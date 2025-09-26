অর্ধেক আকাশ ! যৌথ পরিবারে সচ্ছলতা আনতে মহিলারাও কাঁধে তুলেছেন ঢাক
পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মহিলারাও এখন কাঁধে ঢাক তুলে নিয়েছেন ৷ পুজোয় তাঁদের ডাক পড়েছে বিভিন্ন পুজো কমিটি থেকে ৷
Published : September 26, 2025 at 8:15 PM IST
আসানসোল, 26 সেপ্টেম্বর: ঢাকে পড়ল কাঠি, পুজো হল জমজমাটি । ঢাকে কাঠি না-পড়লে বাঙালি দুর্গাপুজো জমে না । এতদিন পর্যন্ত গ্রামেগঞ্জের পুরুষ ঢাকিরা শহরের উদ্দেশে রওনা দিতেন মায়ের বোধনের আগেই । বর্তমান সময়ে দেখা মিলছে এক ব্যতিক্রমী চিত্র । পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মহিলারাও এখন কাঁধে ঢাক তুলে নিয়েছেন ৷ তাঁরা রীতিমতো টেক্কা দিচ্ছেন পুরুষদের । তবে শুধু ঢাক বাজানোই নয়, চলছে আরও নানান ধরনের কসরত ।
দু'জন ঢাকির কাঁধে চড়ে দু-তিনটে ঢাক একসঙ্গে নিয়ে দিব্যি বাজিয়ে যাচ্ছেন মহিলা ঢাকিরা । শুধু তাই নয়, একজন মহিলা একসঙ্গে তিনটি ঢাকেও বোল তুলছেন । বার্নপুরে ধেনুয়া গ্রামে দেখা মিলল সেরকমই ঢাকিদের যৌথ পরিবারের । যেখানে পরিবারের পুরুষদের সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিয়ে মহিলারাও ঢাক বাজাতে নেমেছেন পরিবারের সচ্ছলতা আনতে ।
বার্নপুরের ধেনুয়া গ্রামের বাদ্যকর পাড়া । ঢাক বাজানোর অনুশীলনে ব্যস্ত বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে গৃহবধূরাও । ঘরকন্যার কাজ সামলে গত একবছর ধরে নিষ্ঠা মেনে অনুশীলন করেছেন মহিলারা । এবছর তারা অনেকটাই পোক্ত । শুধু আসানসোল শিল্পাঞ্চল নয় । এবার পুজোয় জেলা জুড়ে তাঁদের পড়েছে ডাক ।
তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, গোটা পরিবার মিলেই ঢাক বাজাতে শুরু করেছেন । দলে রয়েছেন 17 জন । কারও বয়স কুড়ি, কারও আবার চল্লিশ । একই পরিবারের বৌমা, শাশুড়ি, ননদদের মেলা । ঢাকের তালে মেতে উঠেছেন সবাই ।
বাদ্যকর বাড়ির নববধূ মাম্পি বাদ্যকর জানান, "শ্বশুরবাড়িতে শ্বশুর ও অনান্য আত্মীয়দের ঢাক বাজানোর রীতি ছিল । কিন্তু পুজো কার্নিভালে গিয়ে দেখলাম মহিলারা ঢাক বাজাচ্ছেন । বাড়িতে জানাতেই উৎসাহ জোগালেন শ্বাশুড়ি, কাকা-শ্বশুর, পিস-শ্বাশুড়ি, ননদরাও । ঠিক হয়, বাদ্যকরদের যৌথ পরিবারের মহিলা সদস্যরা মিলে ওইরকম একটি দল তৈরি করব । সেই মতো একবছর আগে আমরা এই দল করি ।"
শুরুর দিকে অনেক বাধা-বিপত্তি এসেছিল । পাড়ার অন্যান্য লোকেরা কটাক্ষ করেছিল । কিন্তু থেমে থাকেননি মহিলারা । পরিবারের প্রবীণ জিতেন বাদ্যকরের হাতেই ঢাকের বোলে হাতেখড়ি হয় বাদ্যকর পরিবারের মহিলাদের । শ্বশুরসম জিতেন মাস্টার তালিম দিয়েছেন পুত্রবধূসম মাম্পি, তনু, কাজল সবাইকে । মেয়েরা ঘোমটা ছেড়ে কাঁধে ঢাক নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন ।
বর্তমানে ঢাক বাজানোর সমস্ত কৌশল রপ্ত করে নিয়েছেন মহিলারা । চলতি বছর রাম নবমীর দিন একটি রাজনৈতিক শোভাযাত্রায় একযোগে 12জন মহিলা পেশাদারি ভঙ্গিতে ঢাক বাজিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন । ধীরে ধীরে বার্নপুর শহরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁদের ডাক পড়ে । মনসা পুজো, গণেশ পুজো, বিশ্বকর্মা পুজো, রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে ঢাক বাজিয়েছেন ধেনুয়া গ্রামের মহিলারা । বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান এমনকি ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ, দেওঘরে ঢাক বাজিয়ে এসেছেন তাঁরা । এবারের পুজোয় কুমারপুর, চলবলপুরে, ঝাড়খণ্ডের জামতারা, ধানবাদের পুজোয় বায়না পেয়েছেন । বিশেষ করে নবপত্রিকা আনতে যাওয়া আর বিসর্জনের শোভাযাত্রার বায়নাই বেশি ।
মহিলা ঢাকি দলের প্রশিক্ষক জিতেন বাদ্যকর বলেন, "মা-মেয়েদের সকালে ঘুম থেকে উঠে সংসারের কাজকর্ম করতে হয় । সবার কোলে ছোট-বড় বাচ্চা । অন্যের বাড়িতে দিনমজুরিও খাটতে যেতে হয় । তারপরেও সময় বের করে মহড়া দেওয়ার কাজ চলছে । দুর্গাপুজো ছাড়াও বছরের অন্যান্য সময়েও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাইরে থেকে বায়না আসে । আলাদা আনন্দ পাই । চারদিন ধরে মণ্ডপে ঢাক বাজাব । প্রচুর দর্শনার্থী আমাদের ঢাক বাজানো দেখবেন ।"
প্রত্যেকেই একই রঙের ও রকমের পোশাক পরে ঢাক বাজান । পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিয়েই মহিলা ঢাকিরাও সমাজের বুকে দৃষ্টান্ত গড়ে তুলেছেন । আরেক মহিলা মাম্পি বাদ্যকর জানালেন, "বাড়ির পুরুষরা তো উপার্জন করেই । আমরাও আনন্দের সঙ্গে উপার্জন করতে পারছি ঢাক বাজানোর মাধ্যমে ৷ বিষয়টা যেমন উপভোগ্য হচ্ছে, তেমনই পরিবারের সবাই একসঙ্গে ঢাক বাজাতে শুরু করেছি, এটাও বেশ আনন্দের । মনে হয় প্রতিদিনই আমাদের উৎসব ।"