু, ফোনে পাওয়া যায়নি তাঁকে। এর পরেই এলাকার ব্যবসায়ী ও পাড়া প্রতিবেশীদের ফোন করে বিষয়টি জানান শঙ্করবাবুর ছেলে। তার পরেই প্রকাশ‍্যে আসে খুনের ঘটনাটি।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, "ওই ব‍্যবসায়ীর নিথর দেহ হাত-পা বাধা অবস্থায় পড়েছিল দোকানের মেঝেতে। মাথায় এবং মুখে ছিল গভীর আঘাতের চিহ্ন।" তা দেখে তদন্তকারীদের ধারণা, তাঁকে ভারী কোনও বস্তু দিয়ে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। পুলিশ ওই স্বর্ণ ব‍্যবসায়ীর দেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে,এদিন দুপুর তিনটে নাগাদ ক্রেতা সেজে ওই সোনার দোকানে ঢোকে তিন দুষ্কৃতী। আরও দুই দুষ্কৃতী বাইরে নজরদারি করছিল। তিন দুষ্কৃতী দোকানের ভিতরে ঢোকার পরেই স্বর্ণ ব‍্যবসায়ী শঙ্কর জানাকে সোনার গয়না দেখাতে বলেন। গয়না দেখার নামে কার্যত লুঠতরাজ শুরু করে তারা। বাধা দিতে গেলে ব‍্যবসায়ীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি বেধে যায় আততায়ীদের। এর পরেই হাত-পা বেধে প্রথমে তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুন করার চেষ্টা হয়। পরে মৃত্যু সুনিশ্চিত করতে ভারী কিছু দিয়ে দুষ্কৃতীরা আঘাত করে ব‍্যবসায়ীর মাথার পিছনে। কাজ হাসিল হওয়ার পর খুনিরা পায়ে হেঁটে চম্পট দেয় এলাকা থেকে। ঘটনার পর থেকে আতঙ্কিত স্থানীয় স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। দিনে দুপুরে হাড়হিম এই হত‍্যা-কাণ্ডে এলাকার নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন তাঁরা।

এদিকে, খবর পেয়ে এদিন সন্ধ্যায় তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বরানগর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান দিলীপ নারায়ণ বসু। তিনি স্থানীয় ব‍্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন বিষয়টি নিয়ে। তাঁদের সুরক্ষার ওপরেও জোর দেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান।

এ নিয়ে দিলীপ নারায়ণ বসু বলেন, "ঘটনাটি অত‍্যন্ত বেদনাদায়ক। এমনিতেই স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের অবস্থা খারাপ। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে তাঁদের ব‍্যবসা দিন দিন তলানিতে এসে ঠেকছে। এই ঘটনার পর স্বর্ণ শিল্পী সমিতির উচিত ব‍্যবসায়ীদের জন্য প্রাইভেট নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। আমরা চাই, আততায়ীরা দ্রুত ধরা পড়ুক। পুলিশ এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেব, এই বিষয়ে আশাবাদী আমরা।"

অন‍্যদিকে, ঘটনার গুরুত্ব বুঝে এদিন সরজমিনে তদন্তে আসেন ব‍্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মা। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন,"ওই সোনার দোকানে ক্রেতা সেজে প্রথমে দু'জন দুষ্কৃতী ঢোকে। দোকানের মালিকের সঙ্গে যখন কথা আদান প্রদান এবং গয়না দেখানো চলছিল তখন আরও দুষ্কৃতী আসে দোকানের ভিতরে। এরপর দোকান মালিককে কাপড় দিয়ে বেধে মারধর শুরু করে তারা। বাইরে আরও এক দুষ্কৃতী পাহারা দিচ্ছিল। ব‍্যবসায়ীর খুনের ঘটনার সঙ্গে মোট পাঁচ জন দুষ্কৃতী জড়িত। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা এসে নমুনা সংগ্রহ করেছেন। গোয়েন্দা বিভাগও তদন্ত শুরু করেছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। আশা করা যায়,শীঘ্রই তাদের ধরা সম্ভব হবে। "

MURDER OF BUSINESSMAN GOLD MERCHANT MURDERবরানগরে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনBARANAGAR MURDER

