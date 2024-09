Bangla News - West Bengal Today Live : বাংলা সর্বশেষ খবর Wed Sep 25 2024 আজ

দুয়ারে নিম্নচাপ ! কলকাতা-সহ রাজ্যে আগামী কয়েকদিন ভারী বৃষ্টি, জারি কমলা সতর্কতা - IMD Weather Forecast

Weather Report and Forecast across Bengal: বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ ক্ষেত্র ৷ এর প্রভাবে রাজ্যে আগামী কয়েকদিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ কোথাও কোথাও জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা ৷ পুজোতেও রয়েছে থাকতেও বৃষ্টির চোখ রাঙানি ৷ | Read More