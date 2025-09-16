সংসার-পেশা সামলে পাওয়ারলিফটিংয়ে তাক লাগাচ্ছেন আসানসোলের 'দুর্গা'রা

সংসার-পেশা সামলে পাওয়ারলিফটিংয়ে তাক লাগাচ্ছেন আসানসোলের 'দুর্গা'রা
এটাই তাঁদের নিজেকে খুঁজে পাওয়ার চাবিকাঠি ৷ তাই সারাদিন কর্মক্ষেত্রে, বাড়িতে নানান ঝক্কি, দায়িত্ব সামলেও রোজ সন্ধ্যায় কঠিন অনুশীলন ও পরিশ্রমে মেতে ওঠেন তাঁরা ।
Published : September 16, 2025 at 6:38 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 6:46 PM IST
আসানসোল, 16 সেপ্টেম্বর: হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন ৷ তার পরেই শুরু হতে চলেছে দেবীপক্ষ ৷ আপামর বাঙালি থেকে শুরু করে দেশবাসী মেতে উঠবেন শক্তির আরাধনায় । শক্তিরূপিণী এমনই একদল দুর্গার খোঁজ পাওয়া গেল আসানসোলে, যাঁরা সংসারের ঝক্কি সামলে, নিজেদের পেশার দায়িত্ব সামলে, এক অনন্য শক্তির আরাধনায় মেতে উঠেছেন । এঁদের কেউ শিক্ষিকা, কেউ বা রাষ্ট্রায়ত্ত খনি সংস্থার কর্মী, কেউ আবার বিউটিশিয়ান, আবার কেউ গৃহবধূ । সারাদিন নিজেদের সব কাজ সামলে রোজ সন্ধ্যায় নিয়ম করে তাঁরা করেন কঠিন অনুশীলন ৷ উদ্দেশ্য পাওয়ারলিফটিং । আর এই অনুশীলনেই এসেছে সাফল্য ।
জেলাস্তর থেকে রাজ্য ও জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় কেউ 69 কেজি, কেউবা 76 কেজি, কেউ আবার 84 কেজি ভারোত্তোলনে সোনা, রূপোর পদক ছিনিয়ে আনছেন । সাধারণ কর্মরতা মহিলা বা গৃহবধূ হয়েই যাঁরা জীবন কাটাতে পারতেন, তাঁদের কেনই বা এত পরিশ্রম ও চ্যালেঞ্জের সামনে যাওয়া ! সেই উত্তর খুঁজল ইটিভি ভারত ।
ভিন্ন পেশায় যুক্ত নারীরা পাওয়ার লিফটার !
জয়িতা সরকার । কুলটির মিঠানী হাইস্কুলের শিক্ষিকা । সম্প্রতি দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত হওয়া জেলা স্তরের পাওয়ারলিফটিং প্রতিযোগিতায় সিনিয়র ও মাস্টার ক্যাটাগরিতে, 76 কেজি ওয়েট ক্লাসে পাওয়ার লিফটিং ও বেঞ্চপ্রেস মিলিয়ে চারটি সোনার পদক জিতেছেন । জয়িতা ইতিমধ্যেই রাজ্য ও জাতীয় স্তরেও প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন ।
আরেক সরকারি স্কুলের শিক্ষিকা পারোমিতা রায় চট্টোপাধ্যায় মাস্টার ক্যাটাগরিতে, 84 কেজি ওয়েট ক্লাসে পাওয়ার লিফটিংয়ে সোনার পদক জিতেছেন । পারোমিতা অন্ডাল গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা ।
রাষ্ট্রায়ত্ত খনি সংস্থা ইসিএলে কর্মরতা শ্রেয়া চট্টোপাধ্যায় সিনিয়র ক্যাটাগরিতে, 69 কেজি ওয়েট ক্লাসে পাওয়ার লিফটিং ও বেঞ্চপ্রেসে রূপোর পদক জিতেছেন ।
মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে শহরে পরিচিত অমৃতা মজুমদার মাস্টার ক্যাটাগরিতে, 84 কেজি ওয়েট ক্লাসে পাওয়ার লিফটিংয়ে ব্রোঞ্জ, বেঞ্চপ্রেসে সিলভার পদক জিতেছেন । অমৃতা এবং তাঁর ছেলে একসঙ্গেই অনুশীলন করেন ।
তরুণী থেকে শুরু ক'রে মধ্যবয়স্করা যেমন নতুন করে পাওয়ারলিফটিংয়ে উৎসাহ পেয়েছন, তেমনই ছাত্রীরাও এগিয়ে আসছেন । 17 বছর বয়সি অ্যাঞ্জেলিনা রায় 47 কেজি ওয়েট ক্লাসে পাওয়ার লিফটিংয়ে সোনার পদক জিতেছেন । সাফল্য না-পেলেও আরও অনেক নারী ও যুবতী এগিয়ে এসেছেন এই খেলায় । শুধু তাই নয়, জেলায় চ্যাম্পিয়নের বিরাট কাপ জিতে এসেছেন আসানসোলের এই মহিলারা ।
কর্মরতা মহিলারা উৎসাহ পান কোথা থেকে ?
কেউ শিক্ষিকা, কেউ ইসিএলের খনি কর্মী, কেউ বা বিউটিশিয়ান, কেউ আবার ব্যবসায়ী । সারাদিনের নানা দায়িত্ব, হাড়ভাঙা খাটুনির পর সন্ধেবেলায় এই পাওয়ারলিফটিংয়ের মতো কঠিন খেলায় কীভাবে উৎসাহ পান ! শিক্ষিকা জয়িতা সরকার জানালেন, "অলসতা এবং কুঁড়েমি মানুষের শরীরে একটি অসুর । এই অসুর যার মনে বাসা বাঁধবে তিনি নতুন করে কিছু করতে পারবেন না । আর তাই এই অসুরকে বধ করতেই শক্তির আহ্বানে আমরা মেতেছি । দেবী দুর্গা যেভাবে অসুরকে বধ করেছিলেন আমরা সেই ভাবে পাওয়ারলিফটিংয়ের মাধ্যমে নিজেদের ভেতরের শক্তিকে বৃদ্ধি করছি । শুধুই সুস্থ থাকা নয়, নতুন কোনও কিছু করার উচ্ছ্বাস এই শক্তি থেকেই আমরা পাই ।"
আরেক শিক্ষিকা পারোমিতা রায় চট্টোপাধ্যায় জানালেন, "আমি ফিট থাকতে এখানে এসেছিলাম । বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় কাজ থেকে ফিরি । এসেই এক ঘণ্টার মধ্যে বাড়ির সমস্ত কাজ সেরে দ্রুত জিমে ছুটে আসতাম । কিন্তু এখানে এসে আমার পরিচয় হয় কুন্তল স্যারের সঙ্গে । কুন্তল স্যারই আমাকে পাওয়ার লিফটিং করতে উৎসাহ দেন । আমার 45 বছর বয়স । এখন এই বয়সে শুরু করেও পাওয়ারলিফটিং করতে পারছি এবং আগামী দিনে চালিয়ে যেতে পারব, এটাই আশা করি ।"
বিউটিশিয়ান অমৃতা মজুমদার জানালেন, "আমি আমার ছেলের সঙ্গেই আসি । আমার প্রচণ্ড কোমরে ব্যাথা এবং হাঁটু ব্যাথা ছিল । আমার প্রতিবেশী, আত্মীয়-পরিজনরা জানার পর বলেছিল পাগলামি করিস না । পাওয়ারলিফটিং খুব কঠিন খেলা । কিন্তু আমি কারও কথা শুনিনি । আজ আমি পাওয়ারলিফটিং করছি এবং সম্প্রতি একটি প্রতিযোগিতায় আমি রূপোও জিতেছি । আমি ভেতর থেকে এখন অন্য আত্মবিশ্বাস পাই, যে আমিও পারি ।"
যেখানে এই মহিলারা রোজ অনুশীলন করেন, তাঁদের একাগ্রতা ও নিষ্ঠা দেখে অবাক ওই মাল্টিজিমের মহিলা কর্ণধার । তিনি নিজেও একজন কোচ ।
জিমের কর্ণধার প্রিয়াঙ্কা পারেখ জানালেন, "আমার স্বপ্নই ছিল বড় বড় শহরে যেরকম আধুনিক জিম থাকে, সেরকম একটি জিম আসানসোলের বুকে তৈরি করা । চেয়েছিলাম মহিলারা বিশেষ করে এই জিমে আসুন । নিজের জন্য কিছু করুন । আজকে অল্পবয়সি যুবতী থেকে শুরু করে মধ্যবয়স্ক মহিলারা আসছেন, পাওয়ারলিফটিং করছেন এবং তাঁরা সফল হচ্ছেন । এটা আমার কাছে খুব আনন্দের বিষয় । আমি চাইব আরও বেশি ক'রে মহিলারা এগিয়ে আসুন এবং অন্ততপক্ষে নিজের জন্য কিছু করুন ।"
কী বলছেন আন্তর্জাতিক পদকজয়ী কোচ
সম্প্রতি এশিয়া প্যাসিফিক পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতায় সোনা জিতে ফিরেছেন ইস্কো কারখানার আধিকারিক কুন্তল দাস । তিনি ওই মহিলাদের ভারোত্তোলন বিভাগের প্রশিক্ষক । কেমন উৎসাহ দেখতে পাচ্ছেন মহিলাদের মধ্যে ? উত্তরে কুন্তল দাস জানালেন, "ছাত্রী থেকে শুরু করে মধ্যবয়স্কা অনেকেই এখানে আমার কাছে প্রশিক্ষণ নেন । তাঁদের প্রচণ্ড উৎসাহ । প্রচণ্ড পরিশ্রম করছেন তাঁরা । জয়িতা আমার ছাত্রী । সে ইতিমধ্যেই জাতীয় স্তরের খেলায় অংশগ্রহণ করেছে । অন্যান্যরাও খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ । নিজেদের পেশার দায়িত্ব সামলে এখানে এসে পরিশ্রম করা, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা এবং পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও সমানভাবে জায়গা করে নিচ্ছে, এটা সত্যিই অভাবনীয় ।"
কুন্তল দাস নিজেও এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন । সিনিয়র ও মাস্টার ক্যাটাগরিতে, 120 কেজির বেশি ওয়েট ক্লাসে ও বেঞ্চপ্রেসে দুটোতেই সোনার পদক জিতেছেন তিনি ।