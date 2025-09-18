রুপোলি শস্যে চকচকে লক্ষ্মীবারের বাজার, দাম কত পদ্মার ইলিশের ?
বাজারে এসে পৌঁছল 50 মেট্রিক টন পদ্মার ইলিশ ৷ পুজোর আগেই রুপোলি শস্যের আগমনে ভোজনরসিক বাঙালির জিভে জল ৷ কিন্তু, পকেট থেকে কত খসবে ?
হাওড়া, 18 সেপ্টেম্বর: পুজোর মুখে বাঙালির ভোজনে খুশির বার্তা। বহু প্রতীক্ষিত পদ্মার ইলিশ অবশেষে এসে পৌঁছল এপার বাংলার বাজারে। বুধবার গভীর রাতে বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে ইলিশভর্তি ট্রাক ঢোকে হাওড়া স্টেশন লাগোয়া পাইকারি মাছের বাজারে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কলকাতা ও হাওড়ার খুচরো মাছ ব্যবসায়ীরা নিলামে অংশ নিয়ে সেই মাছ হাতে তুলে নেন। ইলিশের গন্ধে ম ম করছে ফিশ মার্কেট, চারদিকে শুধুই রুপোলি শস্য।
বাংলাদেশ সরকার দিনকয়েক আগে পুজোর উপহার হিসেবে 1200 মেট্রিক টন ইলিশ রফতানির অনুমতি দিয়েছিল। তার প্রথম চালানেই বনগাঁ সীমান্ত হয়ে প্রায় 50 মেট্রিক টন ইলিশ এসে পৌঁছেছে হাওড়ার ফিস মার্কেটে ৷ এ নিয়ে মাছ ব্যবসায়ীরা খুশি হলেও, বাস্তব পরিস্থিতি যে সহজ নয় তা স্পষ্ট করে দিলেন কলকাতা ফিশ ইমপোর্টারস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সৈয়দ আনোয়ার মকসুদ।
তাঁর কথায়, "আজ 50 মেট্রিক টন মাছ এসেছে । তবে বাংলাদেশের ল্যান্ডিং খুব খারাপ । হাতে মাত্র 15-17 দিন সময়। আগামী 5 অক্টোবর পর্যন্ত এই ইলিশ রফতানি করবে বাংলাদেশ। তাই 1200 মেট্রিক টন আসা সম্ভব নয়। দামও অনেকটাই বেশি। নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষই তা খেতে পারবেন। সম্প্রতি গুজরাত থেকে দেড় মাসে 4 হাজার মেট্রিক টন ইলিশ এসেছিল। তখন দাম অনেক কম ছিল, সকলে কিনতে পেরেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের ইলিশের চাহিদা সব সময়েই আলাদা।"
তিনি আরও বলেন, "ওপার বাংলা থেকে আসা 50 মেট্রিক টন ইলিশের চালানে মূলত 800 গ্রাম থেকে 1 কিলো সাইজের ইলিশ এসেছে। নিলামে কেজি প্রতি দাম উঠেছে 1500 থেকে 1700 টাকা। খুচরো বাজারে তা বেড়ে 1700 থেকে 1800 টাকার ঘরে পৌঁছতে পারে। মাছ ব্যবসায়ী সমিতির দাবি, এবার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাছের যোগানই খুব কম, ফলে পুরো 1200 মেট্রিক টন আসা কার্যত সম্ভব নয়।" তবু পুজোর আগে পদ্মার ইলিশের আগমনে ভোজনরসিক বাঙালির মুখে হাসি। দাম চড়া হলেও হাওড়া ও কলকাতার বাজারে ইলিশ উঠতেই উৎসবের আমেজ যেন আরও বেড়ে গেল।
তবে মাছ ব্যবসায়ীদের তরফে আরও জানা গিয়েছে, এখনও ইলিশের এই রেট চূড়ান্ত নয়। মাছ বিক্রি হতে শুরু করলে তখন বোঝা যাবে আসল দাম। আর পাইকারি বাজার কত দামে ইলিশ ছাড়ছে, তার উপরেই নির্ভর করবে আম-জনতা কত খরচ করলে, তবে গিয়ে পদ্মার ইলিশের স্বাদ পাবেন।