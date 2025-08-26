ETV Bharat / state

পুজো মণ্ডপের বাঁশে মিলল মশার লার্ভা, ডেকরেটর কর্মীদের ডেকে সতর্ক করলেন অতীন - DENGUE AWARENESS

বেলগাছিয়ায় 11 বিঘা জমি থেকেও পাওয়া গিয়েছে ডেঙ্গি মশার লার্ভা । ডেঙ্গি মোকাবিলায় নির্দিষ্ট সংখ্যায় কর্মী রাখার কথা বলেন ডেপুটি মেয়র ৷

Atin Ghosh
ডেকরেটর কর্মীদের ডেকে সতর্ক করলেন অতীন ঘোষ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 26, 2025 at 8:05 PM IST

কলকাতা, 26 অগস্ট: বেলগাছিয়া সর্বজনীন ও টালা প্রত্যয়ের দুর্গাপুজো মণ্ডপের বাঁশে মিলল মশার লার্ভা ৷ পরিদর্শনে গিয়ে ডেকরেটর কর্মীদের ডেকে সতর্ক করলেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ ৷

পুজোর মুখে ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতে অভিযান শুরু করল কলকাতা পুরনিগম । মঙ্গলবার বেলগাছিয়ায় একটি বেসরকারি সংস্থার জমিতে ও পুজো মণ্ডপগুলিতে অভিযান চালালেন স্বাস্থ্য কর্তারা । নেতৃত্বে ছিলেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, 1 নম্বর বোরো চেয়ারম্যান তরুণ সাহা ও দেবিকা ভট্টাচার্য । বেলগাছিয়ায় 11 বিঘা জমিতে একটি নির্মাণ সংস্থা নেওয়ার পর সেখানে পুরনিগমের স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি মাসের পর মাস । নোটিশ দিলেও ছিঁড়ে দিয়েছে তারা । কর্মীরা ঢুকতে গেলে আটকে রাখার হুমকি দিয়েছেন নিরাপত্তারক্ষীরা ।

ডেঙ্গি মোকাবিলায় তৎপরতা পুরনিগমের (নিজস্ব ভিডিয়ো)

শেষমেশ এদিন ডেপুটি মেয়র নিজে সেই জায়গা ঘুরে দেখেন । এই ঘটনা নিয়ে নির্মাণ সংস্থাকে সতর্ক করেন তিনি । স্বাস্থ্য কর্মীদের ঢুকতে দিতে হবে বলে আইনও স্মরণ করিয়ে দেন অতীন ঘোষ । পাশাপাশি সংস্থা যাতে ডেঙ্গি মোকাবিলায় নির্দিষ্ট সংখ্যায় কর্মী রাখেন ও সরঞ্জাম কেনেন, সেটাও জানান ডেপুটি মেয়র । কর্পোরেশনের তরফে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে জানান তিনি ।

Atin Ghosh
বেলগাছিয়ায় 11 বিঘা জমি পরিদর্শন (নিজস্ব ছবি)

এদিন সেই জমি থেকেও পাওয়া গিয়েছে ডেঙ্গি মশার লার্ভা । এর পরেই অতীন ঘোষ পরিদর্শনে যান বেলগাছিয়া সর্বজনীন ও টালা প্রত্যয়ের দুর্গাপুজো মণ্ডপে ৷ সেসময় সেখানে বাঁশের মধ্যে জমে থাকা জলে মশার লার্ভা দেখতে পান তিনি । এর পরেই ডেপুটি মেয়র ও স্বাস্থ্যকর্মীরা ডেকরেটর লোকজনকে ডেকে বোঝান ও সতর্ক করেন ।

Atin Ghosh
পুজো মণ্ডপের বাঁশে মিলল মশার লার্ভা (নিজস্ব ছবি)

অতীন ঘোষ বলেন, "আকাশের দিকে মুখ করে সেই বাঁশগুলো মণ্ডপে বাঁধা রয়েছে তার গাঁটে জল জমছে ৷ ডেকরেটর লোকজনকে বোঝানো হয়েছে যাতে বাঁশের মাথায় তারা কাপড় বা প্লাস্টিক দিয়ে বেঁধে দেন ৷ তাহলে ভেতরে জল ঢুকলেও মশা ডিম পাড়তে পারব না ৷ কারণ বাঁশের মাথায় জল জমে ওখানে মশার লার্ভা জন্মায় ৷ পুজোর সময় সকলে সুস্থ থাকতে চাই ৷ এখানে পুজো কমিটির সঙ্গে যুক্ত সকলের নিরাপত্তার বিষয় রয়েছে ৷ তাই পুজো কমিটিগুলিকে সতর্ক থাকতে হবে ৷ ইতিমধ্যে আমরা এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা পুজো কমিটিগুলিকে পাঠিয়েছি ৷ এটাকে কাগজ না ভেবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করুন ৷"

Atin Ghosh
পুজো মণ্ডপ পরিদর্শনে ডেপুটি মেয়র (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "আমাদের ভেক্টর কন্ট্রোল কর্মীরা ফের মণ্ডপগুলিতে আসবেন, নজর রাখবেন । মণ্ডপ ও আশপাশের এলাকা সমান ভাবেই পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে । পুজোর মুখে সচেতন থাকলে ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে । না-হলে গোটা এলাকায় ছেয়ে যাবে ।"

Atin Ghosh
পুজো মণ্ডপ পরিদর্শনে ডেপুটি মেয়র (নিজস্ব ছবি)

