পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে বিশ্বভারতীর আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ভবন

পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে বিশ্বভারতীর আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ভবন
গত বছর অগস্টে বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে পর্যটকদের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশ ভবন ৷
বোলপুর, 9 অক্টোবর: এক মাসের মধ্যে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে আন্তজার্তিক বাংলাদেশ ভবনের যাদুঘর ৷ বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ। তিনি আরও জানান, বিশ্বভারতীর শিক্ষার মান বৃদ্ধি করতে ইতিমধ্যে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করে মূল্যায়নের কাজ শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ । পাশাপাশি এক বছরের মধ্যে পুরো বিশ্বভারতী সৌরশক্তিতে চালিত হবে, সেই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে বলেও জানান উপাচার্য ৷
একই সঙ্গে 'হেরিটেজ' বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত তথ্য ডিজিটাইজ করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বলেও জানান বিশ্বভারতীর উপাচার্য ৷ তিনি উপচার্য হিসাবে যোগ দেওয়ার পর অর্থাৎ গত 6 মাসে কী কী কাজ করেছেন, এদিন সাংবাদিক বৈঠকে তারই খতিয়ান তুলে ধরেন প্রবীর কুমার ঘোষ। পুজোর ছুটির পর এদিন বিশ্বভারতীর কেন্দ্রের কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ। উপাচার্য হিসেবে বিশ্বভারতীতে তাঁর যোগ দেওয়ার 6 মাস ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়েছে ৷
2) বিশ্বভারতীর নিজস্ব পিয়ার্সন মেমোরিয়াল হাসপাতাল ও এন্ড্রুজ হাসপাতাল রয়েছে ৷ এই দু'টিতে 85 লক্ষ টাজার যন্ত্রাংশ কেনা হয়েছে । তৎকালীন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর সময়কালে এই দু'টি হাসপাতালে প্রাক্তনী ও অবসরপ্রাপ্তদের চিকিৎসা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তা পুনরায় চালু করা হচ্ছে ৷ একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে এই মর্মে ৷
3) পুজোর আগে বিশ্বভারতীতে কর্মরত শ্রমিকদের আর্থিক উপহার দেওয়া হয়েছে । অবসর নেওয়ার দিনই যাতে অবসরকালীন সুবিধা প্রদান করা হয় সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা অতীতে ছিল না ৷ 74 জনের পদোন্নতি হয়েছে । 4 জন চিকিৎসকের পদন্নোতি হয়েছে । 117 জন সহকারী ও সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়েছে । আরও 54 জনকে অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা হবে ৷
4) ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস গুলিতে খাবার মান বৃদ্ধি ও পরিশ্রুত পাণীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে । প্রত্যেক মাসে ছাত্র পরিচালক, ওয়াডেনদের সঙ্গে বৈঠক করছেন উপাচার্য। এছাড়া, ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্নতা, উইপোকা নিধনে বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে ৷
5) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল র্যাঙ্কিং ওয়ার্কফ্রেম (এনআইআরএফ)-এ বিশ্বভারতীর মান অবনমন হয়েছে। মান উন্নয়নের ইতিমধ্যেই উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। যারা দুর্বল দিক গুলি খতিয়ে দেখছেন ৷ সামনের বছর মান উন্নয়নে আশাবাদী বিশ্বভারতী।
6) এক বছরের মধ্যে পুরো বিশ্বভারতী সৌরশক্তি দ্বারা চালিত হবে। তার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে । এছাড়া, শান্তিনিকেতনে দমকল বিভাগের কাছে ও শ্রীনিকেতনে গাছের ঝরাপাতা মজুত করা হচ্ছে ৷ এ দিয়ে জৈব সার তৈরি হবে ৷ এই সার বিশ্বভারতীর বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষরোপণে ব্যবহৃত হবে। উদ্বৃত্ত হলে তখন তা বাজারে বিক্রি করা হবে ৷
7) এক মাসের মধ্যে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে আন্তজার্তিক বাংলাদেশ ভবনের যাদুঘর। বাংলাদেশ সরকারের অর্থানুকূল্যে নির্মিত এই ভবন। কোভিডের পর থেকে পর্যটকদের জন্য বন্ধ ছিল এই ভবন ৷ পরবর্তীতে অল্প কয়েকদিনের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু, বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে পর্যটকদের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশ ভবন ৷ কারণ এই ভবনে দুই বাংলার ইতিহাসের পাশাপাশি রয়েছে মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য, ছবি, নানান নিদর্শন। ফের এই বাংলাদেশ ভবন খুলে দেওয়া হবে ৷ বর্তমানে সংস্কারের কাজ চলছে ৷
8) সমগ্র বিশ্বভারতীর সমস্ত নথি ডিজিটালাইজেশন করা হবে ৷ অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, আধিকারিকদের সার্ভিস বুক ডিজিটালাইজেশনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে । শুরু হচ্ছে ই-নিউজ ও ই-অফিস সিস্টেম ৷ 7 দিনের বেশি যাতে কোন ফাইল টেবিলে পরে না থাকে, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
পর্যটকদের জন্য 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস খুলে দেওয়া হয়েছে । এবার পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে আন্তজার্তিক বাংলাদেশ ভবনের যাদুঘরও ৷ আগের মত পর্যটকেরা দুই বাংলার বহু নিদর্শন, নথি, ভাস্কর্য, ছবি, বই, কারুকার্য, ইতিহাস স্বচক্ষে দেখতে পারবেন ৷ বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ বলেন, "বিশ্বভারতীর গরিমা ধরে রাখার সংকল্প প্রথম দিন থেকেই নিয়েছি ৷ 6 মাসে কী কী কাজ করেছি, সেটাই তুলে ধরলাম ৷ আরও অনেক পরিকল্পনা আছে ৷ ধীরে ধীরে সেগুলি বাস্তবায়িত করব ৷ সকলের সহযোগিতা কামনা করি।"