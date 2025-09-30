স্বল্প নিরাপত্তায় দুর্গোৎসবে মাতোয়ারা বাংলাদেশ, ইটিভি ভারতে রইল পদ্মাপাড়ের 12 পুজো

স্বল্প নিরাপত্তায় দুর্গোৎসবে মাতোয়ারা বাংলাদেশ, ইটিভি ভারতে রইল পদ্মাপাড়ের 12 পুজো
ঢাকেশ্বরী দুর্গাপুজোয় মানুষের ঢল ৷ দুর্গাপুজোয় সামিল হয়ে জাতীয়তাবাদের পক্ষে সওয়াল মহম্মদ ইউনূসের ৷
Published : September 30, 2025 at 4:56 PM IST
বোলপুর, 30 সেপ্টেম্বর: নির্বিঘ্নে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসবে মাতল ওপার বাংলা ৷ বাংলাদেশের দুর্গাপুজোর প্রতিমা থেকে মানুষজনের সেই উচ্ছ্বাস নিয়ে হাজির হয়েছে ইটিভি ভারত ৷ আগেই বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস জানিয়েছিলেন, অতিরিক্ত নিরাপত্তা ছাড়াই এবার দুর্গাপুজো হবে ৷ সেই মতোই উৎসব মুখরিত পদ্মাপাড় ৷
শেখ হাসিনার শেষ সময় থেকেই বাংলাদেশে দুর্গাপুজো নিয়ে সাম্প্রদায়িক অশান্তির অভিযোগ উঠেছিল ৷ সেই আঁচ গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছিল ৷ হাসিনা সরকারের পতনের পর নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনূসকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে বসানো হয় ৷ তারপরেই ইউনূসের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল ৷
বিশেষত, বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের ঘটনায় ইউনূসের বিরুদ্ধে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালনের অভিযোগ ওঠে ৷ তার উপর এবার পুজোর আগে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, কোনওরকম অতিরিক্ত নিরাপত্তা ছাড়াই বাংলাদেশে দুর্গাপুজো হবে ৷ সেই মতো স্বল্প নিরাপত্তাতেই দুর্গাপুজোর উৎসবে মেতেছে সেখানকার মানুষজন ৷
বাংলাদেশের দুর্গাপুজোগুলির মধ্যে অন্যতম ঢাকার ঢাকেশ্বরী দুর্গাপুজো ৷ সেখানে এবছরেও মানুষের ঢল চোখে পড়ার মতো ৷ এছাড়া, পুরনো ঢাকার শাঁখারি বাজার, তাঁতীবাজার সর্বজনীন দুর্গাপুজো, গুলশন-বনানী সর্বজনীন, সূত্রাপুর সর্বজনীন, ওয়ারি সর্বজনীন, চকবাজার সর্বজনীন, লালবাগের শ্রী শ্রী গিরি গোবর্ধন ধারী জিউ পঞ্চায়েত মন্দিরের প্রতিমাও মানুষজনকে আকৃষ্ট করছে ৷
ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, নাটোরের সর্বজনীন দুর্গাপুজোগুলিতেও মেতেছেন পদ্মাপাড়ের মানুষজন ৷ বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের আনন্দে সামিল হয়েছে বাংলাদেশ ৷ মানুষজন প্রতিমা দর্শন করছেন, সেলফিতে মজেছেন, চলছে প্রসাদ বিতরণ, ঢাক-কাঁসরের শব্দে মুখরিত পদ্মাপাড়ের দেশ ৷
তবে, এপার বাংলায় বহরমপুরের খাগড়ায় মহম্মদ ইউনূসের আদলে মহিষাসুর নির্মাণ করা হয়েছে ৷ যা নিয়ে বিতর্কের ঝড় তুঙ্গে ৷ এর আঁচ কিছুটা পড়েছে ওপার বাংলায় ৷ যদিও, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ও বিএনপি দাবি করেছে, তারা তৎপরতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে ৷
উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ঢাকেশ্বরী মন্দিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস বলেন, "কোনও ব্যক্তি বিত্তবান হতে পারেন, আবার গরিব হতে পারেন ৷ প্রতিটি মানুষের একটি নিজস্ব ধর্ম থাকে ৷ তবে, তার আগে আমরা সকলেই নাগরিক ৷ আর সংবিধান নাগরিকেদের অধিকার সুরক্ষিত করেছে ৷"