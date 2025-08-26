ETV Bharat / state

ভারত দেখার কৌতূহলে অনুপ্রবেশ, বালুরঘাটে গ্রেফতার বাংলাদেশি - BANGLADESHI ARRESTED IN BALURGHAT

রবিবার বিকেলে ওই তরুণ ধরা পড়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের চিঙ্গিশপুর সীমান্তে ৷ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ ৷

Balurghat PS
বালুরঘাট থানা (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 26, 2025 at 8:22 PM IST

4 Min Read

বালুরঘাট, 26 অগস্ট: শুধুমাত্র ভারত দেখার কৌতূহল ! আর সেই কৌতূহল মেটাতে গিয়ে বিপদে পড়তে হল বাংলাদেশের এক তরুণকে ৷ এভাবে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ যে আসলে অনুপ্রবেশ, তা বুঝে ওঠার আগেই পুলিশের জালে ধরা পড়লেন তিনি ৷

মঙ্গলবার পুলিশ তাঁকে আদালতে পেশ করে ৷ তাঁকে জিজ্ঞসাবাদ করতে চান তদন্তকারীরা ৷ সত্যিই তিনি কৌতূহলবশত ভারতে ঢুকে পড়েছিলেন, নাকি তাঁর অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল, সেটাই জানতে চায় পুলিশ ৷ তবে আদালত কী নির্দেশ দিয়েছে, তা এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি ৷

ভারত দেখার কৌতূহলে অনুপ্রবেশ, বালুরঘাটে গ্রেফতার বাংলাদেশি (ইটিভি ভারত)

ভারত দেখার কৌতূহল

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের চিঙ্গিশপুরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে এক তরুণকে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় রবিবার বিকেলে ৷ তাঁর সঙ্গে কথা বলে স্থানীয়রা জানতে পারে যে ছেলেটি বাংলাদেশের ৷ খবর দেওয়া হয় পুলিশের কাছে ৷ পুলিশ গিয়ে ছেলেটিকে নিয়ে আসে বালুরঘাট থানায় ৷

সেখানে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ ৷ তখন পুলিশ জানতে পারে যে তাঁর বয়স 19 বছর ৷ বাড়ি বাংলাদেশের নওগাঁ জেলায় ৷ তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল ভারত দেশটা কেমন দেখবে ৷ সেই কারণেই সে সীমান্তে পেরিয়ে এই দেশে ঢুকে পড়ে ৷

বাড়ি ফেরার আর্জি

মঙ্গলবার বালুরঘাট জেলা আদালতে পেশ করা হয় ওই তরুণকে ৷ তার আগে প্রিজন ভ্যানে যখন তিনি বসেছিলেন, তখন বাইরে থাকে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, এখানে কেন এসেছিলেন ? উত্তরে তিনি বলে, ‘‘আপনাদের দেশটা দেখতে আসছিলাম ৷’’ তার পরই তাঁর কাতর আর্জি, ‘‘আমাকে দেশে পাঠিয়ে দিন না !’’

BANGLADESHI ARRESTED IN BALURGHAT
আদালতে যাওয়ার পথে ধৃত বাংলাদেশি (নিজস্ব ছবি)

সেই সময় তার চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল ৷ তখন তাঁকে জানানো হয় যে বিষয়টি পুলিশ-প্রশাসন-আইনের হাতেই রয়েছে এখন ৷ যা হবে, সবটা আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৷ একথা শুনে ওই তরুণের চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ আরও বাড়তে দেখা যায় ৷

তখন তার কাছে আবার জানতে চাওয়া হয় যে তিনি কাজের জন্য ভারতে অনুপ্রবেশ করেননি তো ? উত্তরে তিনি দাবি করেন, ‘‘না ৷ আমি এখন পড়ালেখা করব৷ আমি ছাত্র ৷ ফেব্রুয়ারি মাসে আমার মাধ্যমিক পরীক্ষা ৷’’ তখন তাঁকে আবার প্রশ্ন করা হয়, এলেন কেন এই পারে ? উত্তরে বাংলাদেশের ওই তরুণ বলেন, ‘‘আপনাদের দেশ দেখতে এসেছিলাম ৷ আবার আমি চলে যাব ৷’’

নেপথ্যে কি রয়েছে অন্য কারণ

বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের ঘটনা নতুন নয় ৷ প্রায়ই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ে ৷ অনেক সময় পাচারকারীরাও ধরা পড়ে ৷ ফলে এই তরুণকে নিয়ে সন্দেহ এখনই উড়িয়ে দিতে চাইছে না বালুরঘাটের পুলিশ ৷ গোয়েন্দাদের একটি অংশের মতে, পাচারকারীরা অনেক নিরীহ মানুষকেও পাচারের জন্য ব্যবহার করে, যাতে সীমান্তে সন্দেহের মুখে পড়তে না-হয় ৷ এক্ষেত্রে তেমন কোনও ঘটনা ঘটেনি তো ! তদন্তকারীরা মনে করছেন, ওই তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে ৷ অন্যদিকে ওই তরুণ আবার নিজেকে ছাত্র বলে দাবি করেছেন ৷ এই বিষয়টিও খতিয়ে দেখতে চায় পুলিশ ৷

BANGLADESHI ARRESTED IN BALURGHAT
আদালতে যাওয়ার পথে ধৃত বাংলাদেশি (নিজস্ব ছবি)

দক্ষিণ দিনাজপুরের ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ বলেন, ‘‘গতকাল (রবিবার) বিকেলে আমাদের বালুরঘাট থানায় চেঙ্গিশপুর এলাকা থেকে খবর আসে যে সেখানে এক ব্যক্তি ঘুরে বেড়াচ্ছেন ৷ তিনি নিজের নাম-পরিচয় বলতে পারছেন না ৷ স্থানীয়রাই তাঁকে প্রথমে আটক করেন ৷ তার পর বালুরঘাট থানা থেকে পুলিশ সেখানে যায় ৷ জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় যে ছেলেটি বাংলাদেশের নওগাঁ এলাকার বাসিন্দা ৷ কোনোভাবে তিনি এখানে ঢুকে পড়েছেন ৷’’

বিক্রম প্রসাদ আরও বলেন, ‘‘তার পর তাঁকে থানায় নিয়ে আসা হয় ৷ সেখানে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷ সেখানেও স্পষ্ট হয় যে ওই তরুণ বাংলাদেশের নাগরিক ৷ প্রাথমিকভাবে তিনি জানান যে ভারত দেখার উদ্দেশ্যেই তিনি ঢুকে পড়েন এপারে ৷’’

বাংলাদেশি বিতর্ক

গত একমাসের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশি বিতর্কে সরগরম রাজনীতি ৷ এই নিয়ে রোজই বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগছে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ তৃণমূলের দাবি, বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের হেনস্তা করা হচ্ছে ৷ অন্যদিকে পালটা সরব বিজেপিও ৷ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলায় এসে একাধিকবার বলেছেন যে অনুপ্রবেশকারীদের কোনোভাবেই বাংলাদেশে থাকতে দেওয়া হবে না ৷

Balurghat PS
বালুরঘাট থানা (নিজস্ব ছবি)

এই পরিস্থিতি গত কয়েকদিনে বাংলা থেকেও বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিক ধরা পড়েছেন ৷ তারা এদেশে অনুপ্রবেশ করে এখানেই থাকছিলেন ৷ অনেকের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে বেশ কয়েকবছর আগে তারা অনুপ্রবেশ করেছিলেন এই দেশে ৷

আরও পড়ুন -

  1. সীমান্ত পেরিয়ে এসে এপারে আত্মগোপন, কলাবাগান থেকে গ্রেফতার 4 বাংলাদেশি
  2. বহাল তবিয়তে ছিলেন গল্ফগ্রিনে, এই একটি কাজ করেই ধরা পড়লেন ‘বাংলাদেশি’ যুবতী
  3. রয়েছে দুই দেশের ভোটার কার্ড, বাংলাদেশি সন্দেহে ক্যানিং পুলিশের জালে প্রৌঢ়

বালুরঘাট, 26 অগস্ট: শুধুমাত্র ভারত দেখার কৌতূহল ! আর সেই কৌতূহল মেটাতে গিয়ে বিপদে পড়তে হল বাংলাদেশের এক তরুণকে ৷ এভাবে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ যে আসলে অনুপ্রবেশ, তা বুঝে ওঠার আগেই পুলিশের জালে ধরা পড়লেন তিনি ৷

মঙ্গলবার পুলিশ তাঁকে আদালতে পেশ করে ৷ তাঁকে জিজ্ঞসাবাদ করতে চান তদন্তকারীরা ৷ সত্যিই তিনি কৌতূহলবশত ভারতে ঢুকে পড়েছিলেন, নাকি তাঁর অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল, সেটাই জানতে চায় পুলিশ ৷ তবে আদালত কী নির্দেশ দিয়েছে, তা এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি ৷

ভারত দেখার কৌতূহলে অনুপ্রবেশ, বালুরঘাটে গ্রেফতার বাংলাদেশি (ইটিভি ভারত)

ভারত দেখার কৌতূহল

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের চিঙ্গিশপুরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে এক তরুণকে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় রবিবার বিকেলে ৷ তাঁর সঙ্গে কথা বলে স্থানীয়রা জানতে পারে যে ছেলেটি বাংলাদেশের ৷ খবর দেওয়া হয় পুলিশের কাছে ৷ পুলিশ গিয়ে ছেলেটিকে নিয়ে আসে বালুরঘাট থানায় ৷

সেখানে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ ৷ তখন পুলিশ জানতে পারে যে তাঁর বয়স 19 বছর ৷ বাড়ি বাংলাদেশের নওগাঁ জেলায় ৷ তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল ভারত দেশটা কেমন দেখবে ৷ সেই কারণেই সে সীমান্তে পেরিয়ে এই দেশে ঢুকে পড়ে ৷

বাড়ি ফেরার আর্জি

মঙ্গলবার বালুরঘাট জেলা আদালতে পেশ করা হয় ওই তরুণকে ৷ তার আগে প্রিজন ভ্যানে যখন তিনি বসেছিলেন, তখন বাইরে থাকে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, এখানে কেন এসেছিলেন ? উত্তরে তিনি বলে, ‘‘আপনাদের দেশটা দেখতে আসছিলাম ৷’’ তার পরই তাঁর কাতর আর্জি, ‘‘আমাকে দেশে পাঠিয়ে দিন না !’’

BANGLADESHI ARRESTED IN BALURGHAT
আদালতে যাওয়ার পথে ধৃত বাংলাদেশি (নিজস্ব ছবি)

সেই সময় তার চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল ৷ তখন তাঁকে জানানো হয় যে বিষয়টি পুলিশ-প্রশাসন-আইনের হাতেই রয়েছে এখন ৷ যা হবে, সবটা আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৷ একথা শুনে ওই তরুণের চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ আরও বাড়তে দেখা যায় ৷

তখন তার কাছে আবার জানতে চাওয়া হয় যে তিনি কাজের জন্য ভারতে অনুপ্রবেশ করেননি তো ? উত্তরে তিনি দাবি করেন, ‘‘না ৷ আমি এখন পড়ালেখা করব৷ আমি ছাত্র ৷ ফেব্রুয়ারি মাসে আমার মাধ্যমিক পরীক্ষা ৷’’ তখন তাঁকে আবার প্রশ্ন করা হয়, এলেন কেন এই পারে ? উত্তরে বাংলাদেশের ওই তরুণ বলেন, ‘‘আপনাদের দেশ দেখতে এসেছিলাম ৷ আবার আমি চলে যাব ৷’’

নেপথ্যে কি রয়েছে অন্য কারণ

বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের ঘটনা নতুন নয় ৷ প্রায়ই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ে ৷ অনেক সময় পাচারকারীরাও ধরা পড়ে ৷ ফলে এই তরুণকে নিয়ে সন্দেহ এখনই উড়িয়ে দিতে চাইছে না বালুরঘাটের পুলিশ ৷ গোয়েন্দাদের একটি অংশের মতে, পাচারকারীরা অনেক নিরীহ মানুষকেও পাচারের জন্য ব্যবহার করে, যাতে সীমান্তে সন্দেহের মুখে পড়তে না-হয় ৷ এক্ষেত্রে তেমন কোনও ঘটনা ঘটেনি তো ! তদন্তকারীরা মনে করছেন, ওই তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে ৷ অন্যদিকে ওই তরুণ আবার নিজেকে ছাত্র বলে দাবি করেছেন ৷ এই বিষয়টিও খতিয়ে দেখতে চায় পুলিশ ৷

BANGLADESHI ARRESTED IN BALURGHAT
আদালতে যাওয়ার পথে ধৃত বাংলাদেশি (নিজস্ব ছবি)

দক্ষিণ দিনাজপুরের ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ বলেন, ‘‘গতকাল (রবিবার) বিকেলে আমাদের বালুরঘাট থানায় চেঙ্গিশপুর এলাকা থেকে খবর আসে যে সেখানে এক ব্যক্তি ঘুরে বেড়াচ্ছেন ৷ তিনি নিজের নাম-পরিচয় বলতে পারছেন না ৷ স্থানীয়রাই তাঁকে প্রথমে আটক করেন ৷ তার পর বালুরঘাট থানা থেকে পুলিশ সেখানে যায় ৷ জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় যে ছেলেটি বাংলাদেশের নওগাঁ এলাকার বাসিন্দা ৷ কোনোভাবে তিনি এখানে ঢুকে পড়েছেন ৷’’

বিক্রম প্রসাদ আরও বলেন, ‘‘তার পর তাঁকে থানায় নিয়ে আসা হয় ৷ সেখানে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷ সেখানেও স্পষ্ট হয় যে ওই তরুণ বাংলাদেশের নাগরিক ৷ প্রাথমিকভাবে তিনি জানান যে ভারত দেখার উদ্দেশ্যেই তিনি ঢুকে পড়েন এপারে ৷’’

বাংলাদেশি বিতর্ক

গত একমাসের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশি বিতর্কে সরগরম রাজনীতি ৷ এই নিয়ে রোজই বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগছে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ তৃণমূলের দাবি, বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের হেনস্তা করা হচ্ছে ৷ অন্যদিকে পালটা সরব বিজেপিও ৷ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলায় এসে একাধিকবার বলেছেন যে অনুপ্রবেশকারীদের কোনোভাবেই বাংলাদেশে থাকতে দেওয়া হবে না ৷

Balurghat PS
বালুরঘাট থানা (নিজস্ব ছবি)

এই পরিস্থিতি গত কয়েকদিনে বাংলা থেকেও বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিক ধরা পড়েছেন ৷ তারা এদেশে অনুপ্রবেশ করে এখানেই থাকছিলেন ৷ অনেকের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে বেশ কয়েকবছর আগে তারা অনুপ্রবেশ করেছিলেন এই দেশে ৷

আরও পড়ুন -

  1. সীমান্ত পেরিয়ে এসে এপারে আত্মগোপন, কলাবাগান থেকে গ্রেফতার 4 বাংলাদেশি
  2. বহাল তবিয়তে ছিলেন গল্ফগ্রিনে, এই একটি কাজ করেই ধরা পড়লেন ‘বাংলাদেশি’ যুবতী
  3. রয়েছে দুই দেশের ভোটার কার্ড, বাংলাদেশি সন্দেহে ক্যানিং পুলিশের জালে প্রৌঢ়

For All Latest Updates

TAGGED:

BANGLADESHI ARRESTINFILTRATIONবালুরঘাটে গ্রেফতার বাংলাদেশিঅনুপ্রবেশBANGLADESHI ARRESTED IN BALURGHAT

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.