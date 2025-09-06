বাংলার বাড়ি প্রকল্পেও কাটমানি ! ঘরপিছু 2 হাজার টাকা নেওয়ার নিদান তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের

শাঁড়াপুল-নির্মাণ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজের চেম্বারে দলের পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন তৃণমূল প্রধান আবুল কালাম আজাদ। সেখানেই তিনি কাটমানির বিষয়ে বলেন।
Published : September 6, 2025 at 5:38 PM IST
স্বরূপনগর, 6 সেপ্টেম্বর: বাংলার বাড়ি প্রকল্পেও কাটমানির অভিযোগ ৷ আবাসের ঘর পিছু দুই হাজার টাকা করে 'কাটমানি' নেওয়ার নিদান দিচ্ছেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান ! তাও আবার পঞ্চায়েত অফিসে নিজের ঘরে বসেই ৷ এমনই এক ভিডিয়ো সামনে এসেছে সোশাল মিডিয়ায় (যার সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত)। ভাইরাল হওয়া ভিডিয়ো-তে দেখা যাচ্ছে দলেরই নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে একান্তে আলোচনায় 'কাটমানি'র নিদান দিচ্ছেন তৃণমূলের ওই পঞ্চায়েত প্রধান।
পঞ্চায়েত সদস্যদের উদ্দেশে তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে, কত জন উপভোক্তার কাছ থেকে কত টাকা করে কাটমানি নিতে হবে। শুধু তাই নয়, ঘর পিছু আবাসের কাটমানির পরিমাণ কত দাঁড়াবে এবং তাঁর কাছে কাটমানির কত টাকা এসে গিয়েছে অঙ্ক করে তার হিসেবও দিতে দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের ওই পঞ্চায়েত প্রধানকে। এই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগরে। বিতর্কে জড়িয়েছেন শাঁড়াপুল-নির্মাণ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান আবুল কালাম আজাদ। যদিও এরকম কোনও ভিডিয়োর কথা জানা নেই বলে দাবি করেছেন তিনি। এই পঞ্চায়েত প্রধানকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে সরব হয়েছে গেরুয়া শিবির। বিষয়টি খতিয়ে দেখে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে শাসক শিবিরের জেলা সভাপতিও। তবে তাতেও যেন বিতর্ক থামছে না। প্রশ্ন উঠেছে পঞ্চায়েত প্রধানের চেয়ারে বসা একজন জনপ্রতিনিধি কীভাবে কাটমানির কথা বলতে পারেন ? তবে, কাটমানির ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পরেও অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ দায়ের বা ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলেই খবর।
জানা গিয়েছে, ভিডিয়োটি কয়েকদিন আগের। সেদিন শাঁড়াপুল-নির্মাণ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজের চেম্বারে দলের পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন তৃণমূল প্রধান আবুল কালাম আজাদ। আলোচনা করার আগে তাঁকে সকলের উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, "ঘরের এই আলোচনা যেন কোনওভাবেই বাইরে না যায়।" এর পরেই কাটমানির প্রসঙ্গ তোলেন পঞ্চায়েত প্রধান। তিনি বলেন, "আবাসের ঘর দেওয়ার ক্ষেত্রে গত বছর একটা চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তি অনুযায়ী আমাদের পঞ্চায়েত দ্বিতীয় স্থানে ছিল। প্রথম স্থানে ছিল বালতি গ্রাম পঞ্চায়েত। যৎসামান্য 20 থেকে 25টি ঘরের ব্যবধানে। সেই অনুপাতে 637টি ঘর পিছু 12 লক্ষ 74 হাজার টাকা ওঠার কথা ছিল। কিন্তু আজকের দিন পর্যন্ত আমি টাকা পেয়েছি সর্বসাকুল্যে 3 লক্ষ 97 হাজার অথবা 4 লক্ষ টাকার মতো। শুধুমাত্র একজন পঞ্চায়েত সদস্যের থেকে আমি টাকা চাইনি, দলীয় নেতৃত্বের নিষেধের কারণে। কাটমানির বাকি টাকা এখনও আমরা দিতে পারেনি। বাকি টাকা দিতে না-পারলে চুক্তি অনুযায়ী আবাসের যে ঘর পাওয়ার কথা আমাদের, তা আমরা পাব না। তাই আমাদের বাকি টাকা তুলে দিতে হবে।"
আর এই ভিডিয়ো ঘিরেই সমালোচনার ঝড় বইতে শুরু করে। তৈরি হয়েছে বিতর্কও। যদিও বিতর্কের মুখে পড়ে বিষয়টি না-জানার ভান করেছেন তৃণমূল নেতা আবুল কালাম আজাদ। তিনি বলেন, "এই ধরণের ভিডিয়ো কে ভাইরাল করেছে, কী রয়েছে তার বিন্দুবিসর্গ আমার জানা নেই। একথা শুনে তো আমি নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি ।"
এদিকে, হাতে গরম ইস্যু পেয়ে শাসকদলকে নিশানা করতে ছাড়েনি গেরুয়া শিবির। এই বিষয়ে বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি পলাশ সরকার বলেন, "কেন্দ্রের পাঠানো কোটি কোটি টাকা এভাবেই নয়ছয় করছে রাজ্যের শাসকদল। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প আবাস যোজনা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যই হল প্রতিটি গরিব মানুষের কাছে যেন আবাসের ঘর পৌঁছে যায়। অথচ আবাসের সেই টাকায় ভাগ বসিয়ে নিজেদের পকেটে পুড়ছে তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা। এটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। যিনি কাটমানি নেওয়ার কথা বলছেন তাকে গ্রেফতার করে জেলে ঢোকানো উচিত।"
অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "যদি এই ঘটনা সত্যি হয়ে থাকে তাহলে পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এটা আমি আশ্বস্ত করে বলতে পারি। আগে ভিডিয়োটা খতিয়ে দেখি। তার পর প্রধানের বিরুদ্ধে যা পদক্ষেপ নেওয়ার তা নেওয়া হবে।"