নিয়ামতপুরে শুটআউট, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি; সিসিটিভিতে ধরা পড়ল ছবি - ASANSOL SHOOTOUT

আসানসোলের কুলটি থানার নিয়ামতপুরে সৈয়দ জাভেদ বারিক নামে এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করে দুই বাইক আরোহী ৷ সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে সেই ছবি ৷

Asansol Shootout
আসানসোলের নিয়ামতপুরে শুটআউট (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 30, 2025 at 7:32 AM IST

2 Min Read

আসানসোল, 30 অগস্ট: পাড়ায় মোটরসাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করছিল দুই দুষ্কৃতী ৷ তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি । পায়ে হেঁটে তিনি কিছুটা এগোতেই বাইক নিয়ে গিয়ে ওই ব্যক্তির পিছু নিয়ে একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে মাথায় গুলি করে পালিয়ে যায় তারা ৷ শুক্রবার রাতে রোমহর্ষক এই খুনের ঘটনাটি ঘটেছে কুলটি থানার অন্তর্গত নিয়ামতপুরের রহমান পাড়ায় ৷

মৃত ব্যক্তির নাম সৈয়দ জাভেদ বারিক (51) ৷ তিনি আসানসোল পুরনিগমের সাফাই বিভাগের কর্মী ছিলেন ৷ ঘটনার ছবি সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে । ঘটনার তদন্তে কুলটি থানার পুলিশ । প্রাথমিক অনুমান, জমি বিবাদের কারণে এই খুনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে । ঘটনায় নিয়ামতপুর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় । ঘটনার তদন্তে আসেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের এসিপি (কুলটি) জাভেদ হোসেন ।

নিয়ামতপুরে ব্যক্তিকে গুলি করে পালাল দুই দুষ্কৃতী (ইটিভি ভারত)

এসিপি বলেন, "শুক্রবার রাতে একটি গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে । দু'জন দুষ্কৃতী এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে পালিয়ে গিয়েছে । পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে । তদন্ত এখন প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে ৷ আমরা দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছি ।"

মৃত জাভেদের স্ত্রী শবনম বিবি বলেন, "শুক্রবার রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিলেন আমার স্বামী । কিন্তু কিছুক্ষণ পর উঠে আবার বাইরে যান । এরপর জানতে পারি পাড়ার মধ্যেই কেউ বা কারা ওনাকে গুলি করেছে ৷ আমরা তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাই ৷ কিন্তু রাস্তাতেই সব শেষ ।" পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, স্ত্রী ও সন্তান-সহ ভাইয়ের সঙ্গে বসবাস করতেন জাভেদ । কখনও কোনও ঝামেলায় থাকতে না ৷ কিন্তু কোনও একটি জমি নিয়ে আসানসোলের বস্তিন বাজারের কারও সঙ্গে তাঁর অশান্তি হয় ৷

জাভেদের ভাই মহম্মদ পারভেজ বলেন, "এক মাস আগে দাদাকে গুলি করে মেরে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছিল । সেই কথা আমরা পুলিশকে জানিয়েও ছিলাম । তারমধ্যেই এই ঘটনা ঘটে গেল ।" আসানসোল জেলা হাসপাতালে মৃতের ছেলে সৈয়দ ফারজান বলেন, "আইনতভাবে পুলিশ যা করার করুক । আমরা দোষী ব্যক্তির ফাঁসি চাই ।"

মৃতের নিকট আত্মীয় মাজিদ দরাজ বলেন, "আমরা রাতে খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসি । এসে জানতে পারি তাঁর মৃত্যু হয়েছে । পরিবারের অন্যান্য লোকেদের কাছ থেকে শুনলাম, জমি জায়গার নিয়ে কোনও বিবাদের কারণেই এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।"

পড়ুন: প্রেমের সম্পর্ক রাখতে নারাজ, সোজা ছাত্রীর বাড়িতে ঢুকে গুলি করে খুন যুবকের

