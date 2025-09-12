জলে ডুবে মৃত্যু যাদবপুরের ছাত্রীর ! আবেগী পোস্টে হাহাকার 'মিষ্টু'র প্রেমিকের
শান্ত ও মেধাবী হিসেবই পাড়ায় পরিচিত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি অনার্সের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী ৷ তাঁৎ এই পরিণতি মানতে পারছেন প্রতিবেশীরা ।
Published : September 12, 2025 at 8:08 PM IST
নিমতা, 12 সেপ্টেম্বর: জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি অনার্সের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের । ময়নাতদন্তের পর পাওয়া প্রাথমিক রিপোর্টে একথা জানা গিয়েছে ৷ তাঁর শরীরে আঘাতের কোনও চিহ্ন মেলেনি বলে খবর ৷ এদিকে, মৃত ছাত্রীকে নিয়ে আবেগঘন পোস্ট করেছেন তাঁর প্রেমিক ৷
মৃত ছাত্রীর প্রেমিক অত্রি ভট্টাচার্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র । তিনি এই ঘটনার পর সমাজ মাধ্যমে লিখেছেন, "আমার ভালোবাসায় নিশ্চয়ই কোনও খামতি ছিল । আমার পূর্বজন্মের নিশ্চয়ই ছিল কোনও পাপ । তাই শুধু আমাকে না, সকলকে ছেড়ে চলে গেলি । আর কোনও কথা নেই । রাগ নেই । হেসেও উঠবি না আর । আমাকে এই নরক থেকে নিয়ে যেতে পারতিস মিষ্টু ৷"
ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার রাতে । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রামা ক্লাবের তরফে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল । সেই অনুষ্ঠানের অনুমতি ছিল বিকেল পাঁচটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত । বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্কিং লটে হচ্ছিল সেই অনুষ্ঠান । সেই রাতেই পার্কিং লটের বিপরীতে ঝিলপাড়ের কাছ থেকে মেলে ওই ছাত্রীর দেহ । জানা যায়, জলে ডুবে থাকতে দেখে তাঁকে উদ্ধার করা হয় । সেখান থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় ।
মৃতা ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের বাড়ি নিমতার ললিত গুপ্ত স্ট্রিটে । বাড়িতে রয়েছেন মা এবং বাবা । বাবা বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত । মায়ের একটি স্টেশানরি ছোট দোকান আছে । মায়ের বছর চারেক আগে একটি সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়েছিল । রাতেই অনামিকার মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছয় নিমতার বাড়িতে । খবর পেয়ে তড়িঘড়ি কলকাতায় যান অনামিকার বাবা ।
অনামিকার পিসি জয়ন্তী হালদার জানান, "ভালো বিশ্ববিদ্যালয় বলে ওকে পড়তে পাঠিয়েছিলাম । ও বলতো শিক্ষক-শিক্ষিকারা সবাই খুব ভালো । ও পড়াশোনায় ভালো ছিল । গতকালের অনুষ্ঠানে ও গান গাইতে এসেছিল । রাত ন'টার দিকে ওর মাকে ফোন করে ও জানিয়েছিল বাড়ি আসছে ।" এই পিসির ছেলে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র ।
পাড়ার শান্ত স্বভাবের মেয়ের এই পরিণতি মানতে পারছেন না এলাকার বাসিন্দারা । ললিত গুপ্ত স্ট্রিটে অনামিকার বাড়ির উলটোদিকেই পুজোর প্যান্ডেল তৈরির কাজ চলছে । শেষ মুহূর্তে পুজোর প্রস্তুতি চলছিল জোরকদমে । এক লহমায় সে সবই এখন বন্ধ । পাড়ার সকলের মনে একটা প্রশ্ন, "মেয়েটার মৃত্যু হল কীভাবে ? ইউনিভার্সিটির ঝিলে কোনওভাবে পড়ে গিয়েছিল অনামিকা ? নাকি রয়েছে অন্য কোনও রহস্য ?" সন্দিহান সকলেই ।
অনামিকাকে পাড়ায় সকলে 'মিষ্টু' নামেই চেনেন । হাসিখুশি স্বভাবের অনামিকার সঙ্গে পরিচিতি ছিল সবারই । অনামিকার বাড়ির পাশেই থাকেন পুষ্পিতা ভট্টাচার্য । কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলেন, "কিছু বলার নেই । এত ভালো মেয়ে ছিল । সব সময়েই পড়াশোনা নিয়ে থাকত । ইংলিশ নিয়ে পড়ত ।আমার দু'টি বাচ্চা মেয়ে আছে । ওদের জন্মদিন হোক বা অন্য কোনও সময়, মাঝেমধ্যেই আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করত । ভাবতেই পারছি না, ও আমাদের মধ্যে নেই । স্কুল-কলেজে কী বাচ্চাদের আর কোনও নিরাপত্তা থাকবে না ?"
প্রতিবেশীদের কথায়, "যার ঘরের মেয়ে গেছে, তার তো গেছেই । কিন্তু আমরাও ওকে খুব ভালোবাসি । বরাবরই ও খুব হাসিখুশি । দেখা হলেই কথা বলত । ছোট থেকেই পড়াশোনায় খুব ভালো । ওর এমন পরিণতি হতে পারে স্বপ্নেও ভাবিনি । কিছু বুঝতে পারছি না ।”
এদিকে, অনামিকার মৃত্যুর নেপথ্যে অনেকে টেনে আনছেন তাঁর মদ্যপানের তত্ত্ব । কিন্তু তা মানতে নারাজ প্রতিবেশীরা । নিধীর দাস নামে এক বাসিন্দার কথায়, "ও এই ধরনের মেয়েই না । বলা হচ্ছে, ও মদ্যপান করত । একথা মেনে নিতে পারছি না । কী করে ওঁর মৃত্যু হল তা তদন্ত করে সামনে আনা হোক । মেয়ে হিসেবে ও জেনুইন ছিল । কোনও খারাপ কিছু দেখিনি ।" তাঁদের আরেক প্রতিবেশী চন্দনা দাস জানান, "মদ্যপান করার কথা আমরা কিছু জানতাম না । পড়াশোনায় ও বরাবরই খুবই ভালো ।"
এই ঘটনার পরেই প্রশ্ন উঠেছে যাদবপুরের মতো নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে । এর পাশাপাশি প্রশ্ন উঠেছে অনুষ্ঠানে সময়সূচি নিয়েও । রাত আটটা পর্যন্ত অনুষ্ঠানের অনুমতি থাকলেও তার পরে এত রাত পর্যন্ত সেখানে কী হচ্ছিল সেই নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে মানুষের মধ্যে ।