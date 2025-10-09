তিন জায়গায় রেইকির পর বরানগরের 'নিরিবিলি' সোনার দোকানে ডাকাতির ছক, দাবি পুলিশের

তিন জায়গায় রেইকির পর বরানগরের 'নিরিবিলি' সোনার দোকানে ডাকাতির ছক, দাবি পুলিশের
স্বর্ণ ব্যবসায়ী হত্যাকাণ্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য পুলিশের হাতে৷ তিনটি দোকানে রেইকির পর বরানগরের সোনাপট্টির নিরিবিলি ওই দোকানটি ডাকাতির জন্য বেছে নিয়েছিল মূল ষড়যন্ত্রকারী৷
Published : October 9, 2025 at 9:17 AM IST
বরানগর, 9 অক্টোবর: বরানগরের ডাকাতি ও খুনের ঘটনায় তদন্ত যতই এগোচ্ছে ততই নিত্য নতুন তথ্য উঠে আসছে গোয়েন্দাদের হাতে ৷ স্বর্ণ ব্যবসায়ী হত্যাকাণ্ডে ধৃত মূল ষড়যন্ত্রকারী সঞ্জয় মাইতিকে জেরা করে এবার পুলিশের হাতে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য৷ তাকে জেরা করে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ডাকাতির জন্য পৃথক তিনটি এলাকায় রেইকি করেছিল সঞ্জয়৷ এগুলো হল কলকাতার বৌবাজার, সিঁথি ও বরানগরের শম্ভুনাথ দাস লেনের সোনাপট্টি৷ এর মধ্যে বরানগরের শম্ভুনাথ দাস লেনের সোনাপট্টি তুলনামূলক নিরিবিলি হওয়ায় ডাকাতির জন্য উপযুক্ত বলে মনে করেছিলেন সঞ্জয়৷ তাই 'সরস্বতী চেন এন্ড অর্নামেন্টস'-নামে ওই দোকানটিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল ডাকাতির জন্য৷
শুধু রেইকি করাই নয়! গয়না কেনার অজুহাতে বরানগরের সোনাপট্টির ওই দোকানের হাল-হকিকত জানতে নিজের সাগরেদ সুরজিৎ শিকদারকেও সঞ্জয় পাঠিয়েছিল মাস খানেক আগে৷ নগদ টাকা দিয়ে সোনার চেন কেনার অছিলায় পরিকল্পনা মাফিক স্বর্ণ ব্যবসায়ী শঙ্কর জানার দোকানের কোথায় কোথায় সিসি ক্যামেরা রয়েছে তাও জেনে এসেছিল সুরজিৎ৷ সব তথ্য নখদর্পণে আসার পরই সঞ্জয় ও তার দলবল ডাকাতির পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে বলে জানতে পেরেছে গোয়েন্দারা৷ তবে, ডাকাতির আগে বরানগরের আরেক স্বর্ণ ব্যবসায়ী পাঁচু সামন্তকে সোনা বিক্রির কথা সেরে রেখছিল মূল ষড়যন্ত্রকারী সঞ্জয়৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে খুনের পর ডাকাতির প্রায় তিন কেজি সোনা পাঁচুকে বিক্রি করে এসেছিল সে৷ সোনা বিক্রি বাবদ প্রথম দফায় প্রায় 12 লক্ষ টাকা ওই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নিয়েছিল সঞ্জয়৷ ডাকাতি ও খুনের ঘটনায় জড়িত পাঁচ জনকে গ্রেফতারের পর তাদের জেরা করে এমনই তথ্য উঠে এসেছে গোয়েন্দাদের হাতে৷ ভিন রাজ্য থেকে ধৃত চন্দন মণ্ডল ও প্রিন্স কুমারকে বুধবার বারাকপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাদের দু'জনকেই সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন৷
এদিকে, স্বর্ণ ব্যবসায়ী হত্যাকাণ্ডে ধৃতরা জেরার মুখে পুলিশকে জানিয়েছে, সোনার দোকানের মালিককে খুনের পরিকল্পনা তাদের ছিলনা৷ লঙ্কার গুঁড়ো ছেটানোর পর ব্যবসায়ী শঙ্কর জানা চিৎকার শুরু করলে ধরা পড়ার ভয়ে তাঁর মাথায় লোহার দণ্ড (কাতুরি) দিয়ে আঘাত করা হয়৷ তদন্তে পুলিশ এ-ও জানতে পেরেছে, জামসেদপুর থেকে ধৃত চন্দন ও প্রিন্সকে 50 হাজার করে দেওয়া হয়েছিল৷ বলা হয়েছিল লুটের যতটুকু সোনা তারা নিতে পারবে, সেটাই ভাগ তাদের৷
অন্যদিকে, এ নিয়ে ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মা বলেন, "বরানগরে ডাকাতি ও খুনের ঘটনায় আরও দু-তিন জন জড়িত৷ তাদের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে ৷ প্রতিবেশী রাজ্যে তারা পালিয়ে কিনা সেদিকেও নজর রয়েছে৷ লুট হওয়া সোনা উদ্ধারের চেষ্টা চলছে ৷ আশা করা যায়, দ্রুত তা উদ্ধার করা সম্ভব হবে ৷"