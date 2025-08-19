কলকাতা, 19 অগস্ট: কথায় বলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা । এই প্রবাদই সত্যি হয়ে উঠছে মশা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে । কারণ, মশা মারতে ব্যবহার করা হচ্ছে মশাকেই । গবেষণায় এই নিয়ে নয়া দিশা দেখাচ্ছে বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে অবস্থিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগ ।
সাধারণত মশা হয় ছয় প্রকারের । সেগুলি হল - এডিস, অ্যানোফিলিস, কিউলেক্স, আরমিজেরিস, টক্সেরিনকাইটিস ও লুটজিয়া ৷ এর মধ্যে এডিস, অ্যানোফিলিস, কিউলেক্স ও আরমিজেরিস - এই চার ধরনের মশা মানুষের রক্ত খায় । আর টক্সেরিনকাইটিস ও লুটজিয়া মানুষের রক্ত খায় না ৷
যে মশাগুলি মানুষের রক্ত খায়, সেগুলি থেকেই বিভিন্ন মশাবাহিত রোগ হয় । যেমন এডিস থেকে ডেঙ্গি এবং চিকুনগুনিয়া, অ্যানোফিলিস থেকে ম্যালেরিয়া, কিউলেক্স ও আরমিজেরিস থেকে গোদ হয় । এই ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব কমাতে সাধারণত লার্ভা অবস্থাতেই মশা মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয় ৷ ব্যবহার করা হয় ব্লিচিং পাউডার । তবে দেখা গিয়েছে, ব্লিচিং পাউডারের ব্যবহারের ফলে কোনও মশার মৃত্যু হয় না ।
কিন্তু মশার অন্য দুই প্রজাতি, টক্সেরিনকাইটিস ও লুটজিয়া, যারা মানুষের রক্ত খায় না, তাদের ব্যবহার করা যায়, তাহলে মশা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা সম্ভব ৷ কীভাবে ? বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক গৌতম আদিত্য বলেন, ‘‘এই সব ধরনের মশাই আমরা কলকাতার মধ্যে পেয়ে থাকি । আমরা দেখেছি টক্সেরিনকাইটিস ও লুটজিয়া প্রজাতির মশা জীবনচক্র চালাতে গেলে মানুষের রোগ সৃষ্টিকারী মশাগুলোকে খেয়ে থাকে ।’’
টক্সেরিনকাইটিস ও লুটজিয়া, এই দুই প্রজাতির মশা লার্ভা অবস্থায় ওই চার প্রজাতির মশার লার্ভা খায় । যেখান থেকে ইটক্সেরিনকাইটিস ও লুটজিয়া প্রজাতির মশা বংশবিস্তার করে । বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজের গবেষণায় উঠে এসেছে এই তথ্যই ।
অধ্যাপক আদিত্য আরও বলেন, ‘‘আমরা তাই টক্সেরিনকাইটিস ও লুটজিয়া প্রজাতির মশাকে খাদক মশা বলি । এডিস, অ্যানোফিলিস, কিউলেক্স ও আরমিজেরিস - এই চার ধরনের মশাকে খাদ্য মশা বলি । আমরা দেখেছি ওই চার প্রজাতির খাদ্য মশা যেখানে জন্মায়, সেখানেই দুই প্রজাতির খাদক মশা জন্ম নেয় ।" যেমন - গাছের কোঠোর, জমে থাকা স্বচ্ছ-অসচ্ছ জল, ধানক্ষেতের মতো জায়গায় ।
ওই অধ্যাপক আরও বলেন, "আমাদের জৈব নিয়ন্ত্রণ করার জন্য টক্সেরিনকাইটিস ও লুটজিয়া মশাকে ব্যবহার করি । তাহলে সুবিধা হবে একই জায়গায় একই জায়গায় জন্মে থাকা খাদ্য অন্য মশাকে ওই খাদক মশা দিয়ে মারতে পারব । এটাই আমাদের গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে ।"
তিনি আরও জানান, 1980-এর দশকে ড. অমিয়কুমার হাটি ও ড. অমিতাভ নন্দী বা ট্রপিক্যাল মেডিসিনে এই ধরনের চর্চা হতো । তারপর বহু বছর ধরে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের নিরিখে কোনও গবেষণা আর হয়নি । তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নিয়ে চর্চা হয় ।