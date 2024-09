Bangla News - West Bengal Today Live : বাংলা সর্বশেষ খবর Sat Sep 28 2024 আজ

আপাতত রাশ টানলেও পরের সপ্তাহ থেকে ফের ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস - West Bengal weather update

Weather Report and Forecast across Bengal: আপাতত রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই ৷ তবে দক্ষিণ ও উত্তরের বেশ কয়েকটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷ তবে পুজোতে বৃষ্টির ভ্রুকুটি রয়েছে বলে জানিয়ে দিল হাওয়া অফিস ৷ | Read More