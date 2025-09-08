পদ্মার পুজো উপহার ! রাজ্যে আসছে টন টন ইলিশ, দাম কত ?

পদ্মার পুজো উপহার ! রাজ্যে আসছে টন টন ইলিশ, দাম কত ?
পুজোর আগেই রাজ্যে আসছে টন টন পদ্মার ইলিশ ৷ শুরুতে কেজি প্রতি দাম হবে প্রায় 1500 টাকা । পরে দাম কিছুটা কমতে পারে ৷
Published : September 8, 2025 at 7:46 PM IST
হাওড়া, 8 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোর বাঙালির রসনায় পছন্দের পদ ৷ আপনিও নিতে পারেন প্রিয় পদ্মার ইলিশের স্বাদ । পুজোর আগেই ওপার বাংলার রুপোলি শস্য ঢুকছে রাজ্যের বাজারে । প্রতি বছরের মতো এ বছরও ভারতীয় ক্রেতাদের জন্য ইলিশ রফতানির অনুমতি দিল বাংলাদেশ সরকার । অন্তর্বর্তী সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রক সোমবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, 2025 সালে মোট 1200 মেট্রিক টন ইলিশ ভারতে রপ্তানি হবে ৷
তবে গত বছরের তুলনায় ইলিশ রপ্তানির পরিমাণ অনেক কম ৷ 2024 সালে পুজোর মরশুমে প্রথমে 3 হাজার মেট্রিক টন ভারতে ইলিশ রপ্তানির কথা বললেও পরে তা কমিয়ে দেয় বাংলাদেশ সরকার ৷ শেষ পর্যন্ত ভারতে 2, 420 মেট্রিক টন ইলিশ পাঠানোর অনুমতি দিয়েছিল মুহাম্মদ ইউনূস প্রশাসন ৷ এবার তা আরও কমিয়ে মোট 1200 মেট্রিক টন ইলিশ ভারতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রক ৷
পাশাপাশি এবার ভারতে ইলিশ রপ্তানিতে বেশ কয়েকটি শর্ত আরোপ করেছে ইউনূস প্রশাসন ৷ যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা মাছ রফতানি করতে চান তাঁদের আগামী 11 সেপ্টেম্বর বিকেল 5টার মধ্যে হার্ড কপি জমা দিয়ে আবেদন জমা দিতে হবে । আবেদনপত্রের সঙ্গে থাকতে হবে হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, ইআরসি, আয়কর ও ভ্যাট সার্টিফিকেট, বিক্রয় চুক্তিপত্র এবং মৎস্য অধিদফতরের লাইসেন্স । প্রতি কেজি ইলিশের ন্যূনতম রফতানি মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে 12.5 মার্কিন ডলার । ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় 1100 টাকা ৷
বাংলাদেশ বাণিজ্য মন্ত্রণাকের বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, যাঁরা ইতিমধ্যেই আহ্বান ছাড়াই আবেদন করেছেন, তাঁদেরও নতুন করে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে । বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণক, রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিকে ।
এ প্রসঙ্গে হাওড়া মাছ বাজার তথা ফিশ ইমপোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি সৈয়দ আনোয়ার মকসুদ বলেন, “এই বছর আমাদের 11 তারিখে জানানো হবে ঠিক কবে থেকে বাংলাদেশ সরকারের এই অনুমতি কার্যকর হবে । সোমবার থেকেই মাছ আসা শুরু হবে । এবারে 700 থেকে 1200 গ্রামের ইলিশ বাজারে আসবে । 1200 মেট্রিক টন রফতানির অনুমতি পাওয়া গিয়েছে ৷ কতটা আনা সম্ভব হবে সে ব্যাপারে আমরা এখন নিশ্চিত নই । গতবার 2420 মেট্রিক টনের মধ্যে মাত্র 577 মেট্রিক টন আনা গিয়েছিল । যেহেতু কাঁচা মাছ তাই হাতে বেশি সময় পেলে সুবিধা হবে । আমরা চাই, অনুমোদিত কোটা পুরোপুরি আনতে দেওয়া হোক ।”
তিনি আরও জানান, বাজারে শুরুতে কেজি প্রতি দাম হবে প্রায় 1500 থেকে 1600 টাকা । পরে দাম কিছুটা কমতে পারে । দুর্গাপুজো থেকে কালীপুজো, ভাইফোঁটা পর্যন্ত রাজ্যের বাজারে ইলিশের সরবরাহ থাকবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ৷ গত অগস্টে বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পর পুজোয় ভারতের ইলিশ রফতানির ব্যাপারে অনিশ্চিয়তা তৈরি হয়েছিল ৷ তবে পরিমাণ কমিয়ে পুজোর মরশুমে ভারতে ইলিশ রফতানির অনুমতি দিয়েছিল ইউনূস প্রশাসন ৷