স্বরূপনগর (উত্তর 24 পরগনা), 28 অগস্ট: কখনও এদেশের মহিলাকে 'মা' সাজিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তোলা। আবার কখনও অভিভাবক হিসেবে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়কেই বাবা-মা পরিচয় দিয়ে ভারতের ভোটার লিস্টে জায়গা করে নেওয়া। এর আগে এমনই ভূরিভূরি অভিযোগ উঠেছিল এরাজ্যে। এদেশের ভোটার লিস্টে একের পর এক বাংলাদেশির নাম ঘিরে তৈরি হয়েছিল বিতর্কও। সেই আবহে এবার স্বরূপনগরে আরও এক বাংলাদেশি যুবকের কীর্তি সামনে এল !
অভিযোগ, শ্বশুর, শাশুড়িকেই নিজের বাবা-মা পরিচয় দিয়ে ওই যুবক নাম তুলেছেন এদেশের ভোটার তালিকায়। বিয়ের পরে দিব্যি স্ত্রী-সন্তান নিয়ে শ্বশুরবাড়িতেই বছরের পর বছর সংসার করছেন বাংলাদেশি যুবক ৷ আর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই হইচই শুরু হয়েছে। যুবকের শ্বশুরবাড়ির লোকজন অবশ্য অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁর এখানে থাকার কথা। তবে, তার পিছনে যুক্তি খাঁড়া করার চেষ্টাও করেছেন তাঁরা।
বাংলাদেশের নাগরিক এপার বাংলায়
যে কোনও সময় বাংলায় চালু হতে পারে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনী (এসআইআর)! তার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরে। SIR নিয়ে যখন বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে। তখনই এই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক বাংলাদেশির খোঁজ মিলতে শুরু করেছে। অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের অধিকাংশরই নাম রয়েছে ভারত-বাংলাদেশ দু'দেশের ভোটার তালিকাতেই। এদেশের ভোটার তালিকায় নাম তুলতে তাঁরা 'বেআইনি' পথে হাঁটেন বলে অভিযোগ।
হিঙ্গলগঞ্জের ঘটনার পুনরাবৃত্তি স্বরূপনগরে
এখানেই শেষ নয়, বাংলাদেশিরা এপারে এসে জমি জায়গা কিনে থাকতেও শুরু করেছেন। কেউ আবার সংসারও পেতে বসেছেন। সম্প্রতি উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জে এমনই এক ঘটনার সাক্ষী থেকেছিল এলাকাবাসী। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতে এবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগরে সামনে এল হুবহু একই ধরনের ঘটনা।
বাংলাদেশের সাতক্ষীরার বাসিন্দা লাল্টু ধাবক
জানা গিয়েছে, লাল্টু ধাবক নামে বছর বত্রিশের ওই যুবক আদতে বাংলাদেশের সাতক্ষীরার বাসিন্দা। বছর সাতেক আগে উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগরের সাড়াফুল নির্মাণ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঘবকাটি গ্রামের এক মহিলাকে তিনি বিয়ে করেন । তারপর থেকে ওই যুবক আর বাংলাদেশে ফিরে যাননি ৷ দিব্যি সংসার পেতে বসেছেন শ্বশুরবাড়িতেই। স্থানীয়দের দাবি, ওই যুবকের বাবা-মা ছাড়াও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এখনও বাংলাদেশে রয়েছেন। মাঝেমধ্যে তিনিও যাতায়াত করেন সেখানে। তারপরেও বাংলাদেশি যুবক সম্পূর্ণ কারচুপি করে নাম তুলেছেন এদেশের ভোটার তালিকায়।
স্বরূপনগরের কোথায় বাড়ি ?
রাঘবকাটি গ্রামের 134 নম্বর বুথের ভোটার লিস্টে জ্বলজ্বল করছে তাঁর নাম। সেই ভোটার তালিকায় বাংলাদেশি যুবকের মায়ের জায়গায় নাম রয়েছে তাঁর শাশুড়ি ফতেমা ধাবকের। যিনি আবার এপার বাংলার বাসিন্দা। এখানেই প্রশ্ন, কীভাবে একজন বাংলাদেশির নাম থাকতে পারে ভারতের ভোটার তালিকায় ? নাম তোলার সময় কী তাঁর সমস্ত ডকুমেন্ট ঠিকঠাকভাবে যাচাই করা হয়েছিল ? যদি যাচাই করা হয়েই থাকে তাহলে কীভাবে মায়ের জায়গায় যুবকের শাশুড়ির নাম ? এমনই সব প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহল থেকে।
পঞ্চায়েতের নজর এড়াল কীভাবে ?
আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিয়ের পর একজন বাংলাদেশি কীভাবে বছরের পর বছর এদেশে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করছেন ! স্থানীয় পঞ্চায়েত কিংবা প্রশাসন কী করছে ? এতদিন তাদের নজর এড়াল কীভাবে ?
এর দায়ভার নির্বাচন কমিশনের, বলছেন পঞ্চায়েত প্রধান
এর জবাবে সাড়াফুল নির্মাণ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান আব্দুল কালাম আজাদ বলেন, "এ নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। তবে, এটুকু বলতে পারি ভারতীয় নাগরিক হিসেবে উনি যখন স্বীকৃতি পেয়েছেন তখন ওকে ভারতীয়ই বলতে হবে। কিন্তু, কিছু কিছু মহল থেকে এমনভাবে বার্তা দেওয়া হচ্ছে যে সকলেই নাকি বাংলাদেশি। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে এই সমস্ত বাংলাদেশিদের ভোটার করা হল কেন ? এদের ভোটেই তো নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। শান্তনু ঠাকুর সাংসদ নির্বাচিত হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হতে পেরেছেন। তাহলে তো ওনাদের আগে পদত্যাগ করে পুনরায় নির্বাচনে যাওয়া দরকার ৷ এর তীব্র ধিক্কার জানাই আমরা। আমার পঞ্চায়েত এলাকায় কে বাংলাদেশি, আর কে ভারতীয় তা ঠিক করার মালিক তো নির্বাচন কমিশন। তারা নিশ্চয় কিছু দেখছেন। তা না-হলে ওকে ভোটার করবে কেন ?"
শ্বশুর, শাশুড়ির নাম ব্যবহার করা হয়েছে, মেনে নিয়েছেন স্ত্রী
এদিকে, স্বামী যে ওপার বাংলার বাসিন্দা, তা নিয়ে প্রথমে মুখ খুলতে না-চাইলেও পরে সংবাদমাধ্যমের জোরাজুরিতে মেনে নিয়েছেন লাল্টুর স্ত্রী সালেহা ধাবক। এই বিষয়ে তিনি বলেন, "তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন বাংলাদেশে থাকলেও স্বামী আর বাংলাদেশে যান না। বিয়ের পর কয়েক বছর হল এখানে রয়েছে। আমার বাবা-মা তো নেই। সেই কারণে তাঁদের নাম ব্যবহার করে স্বামীর নাম তোলা হয়েছে এদেশের ভোটার লিস্টে। বিয়ের আগে ও (লাল্টু) ব্যবসার সূত্রে ইউরোপে থাকত। বিয়ের পর আমার স্বামী স্বরূপনগরে চলে আসে। আমিই ওকে আর ইউরোপে যেতে বারণ করি। বলি এখানেই কিছু করতে। সেই মতো ও (লাল্টু) এখানেই কাজকর্ম শুরু করে। সন্তান নিয়ে কোনও রকমে জীবন যাপন করছি আমরা।"
মুখে কুলুপ বাংলাদেশি যুবকের
অন্যদিকে, অবৈধভাবে এদেশে বসবাস করার পরেও এ নিয়ে কার্যত মুখে কুলুপ এঁটেছেন বাংলাদেশি যুবক লাল্টু ধাবক। কোনও কথায় এদিন বলতে চাননি তিনি।