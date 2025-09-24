যৌনকর্মীদের সুস্বাস্থ্যের জন্য এগিয়ে এল আয়ুষ মন্ত্রক, হবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

যৌনকর্মীদের সুস্বাস্থ্যের জন্য এগিয়ে এল আয়ুষ মন্ত্রক, হবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা
কোচবিহার থেকে শুরু হবে অভিযান৷ সচেতনতার প্রচার ও চিকিৎসার উদ্যোগ নিচ্ছে রিজিওনাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি (উত্তরবঙ্গ)৷
Published : September 24, 2025 at 5:28 PM IST
দার্জিলিং, 24 সেপ্টেম্বর: এবার যৌনকর্মীদের সুস্বাস্থ্যের জন্য এগিয়ে এল কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ মন্ত্রক। আয়ুষ মন্ত্রকের অধীনস্ত উত্তরবঙ্গের একমাত্র আঞ্চলিক হোমিওপ্যাথি অনুসন্ধান পরিষদ বা রিজিওনাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি এবার রাজ্যে প্রথম জেলায় জেলায় যৌনপল্লিতে গিয়ে যৌনকর্মীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও চিকিৎসার উদ্যোগ নিয়েছে। গত সোমবার, 22 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে অভিযান৷
রিজিওনাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি (RRH)-র উত্তরবঙ্গের অধিকর্তা রঞ্জিত সোনি বলেন, "আয়ুষ মন্ত্রকের অধীনস্ত কেন্দ্রীয় রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথির তরফে সুস্থ নারী, সুস্থ পরিবার প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 2 অক্টোবর পর্যন্ত এই প্রকল্পের অধীন অভিযান চলবে। অভিযানের অধীনে মহিলাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা হবে।’’
জানা গিয়েছে, ‘সুস্থ নারী, সুস্থ্য পরিবার’-এর অধীনের কিশোরী, যুবতী ও মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে৷ এই অভিযানের অধীনে প্রথমত ঋতুস্রাবজনিত সমস্যা, সেই সময় কী কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা এবং বয়সের একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর ঋতুস্রাব বন্ধ হলে সেক্ষেত্রে কোন কোন ধরনের রোগ সংক্রমণ ও জটিলতা তৈরি হয়, সেইসব সম্পর্কে সচেতনতা ও চিকিৎসা করা হবে। এই উপলক্ষে আরআরএইচ-এ সম্পূর্ণ মহিলারা দ্বারা পরিচালিত হল একটি শিবির। রেজিস্ট্রেশন থেকে ওষুধ বানিয়ে দেওয়া, সবটাই করলেন মহিলারা।
এই কর্মসূচির অধীনেই যৌনকর্মীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে কাজ করছে আরআরএইচ৷ কারণ, উত্তরবঙ্গে প্রায় দেড় লক্ষ যৌনকর্মী রয়েছে। গ্রাহকদের চাহিদায় অসুরক্ষিত যৌন সম্পর্কই মূলত এইচআইভি সংক্রমণের মূল কারণ। এর জেরে যৌনকর্মীদের থেকে সমাজের বিভিন্নস্তরে এইডস বা এইচআইভি সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। তাই যৌনকর্মীদের সুস্বাস্থ্যের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্ত রিজিওনাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি (উত্তরবঙ্গ)।
চলতি সপ্তাহেই কোচবিহার জেলা থেকে ওই অভিযান শুরু করবে আরআরএইচ। তারপর উত্তরের প্রত্যেক জেলায় যৌনপল্লিতে একইভাবে কাজ করা হবে। রঞ্জিত সোনি এই নিয়ে বলেন, ‘‘পাশাপাশি সমাজের সব থেকে ব্রাত্য হিসেবে থাকা যৌনকর্মীদের সুস্বাস্থ্যের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই অভিযানের অধীনে যৌনপল্লিতে থাকা যৌনকর্মীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও চিকিৎসার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কোচবিহার থেকে সেই কাজ শুরু করা হবে।"
অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের রিজিওনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি, যা শিলিগুড়ি সংলগ্ন বড় পথুতে অবস্থিত, প্রতিদিন সেখানে গড়ে প্রায় দু'শো থেকে আড়াইশো রোগী চিকিৎসার জন্য যান। দার্জিলিং জেলা তো বটেই, উত্তরবঙ্গের অন্য জেলাগুলি থেকেও রোগী আসেন৷ পাশাপাশি সিকিম-বিহারের মতো রাজ্য, এমনকী বাংলাদেশ-নেপাল-ভুটান থেকেও রোগীরা সেখানে চিকিৎসা করাতে যান।
কেন্দ্রীয় রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথির গবেষক হরলিন কৌর বলেন, "বর্তমানে সুস্থ নারী, সুস্থ পরিবার এই অভিযানে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তবে চিকিৎসার সময় বহির্বিভাগে ক্যানসারে সংক্রমিত একটা বড় অংশের রোগীরা আসছেন বলে দেখা গিয়েছে। তাই খুব দ্রুত সেই বিষয়েও গবেষণা শুরু করা হবে।"
শুধু তাই নয়, এইচআইভি ও অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপির উপর গবেষণাও শুরু করেছে। ইতিমধ্যে সেই জন্য হায়দেরাবাদে আয়ুষ মন্ত্রকের অধীন একটি অত্যাধুনিক হোমিওপ্যাথি গবেষণাগারে সেই বিষয়ে গবেষণা শুরু করেছেন বিজ্ঞানীরা। তার জন্য মুম্বই, দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে থিসিস পেপার পাঠানো হয়েছে। এইচআইভিতে আক্রান্ত রোগীদের কীভাবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলা যায় বা তাঁদের আয়ু বৃদ্ধি করা যায়, তা নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে। যা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার একটি মাইলফলক।
চিকিৎসক বৈদুর্য্য ভট্টাচার্য বলেন, "এইচআইভি ও এআরটি নিয়ে হায়দেরাবাদে একটি অত্যাধুনিক হোমিওপ্যাথি গবেষণাগার তৈরি করা হয়েছে। সেখানে ইতিমধ্যে সেই বিষয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে। মুম্বই ও দিল্লি থেকে সেই সংক্রান্ত গবেষণার তথ্য পাঠানো হয়েছে।"