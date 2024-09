Bangla News - West Bengal Today Live : বাংলা সর্বশেষ খবর Fri Sep 27 2024 আজ

শিশুকে যৌন নির্যাতনে 20 বছরের কারাদণ্ড প্রতিবেশীর - Man gets jail for sexually Abuses

Imprisonment on POCSO Case in Hooghly: পাঁচ বছর পর মিলল রায় ৷ প্রতিবেশী শিশুকে দিনের পর দিন যৌন নির্যাতনের সাজা দিল চন্দননগর মহকুমা আদালত ৷ 20 বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত অভিযুক্ত ৷ | Read More