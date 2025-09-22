ETV Bharat / state

সেমেস্টার পদ্ধতিতে উচ্চ মাধ্যমিকে বাড়ল উপস্থিতির হার

এই বছর প্রথম উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হল সেমেস্টার পদ্ধতিতে।

সেমিস্টার পদ্ধতিতে উচ্চ মাধ্যমিকে বাড়ল উপস্থিতির হার (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 22, 2025 at 8:56 PM IST

কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: সেমেস্টার পদ্ধতিতে নজির গড়ল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। বিগত 10 বছরের মধ্যে এই বছর উচ্চ মাধ্যমিকে অনুপস্থিতির হার সব থেকে কম। পরীক্ষার শেষ দিনে সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানাল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। সংসদের তরফে জানানো হয়, এই বছর অথবা উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম পর্বে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 6,60,343। তার মধ্যে ছাত্র ছিল 2,90,407, ছাত্রীর সংখ্যা 3,69,935 জন। ছাত্রের থেকে ছাত্রী সংখ্যা 79,528 বেশি।

মোট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষায় উপস্থিতির হার 98.42% পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। অনুপস্থিতির হার 1.58 শতাংশ। সভাপতি জানান, 2014 সাল থেকে আমাদের কাছে অনুপস্থিতির যে তথ্য রয়েছে, তার মধ্যে সব থেকে কম এই বছর। সোমবার সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, "কোভিডের বছর বাদ দিলে এই বছর সব থেকে কম অনুপস্থিতির হার। এটা আমার মনে হয় খুবই ভালো পদক্ষেপ। এটা সম্ভব হয়েছে কারণ সেমেস্টার পদ্ধতি। এই পদ্ধতি হওয়ার ফলে ছাত্রছাত্রীদের চাপ অনেকটা কমেছে। এর কারণেই পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে।"

এই বছর প্রথম উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হল সেমিস্টার পদ্ধতিতে। গত 4 তারিখ থেকে শুরু হয়েছিল পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষ হল 22 তারিখ। পরীক্ষার সময়সীমা ছিল 1 ঘণ্টা 15 মিনিট ৷ এমসিকিউ ভিত্তিক হয়েছে পরীক্ষা। যদিও পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা নিয়ে আগামী 25 তারিখ একটি বৈঠক করবে সংসদ। সেখানে কী কী পরির্বতন করা যায় সেটা নিয়ে আলোচনা করা হবে ৷ এইবারের পরীক্ষায় আরও একটা সাফল্য রয়েছে সংসদের। পরীক্ষা চলাকালীন মোবাইল নিয়ে উদ্ধার হয়েছে মাত্র দু'জন। এদের দু'জনের পুরো পরীক্ষা বাতিল হয়েছে ৷ এছাড়াও আরও একজন পরীক্ষার্থীর RA করা হয়েছে। কারণ, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে পর্যবেক্ষকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে।

তবে এই সংখ্যাটা অনেকটাই কম মনে করছে সংসদ। কারণ, 2024 শিক্ষাবর্ষে পরীক্ষাকেন্দ্রে 41 জন মোবাইল নিয়ে ধরা পড়েছিল। সেই সময় আরে হয়েছিল 100 জনের। অন্যদিকে 2025 শিক্ষাবর্ষে আট জনের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে মোবাইল ফোন। RA হয়েছিল 288 জনের। এইবারের পরীক্ষার ফল প্রকাশ হতে পারে 31 অক্টোবরের মধ্যে। পাসেন্টাইলের উপর ভিত্তি করে হবে ফল প্রকাশ।

উচ্চ মাধ্যমিকে উপস্থিতির হারসেমেস্টার পদ্ধতিতে উচ্চ মাধ্যমিকWEST BENGAL HS SEMESTER SYSTEMWBCHSEHIGHER SECONDARY EXAMINATION

