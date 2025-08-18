ETV Bharat / state

আসানসোলে অগ্নিমিত্রার উন্নয়নের খতিয়ান 'শুন্য', বরো চেয়ারম্যানের দাবিতে চাঞ্চল্য - MLA AGNIMITRA PAUL

বিগত দুই আর্থিক বছরে অগ্নিমিত্রা নাকি তেমন কিছুই কাজ করেননি । আরটিআই করে বিধায়কের কাজের খতিয়ান প্রকাশ্যে এনেছেন কাউন্সিলর । কী বলছে অগ্নিমিত্রা ?

Asansol News
অগ্নিমিত্রার বিধায়ক ফান্ডের খরচ আরটিআই করে প্রকাশ্যে আনলেন কাউন্সিলর (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 18, 2025 at 6:28 PM IST

3 Min Read

আসানসোল, 18 অগস্ট: গত দুটি আর্থিক বছরে উন্নয়ন খাতে বিধায়ক তহবিলের টাকা খরচ করতে ব্যর্থ আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল । শুধু তাই নয়, 2021 সালের পর মাত্র 80 লক্ষ টাকা খরচ করতে পেরেছেন বিজেপি বিধায়ক । আসানসোল পুরনিগমের বরো চেয়ারম্যান দেবাশিস সরকার তাঁর করা আরটিআই রিপোর্ট এনে এমনটাই দাবি করেছেন ।

বিষয়টি অগ্নিমিত্রা পলের দাবি, যা উত্তর দেওয়ার তিনি তাঁর বিধানসভা এলাকার বাসিন্দাদেরই দেবেন । তৃণমূল নেতা বা বরো চেয়ারম্যানকে কোনও উত্তর দেবেন না ।

অগ্নিমিত্রার বিধায়ক তহবিলের টাকায় নাকি কোনও কাজ হয়নি, দাবি বরো চেয়ারম্যানের (ইটিভি ভারত)

ঘটনার সূত্রপাত :

সম্প্রতি আসানসোল পুরনিগমের 6 নম্বর বরো কমিটির চেয়ারম্যান দেবাশিস সরকার দাবি করেছেন, তিনি পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসনের কাছে আরটিআই করে জানতে চেয়েছিলেন, আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল তাঁর বিধায়ক তহবিলের টাকা থেকে কতটা উন্নয়নের খাতে খরচ করেছেন । আর সেই আরটিআই রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে ।

দেবাশিস সরকারের দ্বারা প্রকাশ্যে আনা ওই আরটিআই রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, 2023-24 এবং 2024-25 আর্থিক বর্ষে অগ্নিমিত্রা পল তাঁর বিধায়ক তহবিলের টাকা থেকে এক টাকাও খরচ করেননি । 2021 সালে তিনি বিধায়ক হওয়ার পর মাত্র 80 লক্ষ টাকার কিছু বেশি টাকা খরচ করেছেন । নিয়মমাফিক প্রতি বিধায়ক বছরে 60 লক্ষ টাকা তহবিল পান, নিজের বিধানসভা এলাকায় কাজ করার জন্য । সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে রিপোর্ট বলছে, সিকি ভাগ টাকাও খরচ করতে পারেননি অগ্নিমিত্রা পল ।

WORK RECORD OF BJP MLA AGNIMITRA PAUL
বিধায়ক অগ্নিমিত্রার কাজের খতিয়ান তুলে ধরছেন আসানসোল পুরনিগমের বরো চেয়ারম্যান দেবাশিস সরকার (ইটিভি ভারত)

দেবাশিসের কটাক্ষ :

বরো চেয়ারম্যান দেবাশিস সরকার বলেন, "বিধায়ক হিসেবে অগ্নিমিত্রা পল এখনও বড় কোনও কাজের প্রস্তাব জমাই দেননি । যেটুকু ছোটখাটো রাস্তা বা অন্যান্য কাজ করেছেন, তা একজন আমার মতো কাউন্সিলরের জন্যই যথেষ্ট । সেসব তো আমরাই করি । তাহলে বিধায়ক হিসেবে উনি কি করলেন ?"

দেবাশিস সরকার আরও বলেন, "ভোটের আগে উনি যা যা প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন, যেমন দামোদরের উপর পাকা সেতু, কর্মসংস্থান-সহ আরও অনেক কিছু কোনওটাই হয়নি । শুধু তাই নয়, আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায় বহু বন্ধ কলকারখানা রয়েছে, যা খোলার জন্য অগ্নিমিত্রা বিধানসভায় বা কেন্দ্রের কাছে কোনও তদ্বির করেননি ।"

WORK RECORD OF BJP MLA AGNIMITRA PAUL IN RTI
আরটিআইয়ে বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলের বিগত দুই আর্থিক বছরে কাজের খতিয়ান (ইটিভি ভারত)

পাড়ায় পাড়ায় দিদিভাই প্রকল্প ব্যর্থ :

বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলের 'পাড়ায় পাড়ায় দিদিভাই' কর্মসূচিকেও কটাক্ষ করেছেন বরো চেয়ারম্যান দেবাশিস সরকার । তাঁর দাবি, "পাড়ায় পাড়ায় দিদিভাই কর্মসূচিতে গিয়ে তিনি মানুষের সমস্যার কথা শুনে তা সমাধানের প্রতিশ্রতি দেন । কিন্তু আজও কোনও সমস্যার সমাধান হয়নি । সমাধান বলতে উনি এক ট্যাঙ্কার জল পাঠিয়েছেন মাত্র । তাই ওনার ওই কর্মসূচিও ব্যর্থ । রাজ্যের মানুষ একজন 'দিদি'কেই জানেন । যিনি মানুষের সব সমস্যায় পাশে থাকেন ।"

কি বলছেন অগ্নিমিত্রা পল :

বরো চেয়ারম্যান দেবাশিস সরকারের এই দাবিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছন বিধায়ক অগ্নিমিত্রা । তাঁর মন্তব্য, "আমি কোনও কাউন্সিলর বা তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীর বক্তব্যের উত্তর দেব না । আমার যা বলার, যা উত্তর দেওয়ার বা আমি কি কাজ করেছি তা 2026 সালে ভোটের আগে আমার আসানসোল দক্ষিণের মানুষজনকে দেব ।"

BJP MLA AGNIMITRA PAUL
আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল (ইটিভি ভারত)

রাজ্য প্রশাসনকে তোপ অগ্নিমিত্রার :

অগ্নিমিত্রা পলের দাবি, বিজেপি বিধায়কদের কাজের জন্য রাজ্য প্রশাসনের কাছ থেকে সহযোগিতা মেলে না ৷ বিজেপি বিধায়কদের কাজের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট সময় মতো রাজ্য প্রশাসনের কাছ থেকে পাওয়া যায় না । সেই সার্টিফিকেট জমা না দিলে নতুন কাজের জন্য তহবিল পাওয়া যায় না । সেই কারণেই বিজেপি বিধায়কদের তহবিল সঠিকভাবে মানুষের কাজ করতে বাধার মুখে পড়ে ।

ভোটের আগে আসানসোলে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য :

সামনেই 2026 সালে বিধানসভার ভোট । তার ঠিক আগে বরো চেয়ারম্যানের এমন রিপোর্ট প্রকাশে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে । প্রশ্ন এখানেই, অগ্নিমিত্রা কি ভোটের আগে তাঁর বিধায়ক ফান্ডের সম্পূর্ণ টাকা খরচের খতিয়ান দিতে পারবেন ? সেটাই এখন দেখার বিষয় ।

