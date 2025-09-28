ETV Bharat / state

অসুররূপী ডোনাল্ড ট্রাম্প, পুজো মণ্ডপে উপচে পড়ছে ভিড়

শুধু মা দুর্গার সাজপোশাক বা রূপ নয়, এবার অসুরের রূপ বদলেও চমকের ছোঁয়া ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অসুর সাজাল বহরমপুরের এক পুজো কমিটি ৷

পুজো মণ্ডপে উপচে পড়ছে ভিড় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 28, 2025 at 5:06 PM IST

বহরমপুর, 28 সেপ্টেম্বর: অসুররুপী ট্রাম্প! বহরমপুর খাগড়া শ্মশানঘাট সর্বজনীন দুর্গাপুজোয় এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্থান পেয়েছেন অসুরের জায়গায়। আর এই অসুররূপী ট্রাম্পকে দেখতে পঞ্চমী থেকেই ভিড় উপচে পড়ছে। ষষ্ঠীর সকাল থেকে আরও বেড়েছে ভিড় ৷

দর্শনার্থীদের মুখে একটাই কথা ট্রাম্পকে যোগ্য জায়গাতেই রাখা হয়েছে। অসুরের জায়াগায় ট্রাম্পকে বসিয়ে উদ্যোক্তারা দেখাতে চেয়েছেন, ভারত বিদ্বেষি মনোভাব নিয়ে চলা ট্রাম্পকে 'বধ' করছেন মা দুর্গা। কমিটির সদস্যদের বক্তব্য, ভারত সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের দেশ। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের শুল্ক বাড়িয়ে যে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছেন তাঁকে অসুর সাজিয়ে এই সিদ্ধান্তেরই প্রতিবাদ করা হয়েছে।

অসুররূপী ডোনাল্ড ট্রাম্প, দেখুন পুজো পরিক্রমা (ইটিভি ভারত)

মুর্শিবাদের খাগড়া ঘাট শ্মশান কমিটির এবারের পুজো 60 বছরে পা-রাখল। পুজোয় থিমের কোনও আড়ম্বর নেই। চিরাচরিত মণ্ডপের সঙ্গে রয়েছে মানানসই আলোকসজ্জা। পঞ্চমীর দিন পুজোর উদ্বোধন করেছেন বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

স্বল্প বাজেটের পুজো দেখতে এত ভিড় কেন?

স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন জাগবে সবার মনে। মণ্ডপে ঢুকতেই অবশ্য সমস্ত সংশয় কাটছে দ্রুত। কারণ এখানে দেবী অসুর নয় লড়ছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে। তাঁকে 'বধ' করতে ত্রিশুল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রণমূর্তি দেবী চামুণ্ডারুপী দুর্গা। অসুররূপী ডোনাল্ডের দিকেই ধনুক তাক করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেব সেনাপতি কার্তিক। 'ডোনাল্ড ট্রাম্পে'র মুখে ফুটে উঠেছে হতাশা আর আতঙ্ক।

পুজো কমিটির বক্তব্য

পুজো উদ্যোক্তাদের কথায়, 'বন্ধু' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ! এই অভিযোগ বহরমপুর খাগড়া শ্মশান ঘাট দুর্গাপুজো কমিটির পুজো কমিটির। ব্যাখ্যা দিয়ে কমিটির সদস্যরা বলছেন, ভারতের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল ট্রাম্পের। এমনকী ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা কারও অজানা ছিল না। ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার তেল চুক্তির পরই ক্ষুব্ধ হন ট্রাম্প। তারপরই ভারেতর উপর আমদানি শুল্ক আড়াই শতাংশ থেকে বাড়িয়ে সাড়ে 50 শতাংশ করা দেয় ৷ আর তাই ডোনাল্ড ট্রাম্পই এখানে অসুর !

মুর্শিদাবাদ তথা রাজ্যের অন্যতম বিখ্যাত মৃৎশিল্পী যামিনী পালের পুত্র শিল্পী অসীম পালের তৈরি এই মূর্তি এখন সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। আর অসুররূপী ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন বহরমপুর তথা গোটা মুর্শিদাবাদে সাড়া ফেলে দিয়েছে। পঞ্চমী থেকেই শুরু হয়েছে 'ট্রাম্প বধের' রণকৌশল ৷

