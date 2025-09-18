জলসীমা লঙ্ঘন করে ভারতে, উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে আটক 13 বাংলাদেশি মৎস্যজীবী
13 বাংলাদেশি মৎস্যজীবীর বিরুদ্ধে বেআইনি অনুপ্রবেশের মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ তাঁদের বৃহস্পতিবার দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে ।
Published : September 18, 2025 at 2:30 PM IST
কাকদ্বীপ, 18 সেপ্টেম্বর: আবারও জলসীমা লঙ্ঘন করে ভারতে প্রবেশ ৷ ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে আটক 13 জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবী-সহ একটি ট্রলার । পরে তাঁদের গ্রেফতার করে পুলিশ ৷
প্রশাসন সূত্রে খবর, বুধবার রাতে বঙ্গোপসাগরে টহল দেওয়ার সময় ভারতীয় উপকূলরক্ষীর বাহিনী নজরে আসে একটি সন্দেহজনক ট্রলার । এরপর তারা ওই ট্রলারটির কাছে যায় এবং ট্রলারে থাকা মৎস্যজীবীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে । ভারতীয় বাহিনী জানতে পারে যে, ওই ট্রলারটি বাংলাদেশ থেকে মাছ ধরতে গিয়েছিল বঙ্গোপসাগরে । এরপর মাছ ধরার সময় জলসীমা লঙ্ঘন করে ভারতে ঢুকে পড়ে ট্রলারটি ।
সুন্দরবন মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন, "ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর কাছে খবর আসে যে, একটি বাংলাদেশি ট্রলার আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘন করে ভারতের মধ্যে এসে সমুদ্রে মাছ ধরছে । এরপর উপকূলরক্ষী বাহিনী ওই ট্রলারটিকে আটক করে ৷ ওই বাংলাদেশি ট্রলারে মোট 13 জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবী ছিলেন ৷ তাঁদের সকলকেই আটক করে উপকূলরক্ষী বাহিনী । বাংলাদেশি ট্রলার-সহ 13 জন মৎস্যজীবীকে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশের হাতে হস্তান্তর করে উপকূলরক্ষী বাহিনী । ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ ওই মৎস্যজীবীদের গ্রেফতার করে ।"
উপকূলরক্ষী বাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে, আটক ট্রলারটির নাম 'মায়ের দয়া' । অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বেআইনি অনুপ্রবেশের মামলা দায়ের করেছে সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ । 13 জন মৎস্যজীবীকে বৃহস্পতিবার দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপ মহাকুমা আদালতে পেশ করা হবে ।
সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও বলেন, "গতকাল রাতে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী বঙ্গোপসাগরে একটি বাংলাদেশি ট্রলার আটক করে । ট্রলারে ছিল মোট 13 জন মৎস্যজীবী । পরবর্তীকালে উপকূলরক্ষী বাহিনী আটক বাংলাদেশের ট্রলার-সহ 13 জন মৎস্যজীবীকে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় । অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশের মামলা রুজু করা হয়েছে ।"
প্রসঙ্গত, এর আগে একাধিকবার বাংলাদেশি ট্রলার জলসীমা লঙ্ঘন করে ভারতে প্রবেশ করেছে ৷ কয়েকদিন আগেই সুন্দরবনের ঘন জঙ্গল লাগোয়া এলাকা থেকে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী একটি বাংলাদেশি ট্রলার এবং 19 জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে আটক করে । ভারতীয় জলসীমা পেরিয়ে বারবার বাংলাদেশি ট্রলার ও মৎস্যজীবীরা ভারতের উপকূল এলাকায় ঢুকে পড়ছেন । বাংলাদেশি মৎস্যজীবীরা শুধুই কি মাছ ধরার উদ্দেশে বেরিয়ে জলের সীমা লঙ্ঘন করছেন নাকি এর পেছনে অন্য কোনও অভিসন্ধি রয়েছে ! তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।