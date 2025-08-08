আসানসোল, 8 অগস্ট: বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে হয়ে গিয়েছিল 28 ৷ যকৃত (লিভার) সম্পূর্ণ কার্যক্ষমতা হারিয়েছিল ৷ রানিগঞ্জ ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ভাইরাল হেপাটাইসিসে আক্রান্ত তিন বছরের এক শিশুকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে আনা হয় ৷ চিকিৎসক তার বিলিরুবিনের মাত্রা দেখে আশঙ্কা করেছিলেন, শিশুটি হেপাটাইটিক কোমায় চলে যেতে পারে ৷
কিন্তু, হাল ছাড়েননি আসানসোল জেলা হাসপাতালের শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রুদ্রনীল লাহিড়ী ৷ সহজেই তিনি দায়িত্ব এড়িয়ে, ঝুঁকি না-নিয়ে ওই শিশুকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ কিংবা এসএসকেএম হাসপাতালে রেফার করে দিতে পারতেন ৷ কিন্তু, তিনি শিশুটির জীবন বাঁচানোকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নেন ৷
গত দু’সপ্তাহ ধরে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ওই শিশুর চিকিৎসা চলে ৷ সম্পূর্ণ সুস্থ করার পর, বৃহস্পতিবার ওই শিশুটিকে ছুটি দেওয়া হয়েছে ৷ এক সপ্তাহ পরে ওপিডি-তে দেখিয়ে নিয়ে যেতে বলেছেন চিকিৎসক ৷ এই ঘটনা আরও একটি নজিরবিহীন উদাহরণ হয়ে রইল আসানসোল জেলা হাসপাতালের জন্য ৷ যা নিয়ে চিকিৎসক রুদ্রনীল লাহিড়ীর দাবি, এই ধরনের চিকিৎসার কথা বেশি প্রচার হলে মানুষের সরকারি হাসপাতালের উপর আরও ভরসা বাড়বে ৷
ঘটনা কী হয়েছিল
আসানসোল জেলা হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রুদ্রনীল লাহিড়ী বলেন, "দু’সপ্তাহ আগে আমার কাছে এক শিশুকে রানিগঞ্জ থেকে পাঠানো হয় ৷ শিশুটি যখন আসে, তখন অ্যাকিউট ফুলমিন্যান্ট ভাইরাল হেপাটাইটিস ও লিভার ফেলিওর ছিল তার ৷ শিশুর পেট ফুলে গিয়েছিল ৷ একেবারে নেতিয়ে পড়েছিল ৷"
তিনি বলেন, "আমরা দ্রুত চিকিৎসা শুরু করি ৷ তবে, শুধু একা চিকিৎসকের ভরসায় হয় না ৷ এটা পুরো টিমওয়ার্ক ৷ আমাদের পিজিটি শুভ্র ড্যানিয়েল এবং পুরো নার্সিং টিম যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শিশুটিকে সুস্থ করতে যা যা প্রয়োজন, তাই করেন ৷ ধীরে-ধীরে শিশুর বিলিরুবিনের মাত্রা কমতে শুরু করে ৷ 28 থেকে এক সপ্তাহ পরে 14-তে নামিয়ে আনা হয় ৷ কয়েকদিন পর তা 11 পয়েন্টে নামে ৷ সবশেষে পাঁচের নিচে নিয়ে আসা হয় ৷ চিকিৎসায় দারুণভাবে সাড়া দেয় বাচ্চাটা ৷ একেবারে বিলিরুবিনের মাত্রা নর্মালে নামিয়ে আনা হয় ৷ শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে ৷ সুস্থ হয়ে লাফালাফি শুরু করে হাসপাতালেই ৷ সুস্থ করে বাড়ি পাঠানো হয়েছে ৷"
জটিল রোগ ভাইরাল হেপাটাইটিস
অ্যাকিউট ফুলমিন্যান্ট ভাইরাল হেপাটাইটিস ও লিভার ফেলিওর (যকৃতের সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতা হারানো) একটি জটিল রোগ । বিশেষজ্ঞদের মতে, অ্যাকিউট ফুলমিন্যান্ট ভাইরাল হেপাটাইটিস এমন এক রোগের দ্রুত শনাক্তকরণ না-হলে এবং সঠিক সময়ে ঠিক চিকিৎসা না-পেলে মৃত্যু ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি । এছাড়া যখন লিভার খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বা অকার্যকর হয়ে যায়, তখন রক্ত থেকে বিষাক্ত পদার্থ, বিশেষ করে অ্যামোনিয়া ঠিকমতো ছেঁকে বের করতে পারে না । এই বিষাক্ত পদার্থগুলো মস্তিষ্কে পৌঁছে স্নায়ুর কার্যক্ষমতা বিঘ্নিত করে । এক্ষেত্রে শিশুকে যখন আসানসোল বিলিরুবিনের মাত্রা ছিল 25-এর বেশি। অনান্য উপসর্গ বেশ জটিল ছিল কিন্তু চিকিৎসকরা হার না-মেনে ওই শিশুকে সুস্থ করে বাড়ি পাঠিয়েছে ।
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জটিল রোগীকে রেফার করা হয়
সাধারণের অভিযোগ থাকে, জেলার সরকারি হাসপাতালে কোনও রোগীর জটিল রোগ ধরা পড়লে, তাঁকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ৷ চিকিৎসকদের মতে, অনেক ক্ষেত্রেই রিস্ক নিয়ে রোগীর চিকিৎসা করা যেতে পারে ৷ কিন্তু, রোগী যদি হঠাৎ মারা যান, সেক্ষেত্রে রোগীর পরিবার বিষয়টা বুঝতে পারেন না ৷ ফলে শেষে চিকিৎসকদের উপরে ক্ষোভ উগড়ে পড়ে ৷ হাসপাতাল ভাঙচুর, চিকিৎসকদের মারধর তো আকছাড় ঘটছে ৷
ফলে রোগীর কোনও জটিল রোগ নির্ধারণ হলেই, চিকিৎসকরা ঝুঁকি না-নিয়ে তাঁদের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ৷ এক্ষেত্রে যেহেতু বিষয়টির শিশুর ছিল, তাই তা আরও সেনসিটিভ হতে পারতো ৷ কিন্তু, আসানসোল জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক রুদ্রনীল লাহিড়ী সেই চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামোতেই ৷
চিকিৎসক রুদ্রনীল লাহিড়ী ইটিভি ভারতকে বলেছেন, "শুধু চিকিৎসা না ৷ রোগীর পরিবারও আমাদের উপর ভরসা করেছিলেন ৷ আমি বলেছিলাম, আমি চেষ্টা করব এবং যদি কিছু খারাপ বুঝি, তাহলে রোগীর পরিবারকে সেটা জানাব ৷ শিশুটি চিকিৎসায় সাড়া দিয়েছে এবং দ্রুত রিকভার করেছে ৷ এটা আমার চিকিৎসক জীবনের অন্যতম একটা দৃষ্টান্ত হয়ে রইল ৷"
উন্নত হচ্ছে জেলা সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো
উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে জেলার সরকারি হাসপাতালের পরিষেবা ৷ বর্তমানে আসানসোল জেলা হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক বিভাগ যথেষ্ট উন্নত বলে জানিয়েছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ রুদ্রনীল লাহিড়ী ৷ তিনি বলেন, "শুধু চিকিৎসক নয়, নার্সিং টিম যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ৷ শুধু তাই নয়, তাঁরা প্রতিটি জটিল কেসে রীতিমতো পড়াশোনা করে আপডেট থাকার চেষ্টা করেন ৷ ফলে আমরা এই ঝুঁকিগুলো নিতে পারছি জেলা হাসপাতালে ৷"
পরিকাঠামো নিয়ে তিনি বলেন, "আমাদের ব্লাড ব্যাংকে রক্তের কম্পনেন্ট ভাগ করার মেশিন রয়েছে ৷ ফলে আমরা প্লাজমা পেতে পারি প্রয়োজনে ৷ আরও বিভিন্ন সুবিধা হয়েছে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ৷ আর এই সুবিধাগুলি হওয়ার জন্য আমরাও মানুষকে পরিষেবা দিতে পারছি ৷"
আসানসোল জেলার হাসপাতালে সুপার চিকিৎসক নিখিলচন্দ্র দাস বলেন, "জটিল থেকে জটিলতর রোগের চিকিৎসা হচ্ছে এখন আসানসোল জেলা হাসপাতালে ৷ শুধু আসানসোল শহর নয়, পার্শ্ববর্তী জেলার প্রান্তিক অঞ্চলগুলি এবং ঝাড়খণ্ড থেকেও প্রচুর রোগী এই হাসপাতালে আসেন চিকিৎসার জন্য ৷ হাসপাতালের উপর যথেষ্ট চাপ রয়েছে ৷ কিন্তু, চিকিৎসকরা ধৈর্য সহকারে চিকিৎসা করছেন এবং অবশ্যই জটিল থেকে জটিলতর রোগে আক্রান্তদের সুস্থ করে বাড়ি ফেরাচ্ছেন ৷ এতে অবশ্যই সরকারি হাসপাতালের উপর মানুষের আরও ভরসা বাড়বে ৷"