ETV Bharat / state

সীমান্ত পেরিয়ে এসে এপারে আত্মগোপন, কলাবাগান থেকে গ্রেফতার 4 বাংলাদেশি - BANGLADESHI INFILTRATORS ARRESTED

কী উদ্দেশ্যে চার বাংলাদেশি সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশ করেছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ ধৃতদের হেফাজতে চেয়ে আদালতে আবেদন করা হবে ৷

ETV BHARAT
গ্রেফতার 4 বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 26, 2025 at 12:44 PM IST

2 Min Read

রানিতলা, 26 অগস্ট: মুর্শিদাবাদে সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে অনুপ্রবেশ করে এক কলাবাগানে লুকিয়ে ছিল চার বাংলাদেশি নাগরিক ! খবর পেয়ে সোমবার রাতে শিবনগর ঘাট এলাকার ওই কলাবাগান থেকে তাদের গ্রেফতার করল রানিতলা থানার পুলিশ । তবে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করেও চার বাংলাদেশি যুবকের সীমান্ত টপকানোর উদ্দেশ্য উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ । পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সীমান্তের কোনও দালালের হাত ধরেই তারা এপারে এসেছে । সীমান্ত এলাকায় জাল ভোটার ও আধার কার্ড তৈরি করার উদ্দেশ্য ছিল কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।

লালবাগের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাসপ্রিত সিং বলেন, "ধৃতরা কী উদ্দেশ্যে ভারতে ঢুকেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সীমান্ত এলাকায় জাল ভারতীয় নাগরিকত্বের পরিচয় পত্র তৈরির একাধিক চক্রকে আমরা ধরেছি । সীমান্ত এলাকায় নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে ।"

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম আলামিন শেখ, সাবির হোসেন, মামন আলি ও মহম্মদ বিপ্লব । আলামিন শেখের বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার সোনাইকান্দিতে । বাকিরা রাজশাহী জেলার বেরপাড়া গ্রামের । ধৃতদের বয়স 19-29 বছরের মধ্যে । ধৃতদের কাছ থেকে বাংলাদেশি নাগরিকত্বের পরিচয় পত্র মিলেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে । ধৃতদের আজ পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে ।

মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গি, সাগরপাড়া, রানিতলা, ভগবানগোলা, রানিনগর থানা এলাকা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে রয়েছে । রানিনগর থানা এলাকায় সীমান্তের কিছু অংশে কাঁটাতার রয়েছে । আর্ন্তজাতিক সীমান্তের বাকি অংশ খোলা এবং জলসীমান্ত । সীমান্তের খোলা অংশ দিয়েই চলে পাচারকাজ । বর্ষায় পদ্মার জলে ভাসিয়ে পাচার চলে রাতের অন্ধকারে । ওই খোলা অংশ দিয়ে হামেশাই ভারতে ঢুকছে বাংলাদেশিরা ।

অনুপ্রবেশকারীরা সীমান্তের দালালদের ধরে জাল ভোটার, আধার আইডি কার্ড তৈরি করে বছরের পর বছর কেরল, কর্ণাটক, চেন্নাই, মুম্বই-সহ বিভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করছে । তাদের মধ্যে কেউ কেউ পাচারের সঙ্গেও যুক্ত । পুলিশের হাতে ধরা পড়ে অনেকেই জানিয়েছে, তারা অশান্ত বাংলাদেশ থেকে প্রাণ বাঁচাতে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন । ধৃতদের মধ্যে কেউ আবার নাশকতার ছক নিয়ে এদেশে ঢুকছে কি না, আপাতত তার উত্তর নেই পুলিশের কাছে । গত একমাসে প্রায় 38 জন বাংলাদেশিকে আটক করেছে পুলিশ । পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অনেকেই পরিচয় গোপন করে সীমান্ত এলাকায় বা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে ।

ফলে মুর্শিদাবাদে আর্ন্তজাতিক ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এখন অনুপ্রবেশকারীদের কাছে ভারতে ঢোকার সহজ পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে । সীমান্ত এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছে বিএসএফ । বিএসএফের নজর এড়িয়ে পাচার এবং অবাধ অনুপ্রবেশ কীভাবে সম্ভব হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে নানা মহলে ।

রানিতলা, 26 অগস্ট: মুর্শিদাবাদে সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে অনুপ্রবেশ করে এক কলাবাগানে লুকিয়ে ছিল চার বাংলাদেশি নাগরিক ! খবর পেয়ে সোমবার রাতে শিবনগর ঘাট এলাকার ওই কলাবাগান থেকে তাদের গ্রেফতার করল রানিতলা থানার পুলিশ । তবে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করেও চার বাংলাদেশি যুবকের সীমান্ত টপকানোর উদ্দেশ্য উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ । পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সীমান্তের কোনও দালালের হাত ধরেই তারা এপারে এসেছে । সীমান্ত এলাকায় জাল ভোটার ও আধার কার্ড তৈরি করার উদ্দেশ্য ছিল কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।

লালবাগের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাসপ্রিত সিং বলেন, "ধৃতরা কী উদ্দেশ্যে ভারতে ঢুকেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সীমান্ত এলাকায় জাল ভারতীয় নাগরিকত্বের পরিচয় পত্র তৈরির একাধিক চক্রকে আমরা ধরেছি । সীমান্ত এলাকায় নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে ।"

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম আলামিন শেখ, সাবির হোসেন, মামন আলি ও মহম্মদ বিপ্লব । আলামিন শেখের বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার সোনাইকান্দিতে । বাকিরা রাজশাহী জেলার বেরপাড়া গ্রামের । ধৃতদের বয়স 19-29 বছরের মধ্যে । ধৃতদের কাছ থেকে বাংলাদেশি নাগরিকত্বের পরিচয় পত্র মিলেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে । ধৃতদের আজ পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে ।

মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গি, সাগরপাড়া, রানিতলা, ভগবানগোলা, রানিনগর থানা এলাকা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে রয়েছে । রানিনগর থানা এলাকায় সীমান্তের কিছু অংশে কাঁটাতার রয়েছে । আর্ন্তজাতিক সীমান্তের বাকি অংশ খোলা এবং জলসীমান্ত । সীমান্তের খোলা অংশ দিয়েই চলে পাচারকাজ । বর্ষায় পদ্মার জলে ভাসিয়ে পাচার চলে রাতের অন্ধকারে । ওই খোলা অংশ দিয়ে হামেশাই ভারতে ঢুকছে বাংলাদেশিরা ।

অনুপ্রবেশকারীরা সীমান্তের দালালদের ধরে জাল ভোটার, আধার আইডি কার্ড তৈরি করে বছরের পর বছর কেরল, কর্ণাটক, চেন্নাই, মুম্বই-সহ বিভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করছে । তাদের মধ্যে কেউ কেউ পাচারের সঙ্গেও যুক্ত । পুলিশের হাতে ধরা পড়ে অনেকেই জানিয়েছে, তারা অশান্ত বাংলাদেশ থেকে প্রাণ বাঁচাতে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন । ধৃতদের মধ্যে কেউ আবার নাশকতার ছক নিয়ে এদেশে ঢুকছে কি না, আপাতত তার উত্তর নেই পুলিশের কাছে । গত একমাসে প্রায় 38 জন বাংলাদেশিকে আটক করেছে পুলিশ । পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অনেকেই পরিচয় গোপন করে সীমান্ত এলাকায় বা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে ।

ফলে মুর্শিদাবাদে আর্ন্তজাতিক ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এখন অনুপ্রবেশকারীদের কাছে ভারতে ঢোকার সহজ পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে । সীমান্ত এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছে বিএসএফ । বিএসএফের নজর এড়িয়ে পাচার এবং অবাধ অনুপ্রবেশ কীভাবে সম্ভব হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে নানা মহলে ।

For All Latest Updates

TAGGED:

BANGLADESHI IN MURSHIDABADINFILTRATORS ARRESTEDবাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীঅনুপ্রবেশকারী গ্রেফতারBANGLADESHI INFILTRATORS ARRESTED

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.