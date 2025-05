ETV Bharat / state

আলোর পথযাত্রী ! স্কুলছুট কিশোরীদের মাধ্যমিক পাশ করিয়ে নজির সমাজসেবীর - MADHYAMIK STUDENTS SUCCESS STORY

চন্দ্রশেখর কুন্ডুর সহযোগিতায় মাধ্যমিক পাশ 12 জন কিশোরীর ( নিজস্ব ছবি )

Published : May 3, 2025

আসানসোল, 3 মে: পরিবারে ঘোর আঁধার । আর তাই পড়াশুনো ছেড়ে কৈশোর-শ্রমের অন্ধকারে হারিয়ে যায় কত কচিকাঁচা । শৈশব পিষে যায় পাথর ক্র‍্যাশার মেশিনে, কিংবা ইটভাটায় । আর সেখান থেকে চ্যালেঞ্জ শুরু করেছিলেন আসানসোলের বিশিষ্ট সমাজসেবী চন্দ্রশেখর কুন্ডু, যিনি এলাকায় 'ফুডম্যান' নামে পরিচিত । কৈশোর-শ্রমের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া এমন কিশোর-কিশোরীদের খুঁজে, তাদের বুঝিয়ে, স্কুলছুটদের পুনরায় স্কুলে পাঠানো ৷ শুধু তাই নয়, ছাত্রছাত্রীদের জন্য বই, খাতা, উন্নত পরিবেশে কোচিং ও পুষ্টিকর খাবার দেওয়া, সবেরই ব্যবস্থা করেছেন তিনি ৷ আর সাফল্য? একদা স্কুলছুট এমনই 18 জন কিশোরী আবার সমাজের মূলস্রোতে ফিরেছে এবং এবার মাধ্যমিক পরীক্ষাও দিয়েছিল, যার মধ্যে 12 জন পাশ করেছে । এখন তাদের ভাবনা উচ্চশিক্ষা । কেউ হতে চায় শিক্ষিকাও ৷ স্কুলছুট কিশোরীদের মাধ্যমিক পাশ করিয়ে নজির সমাজসেবীর (ইটিভি ভারত) তাদের মধ্যে দু'জন হল, আসানসোলের পলাশডিহা বনসরাকডিহি এলাকার বাসিন্দা সোনালী মুদিকোড়া কিংবা ফাগুনী বাউড়ি । ক্লাস নাইনেই পড়াশুনো ছেড়ে ইঁটভাটায় কাজ করতে চলে যায় সোনালী । আর এদিকে ফাগুনী পাথর ক্র‍্যাশার মেশিনে । পরিবারের অভাব অনটনের কারণেই মূলত দু'জনে বাধ্য হয় স্কুল ছেড়ে কাজে যোগ দিতে । চন্দ্রশেখর কুন্ডুর সঙ্গে ছাত্রীরা (নিজস্ব ছবি)

