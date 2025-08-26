কাকদ্বীপ, 26 অগস্ট: বাংলাদেশ থেকে দালাল মারফৎ কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ ৷ এরপর এদেশে এসে টাকার বিনিময়ে আধার ও ভোটার কার্ড বানিয়ে দিব্যি বসবাস করছেন বাংলাদেশিরা ৷ এমনই গুরুতর অভিযোগ উঠেছে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার কাকদ্বীপে ৷
স্থানীয় সূত্রে খবর, বাসিন্দাদের মধ্যে কেউ দুই বা কেউ সাত বছর আগে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন ৷ আর এখানে এসে নির্দ্বিধায় তাঁদের আধার কার্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি হয়ে গিয়েছে । এমনকি রেশন কার্ড থেকে ভোটার কার্ডও হাতে পেয়ে গিয়েছেন তাঁরা । আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে, তবে কি কাগজপত্র জমা দিয়ে সহজেই আধার কার্ড করা যাচ্ছে ? তাঁরা এই আধার কার্ড করলেন কীভাবে ? টাকা দিলেই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে আধার কার্ড ?
কাকদ্বীপের শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের বলদেবপুরের বাসিন্দা রূপা দাস বলেন, "আমি দু'বছর আগে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছি । দালাল ধরে পায়ে হেঁটে টাকার বিনিময়ে সীমান্ত পারাপার করে এদেশে এসেছিলাম ৷ তখন আমাদের কাছে কোনও কাগজপত্র ছিল না । এখানে এসে আমার আধার কার্ড হয়ে গিয়েছে ৷ আমার স্বামী সবটা করে দিয়েছে ৷" টাকা দিয়েই তা সম্ভব হয়েছে বলে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন ।
আরেক বাসিন্দা মিলনি দাস বলেন, "কয়েক বছর আগে আমরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসি ৷ তখন বর্ডারের কাছে আমাকে আটকেছিল ৷ আমার সোনার গয়না ওঁদের দিয়ে দিতে হয় । মূলত নদীগর্ভে আমাদের বসত ভিটে চলে গিয়েছে ৷ এরপর বাংলাদেশ থেকে আমরা চলে আসি এখানে । এখানে আসার পর আমাদের আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড হয়েছে ।"
এলাকায় বাংলাদেশিদের রমরমা নিয়ে কেন্দ্র থেকে রাজ্য সরকারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা শিবশঙ্কর দাস ৷ তিনি বলেন, "এলাকায় আমরা সংখ্যালঘু হয়ে গিয়েছি ৷ 10 বছরে আমাদের এখানে 10 হাজার ভোটার বেড়েছে ৷ তার মধ্যে 7 থেকে 8 হাজার বাংলাদেশি ভোটার ৷ যাঁরা কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছেন ৷ এমনকি দু'মাস আগে যাঁরা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন তাঁদেরও আধার কার্ড হয়ে গিয়েছে ৷"
তাঁর কথায়, "সব দালাল চক্র ৷ সব করে দিচ্ছে দালালরা ৷ এক মাসেই বাংলাদেশিদের আধার তারপর ভোটার, রেশন সব হয়ে যাচ্ছে ৷ এই নিয়ে আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, জাতীয় নির্বাচন কমিশন, জেলাশাসক থেকে বিডিওর কাছে অভিযোগ করেছি ৷ তারা ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে জানিয়েছে ৷ আমরা চাই এই বাংলাদেশি ভোটারদের ধরতে দ্রুত এসআইআর হোক রাজ্যে ৷ তাহলে অনুপ্রবেশ যদি বন্ধ হয় ৷"
অন্যদিকে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক মৃন্ময় দাস বলেন, "আধার কার্ড তৈরি করতে গেলে বিভিন্ন কাগজপত্রের প্রয়োজন হয় । সেই কাগজপত্র আসল কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে । এক্ষেত্রে দালাল চক্র কাজ করছে ।" শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপ্তি দাস বলেন, "বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখছি । যদি এমনটা হয়ে থাকে তাহলে প্রশাসনকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলব ।"