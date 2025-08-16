গঙ্গারামপুর, 16 অগস্ট: পুনর্ভবা নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর ব্লকের একাধিক এলাকা । যার মধ্যে রয়েছে নন্দনপুর পঞ্চায়েত, তপন ব্লকের রামপাড়া চেঁচড়া গ্রাম পঞ্চায়েত । শনিবার সকালে প্লাবিত এলাকা পরিদর্শনে আসেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ।
ভেঙে যাওয়া বাঁধ পরিদর্শনের পাশাপাশি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ও সেচ দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি । পুরো বিষয় খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট দফতরে চিঠি দিয়ে বাঁধ তৈরির আশ্বাস দেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ।
গত কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টির জেরে ফুলে ফেঁপে উঠেছে পুনর্ভবা নদী । বর্তমানে বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে নদীর জল । এরই মাঝে শুক্রবার ভোরে নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝারতলা এলাকায় ভেঙে যায় নদী বাঁধ । পঞ্চায়েতের অধীন থাকায় বিগত 10-15 বছরেও তা সংস্কার করা হয়নি ৷ যার ফলে প্রতি বছর গঙ্গারামপুরের পুনর্ভবা নদীর জল বাড়লে বাঁধ ভেঙে যায় ৷ তাই কংক্রিটের বাঁধ করতে রাজ্যের সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রী ও জেলাশাসককে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানাবেন বলে আশ্বাস দেন সুকান্ত মজুমদার ।
এদিন পরিদর্শনের পর এলাকার ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে ত্রিপল তুলে দেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী । তবে সুকান্ত যেতেই ত্রিপল বিলি নিয়ে কাড়াকাড়ি পরিস্থিতি তৈরি হয় । পরে স্থানীয় নেতৃত্বদের হস্তক্ষেপে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি । আপাতত ওই এলাকায় বালির বস্তা দিয়ে বাঁধ মেরামতি চেষ্টা করা হচ্ছে । বালি ফেলা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা কৌশল্যা বিশ্বাস বলেন, আমাদের এই এলাকায় বাধ ভাঙার ফলে প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে । গরু ছাগল থেকে শুরু করে খেতের ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে । আমরা চাষবাস করে সংসার চালাই । প্রতি বছর আমাদের এই এলাকাতে বাঁধ ভেঙে যায় । প্রতি বছর যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে তাহলে আমরা চলব কেমন করে । গতকালকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে লোকজন এসেছিল এবং যে জায়গায় ভেঙেছে সেখানে বালির বস্তা দিয়ে বাঁধ করে দেওয়া হয়েছে । আমাদের এই এলাকার বিদ্যুৎ কেটে দিয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে । আমরা মূলত কুপির আলোয় বা মোমবাতির আলোর ভরসায় রয়েছি । আমরা চাই পাকাপাকিভাবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যেন বাঁধ মেরামতি করে দেওয়া হয় ।"
মানিক বিশ্বাস নামে আর এক বাসিন্দার কথায়, "আমাদের এই এলাকায় কোনও নেতা কাজ করে না । নারায়ণ বিশ্বাসের আমলে আমাদের এখানকার রাস্তা হয়েছে । তারপর থেকে এক কোদাল মাটি পড়েনি আমাদের এই এলাকাতে । এখানকার বাঁধে কোনও ধরনের মাটি না পড়ার কারণে প্রতিবছর ভেঙে যায় । আমরা সেচ দফতরকে আমাদের এই রাস্তার কথা জানিয়েছি । কিন্তু তারা জানান ওটা আমাদের বিষয় নয় । রাজ্য সরকার কথা না শোনার জন্য এই বাদ মেরামতি হচ্ছে না । আমাদের এই বাঁধটি পাকাপোক্ত হলে খুব ভালো হয় ।"
এই বিষয়ে বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, "গঙ্গারামপুর ব্লকের নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের যাদববাটি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকার বাঁধ নদী ভাঙনে তলিয়ে গিয়েছে । আমি সেখানে গিয়েছিলাম । সেখানকার সাধারণ মানুষদের মধ্যে ত্রিপল-সহ খাবার বিলি করি । গতবারও এই বাঁধ ভেঙেছিল । এই বাঁধ দেখার দায়িত্ব পঞ্চায়েতের । তবে এই বাঁধের দায়িত্ব তারা নিতে পারবে না । সেচ দফতরকে এই বাঁধের মেরামতির দায়িত্ব নিতে হবে । সেখানে ইঞ্জিনিয়াররাও ছিল । আমি তাদের সঙ্গেও কথা বলেছি । ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকেও এই বিষয়ে চিঠি লিখছি । এই বাঁধটি যেন খুব তাড়াতাড়ি সেচ দফতরের হাতে চলে যায় এবং মেরামতি হয় তার ব্যবস্থা করছি ।"