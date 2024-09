Bangla News - West Bengal Today Live : বাংলা সর্বশেষ খবর Mon Sep 30 2024 আজ

আজও বেশ কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, পুজোয় কেমন থাকবে আবহাওয়া ? - WEATHER UPDATE IN BENGAL

Weather Report and Forecast in Kolkata: তাপমাত্রা বাড়লেও বেশ কয়েকটি জেলার বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷ বাতাসে জলীয়বাষ্প থাকায় অস্বস্তিকর গরম থাকবে। আগামী কয়েকদিন কোথায় কোথায় বৃষ্টির সম্ভাবনা, জানাল আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷ | Read More