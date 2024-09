Bangla News - West Bengal Today Live : বাংলা সর্বশেষ খবর Thu Sep 26 2024 আজ

সক্রিয় নিম্নচাপ, বঙ্গে বৃষ্টি চলবে আরও কতদিন ? - Deep depression in Bengal

Depression moving from the Bay of Bengal will bring rainfall: বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশার উপকূলে সরে গেলেও এখনই বৃষ্টি থেকে নিস্তার নেই বঙ্গবাসীর ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপ এবং অক্ষরেখার প্রভাবে আগামী কয়েকদিন রাজ্যে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷