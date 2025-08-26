বালুরঘাট, 26 অগস্ট: শুধুমাত্র ভারত দেখার কৌতূহল ! আর সেই কৌতূহল মেটাতে গিয়ে বিপদে পড়তে হল বাংলাদেশের এক তরুণকে ৷ এভাবে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ যে আসলে অনুপ্রবেশ, তা বুঝে ওঠার আগেই পুলিশের জালে ধরা পড়লেন তিনি ৷
মঙ্গলবার পুলিশ তাঁকে আদালতে পেশ করে ৷ তাঁকে জিজ্ঞসাবাদ করতে চান তদন্তকারীরা ৷ সত্যিই তিনি কৌতূহলবশত ভারতে ঢুকে পড়েছিলেন, নাকি তাঁর অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল, সেটাই জানতে চায় পুলিশ ৷ তবে আদালত কী নির্দেশ দিয়েছে, তা এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি ৷
ভারত দেখার কৌতূহল
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের চিঙ্গিশপুরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে এক তরুণকে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় রবিবার বিকেলে ৷ তাঁর সঙ্গে কথা বলে স্থানীয়রা জানতে পারে যে ছেলেটি বাংলাদেশের ৷ খবর দেওয়া হয় পুলিশের কাছে ৷ পুলিশ গিয়ে ছেলেটিকে নিয়ে আসে বালুরঘাট থানায় ৷
সেখানে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ ৷ তখন পুলিশ জানতে পারে যে তাঁর বয়স 19 বছর ৷ বাড়ি বাংলাদেশের নওগাঁ জেলায় ৷ তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল ভারত দেশটা কেমন দেখবে ৷ সেই কারণেই সে সীমান্তে পেরিয়ে এই দেশে ঢুকে পড়ে ৷
বাড়ি ফেরার আর্জি
মঙ্গলবার বালুরঘাট জেলা আদালতে পেশ করা হয় ওই তরুণকে ৷ তার আগে প্রিজন ভ্যানে যখন তিনি বসেছিলেন, তখন বাইরে থাকে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, এখানে কেন এসেছিলেন ? উত্তরে তিনি বলে, ‘‘আপনাদের দেশটা দেখতে আসছিলাম ৷’’ তার পরই তাঁর কাতর আর্জি, ‘‘আমাকে দেশে পাঠিয়ে দিন না !’’
সেই সময় তার চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল ৷ তখন তাঁকে জানানো হয় যে বিষয়টি পুলিশ-প্রশাসন-আইনের হাতেই রয়েছে এখন ৷ যা হবে, সবটা আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৷ একথা শুনে ওই তরুণের চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ আরও বাড়তে দেখা যায় ৷
তখন তার কাছে আবার জানতে চাওয়া হয় যে তিনি কাজের জন্য ভারতে অনুপ্রবেশ করেননি তো ? উত্তরে তিনি দাবি করেন, ‘‘না ৷ আমি এখন পড়ালেখা করব৷ আমি ছাত্র ৷ ফেব্রুয়ারি মাসে আমার মাধ্যমিক পরীক্ষা ৷’’ তখন তাঁকে আবার প্রশ্ন করা হয়, এলেন কেন এই পারে ? উত্তরে বাংলাদেশের ওই তরুণ বলেন, ‘‘আপনাদের দেশ দেখতে এসেছিলাম ৷ আবার আমি চলে যাব ৷’’
নেপথ্যে কি রয়েছে অন্য কারণ
বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের ঘটনা নতুন নয় ৷ প্রায়ই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ে ৷ অনেক সময় পাচারকারীরাও ধরা পড়ে ৷ ফলে এই তরুণকে নিয়ে সন্দেহ এখনই উড়িয়ে দিতে চাইছে না বালুরঘাটের পুলিশ ৷ গোয়েন্দাদের একটি অংশের মতে, পাচারকারীরা অনেক নিরীহ মানুষকেও পাচারের জন্য ব্যবহার করে, যাতে সীমান্তে সন্দেহের মুখে পড়তে না-হয় ৷ এক্ষেত্রে তেমন কোনও ঘটনা ঘটেনি তো ! তদন্তকারীরা মনে করছেন, ওই তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে ৷ অন্যদিকে ওই তরুণ আবার নিজেকে ছাত্র বলে দাবি করেছেন ৷ এই বিষয়টিও খতিয়ে দেখতে চায় পুলিশ ৷
দক্ষিণ দিনাজপুরের ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ বলেন, ‘‘গতকাল (রবিবার) বিকেলে আমাদের বালুরঘাট থানায় চেঙ্গিশপুর এলাকা থেকে খবর আসে যে সেখানে এক ব্যক্তি ঘুরে বেড়াচ্ছেন ৷ তিনি নিজের নাম-পরিচয় বলতে পারছেন না ৷ স্থানীয়রাই তাঁকে প্রথমে আটক করেন ৷ তার পর বালুরঘাট থানা থেকে পুলিশ সেখানে যায় ৷ জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় যে ছেলেটি বাংলাদেশের নওগাঁ এলাকার বাসিন্দা ৷ কোনোভাবে তিনি এখানে ঢুকে পড়েছেন ৷’’
বিক্রম প্রসাদ আরও বলেন, ‘‘তার পর তাঁকে থানায় নিয়ে আসা হয় ৷ সেখানে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷ সেখানেও স্পষ্ট হয় যে ওই তরুণ বাংলাদেশের নাগরিক ৷ প্রাথমিকভাবে তিনি জানান যে ভারত দেখার উদ্দেশ্যেই তিনি ঢুকে পড়েন এপারে ৷’’
বাংলাদেশি বিতর্ক
গত একমাসের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশি বিতর্কে সরগরম রাজনীতি ৷ এই নিয়ে রোজই বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগছে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ তৃণমূলের দাবি, বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের হেনস্তা করা হচ্ছে ৷ অন্যদিকে পালটা সরব বিজেপিও ৷ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলায় এসে একাধিকবার বলেছেন যে অনুপ্রবেশকারীদের কোনোভাবেই বাংলাদেশে থাকতে দেওয়া হবে না ৷
এই পরিস্থিতি গত কয়েকদিনে বাংলা থেকেও বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিক ধরা পড়েছেন ৷ তারা এদেশে অনুপ্রবেশ করে এখানেই থাকছিলেন ৷ অনেকের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে বেশ কয়েকবছর আগে তারা অনুপ্রবেশ করেছিলেন এই দেশে ৷