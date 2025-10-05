15 মিনিটের অপারেশনে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুন ! 24 ঘণ্টা পরও অধরা আততায়ীরা

15 মিনিটের অপারেশনে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুন ! 24 ঘণ্টা পরও অধরা আততায়ীরা
বরানগরে স্বর্ণ ব্যবসায়ী হত্যাকাণ্ডে 24 ঘণ্টা পরেও অধরা আততায়ীরা । নিরাপত্তা ও সঠিক তদন্তের দাবিতে ঘটনাস্থলের সামনে বিক্ষোভ স্বর্ণ শিল্পী সমিতির সদস্যদের ।
Published : October 5, 2025 at 7:05 PM IST
বরানগর, 5 অক্টোবর: ক্রেতা সেজে প্রথমে দোকানের ভিতরে প্রবেশ । তারপর সোনার জিনিস দেখানোর নাম করে মালিকের চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে নৃশংসভাবে খুন । এরপর কাজ হাসিল করে সোনার গয়না নিয়ে চম্পট । অপারেশন চালাতে মাত্র পনেরো মিনিট সময় নিয়েছিল আততায়ীরা । বরানগরে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের তদন্তে নেমে এমনই তথ্য উঠে এসেছে পুলিশের হাতে ।
এদিকে, বরানগরের ওই সোনার দোকানের ভিতর থেকে পুলিশ লঙ্কার গুঁড়োর প্যাকেট ও ভারী একটি লোহার বস্তু উদ্ধার করেছে । তা থেকে তদন্তকারীরা নিশ্চিত, ব্যবসায়ী শঙ্কর জানাকে খুনের আগে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে নাস্তানাবুদ করেছিল আততায়ীরা । এরপর তাঁর হাত-পা বেধে খুন করে ফেলে রেখে যায় দোকানের ভিতরে । যে লোহার বস্তুটি পুলিশ ইতিমধ্যে বাজেয়াপ্ত করেছে তা দিয়েই স্বর্ণ ব্যবসায়ীর মাথায় সজোরে আঘাত করা হয়েছিল বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ।
তবে এত বড় কাণ্ডের পরেও এখনও পর্যন্ত পুলিশ পাঁচ দুষ্কৃতীর কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি । খুনের পর তারা কোথায় গা ঢাকা দিল, সে বিষয়েও মেলেনি কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য । ফলে 24 ঘণ্টা পরেও আততায়ীদের খোঁজ না-মেলায় প্রশ্নের মুখে পুলিশের ভূমিকা ! এ নিয়ে রবিবার দুপুরে ঘটনাস্থলে এসে বিক্ষোভ দেখান বঙ্গীয় স্বর্ণ শিল্পী সমিতির সদস্যরা ।
তাঁদের মতে, "স্বর্ণ শিল্পীরা সরকারকে উপযুক্ত কর দেয় । তার পরেও ব্যবসায়ীদের সুরক্ষা নেই । স্বর্ণ শিল্পীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে প্রশাসনকে । মালও যাবে । জানও যাবে । এটা একসঙ্গে চলতে পারে না । এর আগেও ব্যারাকপুরে সোনার দোকানের মালিকের ছেলেকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল । সেই সময়ও বঙ্গীয় স্বর্ণ শিল্পী সমিতি লড়াই করেছিল । এবারও আমরা লড়াইয়ের পথ থেকে সরছি না । আমরা চাই, খুনিদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক ।"
48 ঘণ্টার মধ্যে খুনিরা গ্রেফতার না-হলে রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বঙ্গীয় স্বর্ণ শিল্পী সমিতির সদস্যরা । যদিও পুলিশের দাবি, দুষ্কৃতীদের হদিশ পেতে সব রকমের চেষ্টা চালানো হচ্ছে । ব্যারাকপুর কমিশনারেটের এক পদস্থ পুলিশ কর্তা বলেন, "এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ ও পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখে খুনিদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে । তারা এলাকার নাকি বহিরাগত সেই বিষয়ে কিছু তথ্য হাতে এসেছে । আশা করা যায় দ্রুত আততায়ীদের ধরা সম্ভব হবে । তদন্তের স্বার্থে এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয় ।"
শনিবার দিনে দুপুরে যে কায়দায় বছর 63-র প্রৌঢ় স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে খুন করে দোকানের ভিতরে তাঁর দেহ ফেলে চম্পট দিয়েছে আততায়ীরা, তা ভাবলেই শিউরে উঠছেন বরানগরের শম্ভুনাথ দাস লেনের বাসিন্দারা । রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছেন বঙ্গীয় স্বর্ণ শিল্পী ব্যবসায়ীরা। তাঁদের চোখে-মুখে এখনও আতঙ্কের ছাপ ৷ অবাক করা বিষয়, ঘটনাস্থল থেকে বরানগর থানার দূরত্ব মেরে কেটে এক কিলোমিটার । তার মধ্যেই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড । যা নাড়িয়ে দিয়েছে সকলকে । স্থানীয়দের দাবি, থানা থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যেই যদি এভাবে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে খুন হতে হয়, তাহলে বাসিন্দাদের নিরাপত্তা কোথায় ? ভয়ে কার্যত সিঁটিয়ে রয়েছেন তাঁরা ।
জানা গিয়েছে, বরানগরের শম্ভুনাথ দাস লেন এলাকাটি যথেষ্ট জনবহুল । রাস্তার দু'ধারে রয়েছে একের পর এক সোনার দোকান । এলাকাটি 'সোনাপট্টি' হিসেবেও পরিচিত । সেই জনবহুল এলাকায় দোকানের সিসিটিভি বন্ধ করে নৃশংসভাবে খুন করা হল এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে। দোকানের সিসিটিভি বন্ধ থাকায় স্বভাবতই সন্দেহ হয় ব্যবসায়ীর ছেলের মনে । তিনি দিল্লি থেকে প্রথমে তাঁর ব্যবসায়ী বাবাকে ফোন করেন । কিন্তু তিনি ফোন তোলেননি । এতে সন্দেহ আরও বাড়ে । এর পরেই খুনের ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে ।
অপরদিকে নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডে স্থানীয় স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়াতে রবিবার দুপুরে ঘটনাস্থলে যান বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ । তিনি এলাকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন । গোটা ঘটনার জন্য সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতাকেই দায়ী করেছেন । সজল ঘোষ বলেন, "পুলিশ রয়েছে শুধু তোলা তোলার জন্য । এর আগেও এখানে চুরি-ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে । কিন্তু, এত বড় ঘটনা এই প্রথম । পুলিশের ইন্টিজিলেন্স কোথায় ? ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে আসেন । খুন হতে নয় । প্রশাসনের কাছে দাবি, এখানে একটি নতুন পুলিশ আউটপোস্ট করা হোক । তাতে কিছুটা হলেও সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে ব্যবসায়ীদের ।"