আসানসোল, 22 অগস্ট: বিশ্ব মঞ্চে ফের একবার দেশ তথা রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করল আসানসোলের শুটার অভিনব সাউ ৷ সম্প্রতি কাজাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হওয়া 16তম এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জয় করেছে 17 বছরের অভিনব ৷ ব্যক্তিগত জুনিয়র ইভেন্টে দশ মিটার এয়ার রাইফেলে সোনা জিতেছে সে ৷ এছাড়াও দলগত ইভেন্টেও একটি সোনা জিতেছে অভিনব ৷
অভিনবের সোনা জয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ বর্তমানে এয়ার রাইফেল শুটিং দলের সঙ্গে কাজাকিস্তানেই রয়েছে অভিনব ৷ আসানসোলের এডিডিএ কলোনির বাসিন্দা অভিনব সাউ ৷ আসানসোল সেন্ট ভিনসেন্ট স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে সে ৷
2008 সালে যে বছর অভিনব বিন্দ্রা অলিম্পিকে 10 মিটার এয়ার রাইফেল বিভাগে সোনা জয় করেছিলেন, সেই বছরই অভিনবের জন্ম ৷ বাবা রূপেশ সাউ পেশায় গৃহশিক্ষক ৷ মা প্রিয়াঙ্কা সাউ গৃহবধূ ৷ অভিনবের ঠাকুরদা রামচন্দ্র প্রসাদ সাউ চেয়েছিলেন ছেলে রূপেশ শুটার হোক ৷ কিন্তু, সেইসময় নানা প্রতিকূলতায় তা হয়ে ওঠেনি ৷
তাই অভিনবের জন্মের পর গোটা পরিবার তাকে ঘিরেই সেই স্বপ্ন দেখা শুরু করে ৷ এমনকি অভিনব বিন্দ্রার নামে ছেলের নামকরণ করেন রূপেশ এবং তাঁর বাবা ৷ নামকরণের মর্যাদা রেখেছে অভিনব ৷ পরপর ন্যাশানাল ও ইন্টারন্যাশানাল গেমসে শুটিংয়ে সোনা জয় করে আসছে সে ৷ এবার এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জয় ৷ ব্যক্তিগত ইভেন্টে জুনিয়র লেভেলে 10 মিটার এয়ার রাইফেলে সোনা জিতেছে অভিনব সাউ ৷ দলগত ইভেন্টেও সোনা জিতেছে সে ৷
ইটিভি ভারতকে অভিনবের বাবা রূপেশ সাউ বলেন, "খুব আনন্দ হচ্ছে আজ ৷ তবে লড়াইটা এত সহজ ছিল না ৷ শুটিং প্রচণ্ড ব্যয় সাপেক্ষ খেলা আপনারা জানেন ৷ অভিনবের দাদু রামচন্দ্র প্রসাদ সাউ সবচেয়ে আনন্দিত হবেন এই খবরে ৷ উনি না-থাকলে অভিনব এতটা এগোতে পারত না ৷ কঠোর পরিশ্রম করেছে অভিনব ৷ তাই এই ফল পাচ্ছে ৷"
অভিনবের কথায়, "খুব আনন্দ হচ্ছে ৷ আগামিদিনে অলিম্পিক্সে লড়াই করে সোনা জেতাই প্রধান লক্ষ্য ৷" আসানসোল সেন্ট ভিনসেন্ট স্কুলের ছাত্র ছিল অভিনব সাউ ৷ এবছরই উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে সে ৷ সেন্ট ভিনসেন্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল রবি ভিক্টর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ছাত্রকে ৷ তিনি বলেন, "আমরা গর্বিত ৷ আমাদের ছাত্র বারবার আমাদের গর্বিত করেছে ৷ ও আরও এগিয়ে যাক, এটাই আমরা চাইব ৷ স্কুল সবসময় অভিনবের সঙ্গে আছে ৷"
ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বীরেন্দ্রকুমার ঢল বলেন, "আসানসোল রাইফেল ক্লাব থেকেই অভিনবের যাত্রা শুরু ৷ আজ যখন ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সোনা জেতে আমরা খুবই গর্বিত হই ৷ আগামীর জন্য যে ক্ষুদে শুটাররা তৈরি হচ্ছে, তাদের কাছে অভিনব অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে ৷ ও অলিম্পিকে যাক, এটাই আমরা সবাই চাইছি ৷ ও এইরকম একাগ্র চিত্তে প্র্যাকটিস করে গেলে সারাবিশ্বে একদিন শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবে ৷"