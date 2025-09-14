ওড়িশায় গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ বাঙালি ব্যবসায়ী, উধাও 4 লক্ষ টাকাও
নিখোঁজ হওয়ার পর কেটেছে সাত দিন ৷ ব্যবসায়ী সম্পর্কে কোনও তথ্যই দিতে পারেনি ওড়িশা পুলিশ । ফলে উদ্বিগ্ন পরিবার ।
Published : September 14, 2025 at 5:18 PM IST
বাদুড়িয়া, 14 সেপ্টেম্বর: ব্যবসার কাজে ওড়িশায় গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ এক বাঙালি । পেশায় সবজি ব্যবসায়ী আনারুল ইসলাম উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়ার বাসিন্দা । নিখোঁজ হওয়ার আগে ওই ব্যবসায়ীর কাছে সাড়ে চার লক্ষ টাকা ছিল বলে দাবি করেছে পরিবারের লোকজন । সেই টাকা সমেত তাঁর কোনও খোঁজ মিলছে না ।
পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, ওই ব্যবসায়ীকে অপহরণ করা হয়েছে । কিন্তু কে বা কারা অপহরণ করল? তা ভেবেই উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীর পরিবার । এই নিয়ে ওড়িশা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে তারা । কিন্তু অভিযোগ জানানোর পরেও সেখানকার পুলিশ কোনও সাহায্য করছে না বলে অভিযোগ উঠেছে । নিখোঁজ হওয়ার পর সাত দিন কেটে গেলেও ব্যবসায়ীর সম্পর্কে কোনও তথ্যই দিতে পারেনি পুলিশ । ফলে দুশ্চিন্তা বেড়েছে পরিবারের । এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সাহায্যর আর্জি জানিয়েছে ব্যবসায়ীর পরিবার ।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর পঞ্চান্নের ওই সবজি ব্যবসায়ীর বাড়ি বাদুড়িয়া থানার বাগজোলা পঞ্চায়েতের হায়দারপুর গ্রামে । বাড়িতে তাঁর বৃদ্ধ বাবা-মা ছাড়াও স্ত্রী এবং দুই সন্তান রয়েছে । গত 7 সেপ্টেম্বর ব্যবসার কাজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওড়িশার কটকের ছত্রবাজারে গিয়েছিলেন আনারুল । সেখানে সবজি ব্যবসার কাজ সেরে 9 সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) বাড়ি ফেরার কথা ছিল । কিন্তু সেদিন তিনি আর বাড়িতে ফেরেননি ।
পরিবারের সদস্যরা তাঁর মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করেন । কিন্তু, তাঁর ফোন সুইচড অফ রয়েছে । ওই ব্যবসায়ীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে না পেরে পরিবারের লোকজন বাদুড়িয়া থানায় যান । সেখান থেকে তাঁদের কটকে যোগাযোগ করতে বলা হয় । তখন পরিবারের লোকজন কটকে গিয়ে সেখানকার একটি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । তার ভিত্তিতে সেখানকার পুলিশ তদন্তেও নামে । কিন্তু কয়েকদিন কেটে গেলেও ওই ব্যবসায়ী ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যদের দুশ্চিন্তা ক্রমশ বাড়ছে । ব্যবসায়ী কী অবস্থায় রয়েছেন? তাঁর সঙ্গে কোনও অঘটন ঘটেনি তো? এই আশঙ্কায় রাতের ঘুম উড়েছে পরিবারের লোকজনের ।
তাঁদের অভিযোগ, ওড়িশার সিংলা থানার পুলিশ ঠিকমতো তদন্ত করছে না । কোনও সহযোগিতাও মিলছে না সেখানকার পুলিশের কাছ থেকে । ঘটনার পর থেকে ব্যবসায়ীর মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় 'অপহরণে'র আশঙ্কা আরও ঘনিভূত হয়েছে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে । এদিকে ছেলের দুশ্চিন্তায় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন ব্যবসায়ীর বৃদ্ধ বাবা-মা । চোখের জলে দু'জনেই জানিয়েছেন, সন্তানকে যেকোনও মূল্যে তাঁদের কোলে ফিরিয়ে দেওয়া হোক ।
নিখোঁজ ব্যবসায়ীর বাবা সিরাজুল ইসলাম বলেন, "গত 30 বছর ধরে আমার ছেলে ওড়িশায় সবজি নিয়ে যায় । সেখানে সবজি বিক্রি করে টাকা নিয়ে ফিরে আসে । ওর কাছে 4 লক্ষ 60 হাজার টাকা ছিল । আমাদের সন্দেহ, টাকার জন্য ওকে অপহরণ করা হয়েছে । টাকা যাক । কিন্তু আমাদের ছেলে সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরে আসুক । সেটাই চাই পরিবারের সকলে ।"
কান্না ভেজা গলায় নিখোঁজ ব্যবসায়ীর মা সেরিনা বিবি বলেন, "ছেলে ওড়িশায় গিয়েছিল ব্যবসার কাছে । সেখান থেকেই নিখোঁজ হয়ে যায় । সাত দিন হয়ে গেল ছেলের কোনও খোঁজ নেই । মনে হচ্ছে টাকার লোভেই ওকে কেউ তুলে নিয়ে গিয়েছে । আমার ছেলেই ছিল পরিবারের একমাত্র রোজগেরে । আমি কিছু চাই না । শুধু সন্তান ফিরে আসুক সেটাই চাই ।"
অন্যদিকে, গোটা বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর শুরু করেছে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ । বসিরহাট জেলার এক পদস্থ পুলিশ কর্তা বলেন, "এই নিয়ে ওড়িশা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে । ওই ব্যবসায়ীর যাতে খোঁজ পাওয়া যায় তা নিয়েও উদ্যোগ নেওয়া হবে । গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে বিষয়টি ।"