পদ্মার পুজো উপহার ! রাজ্যে আসছে টন টন ইলিশ, দাম কত ?

পুজোর আগেই রাজ্যে আসছে টন টন পদ্মার ইলিশ ৷ শুরুতে কেজি প্রতি দাম হবে প্রায় 1500 টাকা । পরে দাম কিছুটা কমতে পারে ৷

পুজোয় রাজ্যে আসছে পদ্মার ইলিশ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 8, 2025 at 7:46 PM IST

হাওড়া, 8 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোর বাঙালির রসনায় পছন্দের পদ ৷ আপনিও নিতে পারেন প্রিয় পদ্মার ইলিশের স্বাদ । পুজোর আগেই ওপার বাংলার রুপোলি শস্য ঢুকছে রাজ্যের বাজারে । প্রতি বছরের মতো এ বছরও ভারতীয় ক্রেতাদের জন্য ইলিশ রফতানির অনুমতি দিল বাংলাদেশ সরকার । অন্তর্বর্তী সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রক সোমবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, 2025 সালে মোট 1200 মেট্রিক টন ইলিশ ভারতে রপ্তানি হবে ৷

তবে গত বছরের তুলনায় ইলিশ রপ্তানির পরিমাণ অনেক কম ৷ 2024 সালে পুজোর মরশুমে প্রথমে 3 হাজার মেট্রিক টন ভারতে ইলিশ রপ্তানির কথা বললেও পরে তা কমিয়ে দেয় বাংলাদেশ সরকার ৷ শেষ পর্যন্ত ভারতে 2, 420 মেট্রিক টন ইলিশ পাঠানোর অনুমতি দিয়েছিল মুহাম্মদ ইউনূস প্রশাসন ৷ এবার তা আরও কমিয়ে মোট 1200 মেট্রিক টন ইলিশ ভারতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রক ৷

ভারতে ইলিশ রপ্তানি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারে বিজ্ঞপ্তি (ইটিভি ভারত)

পাশাপাশি এবার ভারতে ইলিশ রপ্তানিতে বেশ কয়েকটি শর্ত আরোপ করেছে ইউনূস প্রশাসন ৷ যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা মাছ রফতানি করতে চান তাঁদের আগামী 11 সেপ্টেম্বর বিকেল 5টার মধ্যে হার্ড কপি জমা দিয়ে আবেদন জমা দিতে হবে । আবেদনপত্রের সঙ্গে থাকতে হবে হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, ইআরসি, আয়কর ও ভ্যাট সার্টিফিকেট, বিক্রয় চুক্তিপত্র এবং মৎস্য অধিদফতরের লাইসেন্স । প্রতি কেজি ইলিশের ন্যূনতম রফতানি মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে 12.5 মার্কিন ডলার । ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় 1100 টাকা ৷

বাংলাদেশ বাণিজ্য মন্ত্রণাকের বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, যাঁরা ইতিমধ্যেই আহ্বান ছাড়াই আবেদন করেছেন, তাঁদেরও নতুন করে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে । বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণক, রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিকে ।

পদ্মার পুজো উপহার (ইটিভি ভারত)

এ প্রসঙ্গে হাওড়া মাছ বাজার তথা ফিশ ইমপোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি সৈয়দ আনোয়ার মকসুদ বলেন, “এই বছর আমাদের 11 তারিখে জানানো হবে ঠিক কবে থেকে বাংলাদেশ সরকারের এই অনুমতি কার্যকর হবে । সোমবার থেকেই মাছ আসা শুরু হবে । এবারে 700 থেকে 1200 গ্রামের ইলিশ বাজারে আসবে । 1200 মেট্রিক টন রফতানির অনুমতি পাওয়া গিয়েছে ৷ কতটা আনা সম্ভব হবে সে ব্যাপারে আমরা এখন নিশ্চিত নই । গতবার 2420 মেট্রিক টনের মধ্যে মাত্র 577 মেট্রিক টন আনা গিয়েছিল । যেহেতু কাঁচা মাছ তাই হাতে বেশি সময় পেলে সুবিধা হবে । আমরা চাই, অনুমোদিত কোটা পুরোপুরি আনতে দেওয়া হোক ।”

রাজ্যে আসছে টন টন পদ্মার ইলিশ (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও জানান, বাজারে শুরুতে কেজি প্রতি দাম হবে প্রায় 1500 থেকে 1600 টাকা । পরে দাম কিছুটা কমতে পারে । দুর্গাপুজো থেকে কালীপুজো, ভাইফোঁটা পর্যন্ত রাজ্যের বাজারে ইলিশের সরবরাহ থাকবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ৷ গত অগস্টে বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পর পুজোয় ভারতের ইলিশ রফতানির ব্যাপারে অনিশ্চিয়তা তৈরি হয়েছিল ৷ তবে পরিমাণ কমিয়ে পুজোর মরশুমে ভারতে ইলিশ রফতানির অনুমতি দিয়েছিল ইউনূস প্রশাসন ৷

পুজোয় আসছে পদ্মার ইলিশBANGLADESH EXPORT HILSA TO INDIA1200 TONNES OF HILSA FOR DURGA PUJADURGA PUJA IN BENGALPADMA HILSA FOR DURGA PUJA

