কলকাতা, 23 অগস্ট: নিউ গড়িয়ার আবাসনে বৃদ্ধা খুনের ঘটনায় ধৃত আয়া এবং তাঁর সহকারীকে জেরা করে বিস্ফোরক তথ্য এল লালবাজারের কাছে । জেরায় জানা গিয়েছে, বিজয়া দাসকে খুনের আগে প্রায় তিন থেকে চারবার আয়া আশালতা সর্দার রেইকি করেছিলেন । প্রথমে বৃদ্ধার সঙ্গে ভাব জমিয়ে বাড়ির সব গোপন কথা জেনে নেন তিনি । পরে সেই তথ্য আয়া তাঁর বন্ধু মহম্মদ জালাল মীরকে দেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, আশালতা বিবাহিতা হলেও স্বামীর সঙ্গে তেমন একটা সম্পর্ক নেই তাঁর । সেই সুযোগে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে মীরের । আশালতার থেকে ফাঁকা বাড়ি, একাকী দম্পতির প্রচুর সম্পত্তির হদিশ পান তিনি ৷ সেগুলি হাতানো এবং রাতারাতি বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখে গোটা অপারেশনের নীল নকশা বানান মীর । পরে দু'জনে মিলে ঘটনাটি ঘটান ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে ওই দম্পতির হাত-পা বাঁধেন তাঁরা । পরে বৃদ্ধাকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে খুন করেন । কিন্তু বৃদ্ধকে ছেড়ে দেন ৷ কেন তাঁরা কেবল বৃদ্ধাকেই খুন করলেন ? কেন বৃদ্ধকে বাঁচিয়ে রাখলেন, সেই বিষয় এখনও পরিষ্কার করে কিছু জানতে পারেননি পুলিশ । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "ধৃত দু'জনেরই ক্রস কোয়েসচেন করা প্রয়োজন ৷"
পুলিশ জানিয়েছে, বৃদ্ধাকে খুনের পর দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার একাধিক এলাকা পরিবর্তন করেন তাঁরা । লুঠের সোনার গয়না ও টাকা নিয়ে আশালতা সর্দার প্রথম রাতে তাঁর শ্বশুরবাড়ি যান । সে রাতে তিনি ওখানেই থাকেন । পরের দিন ভোর বেলায় তিনি তাঁর বাপের বাড়ি চলে আসেন।
জানা গিয়েছে, সেখানেই মীরের সঙ্গে তিনি দেখা করেন । কিন্তু একটা ভুল করে বসেন তাঁরা । সেটা হল, বৃদ্ধা ও বৃদ্ধের দুটি মোবাইলে তাঁরা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন । ফোনগুলি বন্ধ ছিল । তবে আশালতা তার মধ্যে একটি ফোন খুলে বসেন । আর সেটাই কাল হল ৷ তখনই ট্যাওয়ার লোকেশান দেখে পুলিশ তাঁদের দক্ষিণ 24 পরগনার চন্দ্রপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করে । দু'জনেই দক্ষিণ 24 পরগনার ঢোলাহাটের বাসিন্দা ।
প্রসঙ্গত, শুক্রবার সকালে পঞ্চসায়র থানা এলাকার নিউ গড়িয়ার একটি আবাসনে বৃদ্ধাকে খুনের ঘটনা ঘটে ৷ হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার হয় বিজয়া দাসের (79) রক্তাক্ত দেহ । পিঠ-সহ দেহে মেলে একাধিক আঘাতের চিহ্ন । গলায় শ্বাসরোধের দাগ ছিল ৷ বৃদ্ধার দেহের পাশেই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়েছিলেন তাঁর স্বামী প্রশান্ত দাস ৷ ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে বৃদ্ধার দেহ ও তাঁর স্বামীকে উদ্ধার করে তদন্তে নামে ৷ এরপরেই 24 ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত আয়া আশালতা সর্দার ও তাঁর সহকারি মহম্মদ জালাল মীরকে ৷