ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার ছোঁয়া, 75তম বর্ষে বালিগঞ্জ কালচারালে 'প্রথা'

ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার ছোঁয়া, 75তম বর্ষে বালিগঞ্জ কালচারালে 'প্রথা'
এবার বালিগঞ্জ কালচারালের অন্যতম আকর্ষণ রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী সুশান্ত শিবানী পাল ৷ মণ্ডপজুড়ে তাঁর হাতের কাজ ঘুরে দেখলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সৌমিতা ভট্টাচার্য ৷
Published : September 24, 2025 at 8:34 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম আদি পুজোর মধ্যে একটি হল বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন ৷ এবছর তাদের 75তম বর্ষের উদযাপন । এবার প্লাটিনাম জুবিলি উপলক্ষে বেছে নেওয়া হয়েছে থিম 'প্রথা'। এই 'প্রথা'-র মধ্য দিয়েই ক্লাব কর্তৃপক্ষ তুলে ধরেছে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার অদ্ভুত এক মেলবন্ধন ।
1951 সালে সূচনা হয়েছিল বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পুজোর । সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে একের পর এক ভিন্ন ভিন্ন ভাবনা ও সাবেকিয়ানার আবহে দর্শনার্থীদের মন জয় করে আসছে ক্লাবটি । কলকাতার দুর্গোৎসব মানচিত্রে এই ক্লাবের নাম তাই আলাদা করে উচ্চারণযোগ্য । প্রতিবছরই এই পুজো মণ্ডপে ভিড় জমে । শুধু দক্ষিণ কলকাতা থেকেই নয়, শহরের নানা প্রান্ত থেকে আসেন দশনার্থীরা । এবারও সেই আশায় মণ্ডপে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ৷
রাস্তার উপরেই বরাবরের মতো সাজানো হয়েছে বালিগঞ্জ কালচারালের মণ্ডপ । মণ্ডপের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা আশপাশের পুরনো বাড়িগুলিও হয়ে উঠেছে থিমের অংশ । ফলে দর্শনার্থীরা যখন মণ্ডপে প্রবেশ করবেন, তখন যেন তাঁরা সময়ের স্রোতে পিছিয়ে যাবেন । শুধু মণ্ডপ নয়, দেবীর রূপেও প্রতিফলিত হয়েছে সাবেকিয়ানার ছোঁয়া । প্রতিমার সামনে বনেদিয়ানার ছাপ স্পষ্ট করে দিয়েছেন শিল্পী, যা দর্শনার্থীদের চোখে পড়ার মতো ।
বালিগঞ্জ কালচারালের এবারের শিল্পী রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত সুশান্ত শিবানী পাল । তাঁর নকশাতেই নতুন মাত্রা পেয়েছে এই পুজো মণ্ডপ । ঐতিহ্যের ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আধুনিক শিল্পকলা ও কল্পনার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন তিনি । ফলে গোটা মণ্ডপে একদিকে যেমন অতীতের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তেমনই বর্তমানের নান্দনিকতা ও শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গিও প্রকাশ পেয়েছে ।
পুজো কমিটির সম্পাদক অঞ্জন উকিল বলেন, "আমাদের পুজো ঐতিহ্যপূর্ণ । দশমীর দিন ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ধুনুচি নাচ ও মহিলাদের নানা অনুষ্ঠান প্রতি বছরই আমাদের প্রথা মেনে এখানে অনুষ্ঠিত হয় । এই আয়োজনকে ঘিরেই বহু মানুষ ভিড় জমান । এবারের বিশেষত্ব হল আমাদের শিল্পী, যিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত । সুশান্ত শিবানী পাল এখানে ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার এক অনন্য মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন । তা দেখতে দর্শককে আমাদের মণ্ডপে আসতেই হবে ৷"
গত সাত দশকে দক্ষিণ কলকাতার পুজোর অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে বালিগঞ্জ কালচারাল । প্রতিবছরই দর্শনার্থীদের কাছে নতুন কিছু উপহার দেওয়ার চেষ্টা করেছে ক্লাবটি । কখনও সাবেক ধাঁচে, কখনও আধুনিক শিল্পকলার স্পর্শে, আবার কখনও সামাজিক বার্তার মাধ্যমে আলাদা মাত্রা পেয়েছে তাদের আয়োজন । এবারের মণ্ডপ যেন 75 বছরের সেই দীর্ঘ যাত্রাপথেরই সাক্ষ্য বহন করছে ।
সাবেক আচার-অনুষ্ঠান, বনেদি আবহ এবং আধুনিক শিল্পকলার সমন্বয়ে এবারে থিমের মাধ্যমে এক বিশেষ বার্তা দিচ্ছে বালিগঞ্জ কালচারাল ৷ ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে আধুনিকতার পথে এগিয়ে চলাই বাঙালির প্রকৃত শক্তি । তাই 75 বছরের এই বিশেষ অধ্যায়ে বালিগঞ্জ কালচারাল বার্তা দিচ্ছে যে, বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো মানে শুধু দেবী দর্শন নয়, বরং শিল্প, সংস্কৃতি আর সমাজচেতনার এক মিলিত উৎসব ।