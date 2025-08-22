বর্ধমান, 22 অগস্ট: পিন্দারে পলাশের বন/ পালাব পালাব মন/ নেংটি ইঁদুরে ঢোল কাটে/ বতরে পিরিতি ফুল ফুটে... বাংলা লোকগীতির খুব পরিচিত এক বোল ও সুর এটি ৷ এই গানের সুর শুধু জঙ্গলমহলে নয়, বর্তমানে বাংলা আধুনিক গানেও মিশেছে ৷ আর এই লোকসঙ্গীতের পরিচয় হল 'ঝুমুর' ৷
'ছৌ' নৃত্যের পর লোকসঙ্গীতের অন্যতম প্রাচীন ধারা ঝুমুর গানের সুর সহজেই মন টানে ৷ কিন্তু, নতুন প্রজন্মের অনেকেই এই লোকসঙ্গীত 'ঝুমুর'-এর নামই শোনেনি ৷ কিংবা শুনে থাকলেও, সেটা কী ধরনের গান, তা অনেকেই জানেন না ৷ ফলে বিবর্তনের যুগে ক্রমশ হারিয়ে যাওয়ার মুখে ঝুমুর গান ৷
তাই এই ঝুমুরের ধারাকে বজায় রাখতে, এই লোকগীতির আঙ্গিকে পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন শিল্পীরা ৷ আর শুধু জঙ্গলমহল নয় ৷ শাল-পিয়াল-মহুয়ার গণ্ডি ছাড়িয়ে ঝুমুরের সুরকে উত্তর থেকে দক্ষিণ, রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে ৷ আর তাতেই উদ্যোগী হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৷ সেই কথাই শোনা যাচ্ছে শিল্পীদের মুখে ৷
তাই আধুনিকতার মোড়কে ঝুমুরের প্রচারে উত্তর থেকে দক্ষিণ বিভিন্ন জেলায় কর্মশালা শুরু করেছেন শিল্পীরা ৷ তেমনই ঝুমুর লোকশিল্পীদের কর্মশালা আয়োজিত হল বর্ধমান শহরে ৷ যেখানে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম থেকে ঝুমুর শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন ৷ আর তাঁদের এই কর্মশালায় অংশ নেন পূর্ব বর্ধমান জেলায় লোকশিল্পের সঙ্গে জড়িত শিল্পীরা ৷
ঝুমুর শিল্পীদের মতে ঝুমুর গানে সুরের প্রাধান্যই মূল ৷ সাধারণত বৈঠকী বা দরবারি ঝুমুরে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে হারমোনিয়াম ও পাখোয়াজ ব্যবহার করা হয় ৷ আসলে ঝুমুর কথার অর্থই হচ্ছে 'ঝুরে মরা' বা আনন্দিত হওয়া ৷ অনেকে আবার বলে থাকেন, নাচের সময় ঘুঙুরের ঝুমঝুম শব্দ থেকে ঝুমুর গানের উৎপত্তি হয়েছে ৷ বিদ্যাপতির পদাবলী ও দামোদর মিশ্রের 'সঙ্গীত দামোদরে' ঝুমুর গানের উল্লেখ আছে ৷
তবে, ছৌ ও ঝুমুর গানের সুর প্রায় একই ধরনের ৷ আগে ঝুমুর গানের সুরে পুরাণ কাহিনি, বাউল তত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনি ইত্যাদি স্থান পেত ৷ আবার পুরুলিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত আছে আদিরসাত্মক বা আবেগঘন 'টাঁড় ঝুমুর' গানের ৷ আবার পুরুলিয়ার গ্রামেগঞ্জে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রচারেও ঝুমুরের সুর বেজে উঠেছে ৷ পুরুলিয়ার মতো লোকসংস্কৃতি ব্যাপক প্রচার রয়েছে এমন এলাকায় ঝুমুর গানকে ব্যবহার করে সমাজ সচেতনতার কাজ চলে ৷
কিন্তু, ঝুমুরের সুর আজ হারিয়ে যাওয়ার মুখে ৷ শিল্পীদের আক্ষেপ নতুন প্রজন্ম ঝুমুর গানের নাম শুনে থাকলেও, ঝুমুর গানের সুর চেনে না ৷ ফলে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামের শিল্পীরা নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি, ঝুমুর গানের সুর কীভাবে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, তার জন্য নিজেদের তৈরি করছেন ৷
প্রয়োজনে ঝুমুরের সুরের বদল বা পরিবর্তন আনা হচ্ছে ৷ ঝুমুর গানের আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে ৷ ফলে ঝুমুরের সুরকে শুধুমাত্র শাল-পিয়াল-মহুয়ার জঙ্গলমহলে সীমাবদ্ধ না-রেখে, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় লোকশিল্পীদের মাধ্যমে প্রচারের আলোয় আনার চেষ্টা চলছে ৷ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন করার কাজে ঝুমুর গানকে ব্যবহার করা হচ্ছে ৷
বর্ধমানে ঝুমুর গানের কর্মশালায় যোগ দিতে এসেছিলেন শিল্পী সৌরেন ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "ঝুমুর গান হারিয়ে গিয়েছিল ৷ কিন্তু, মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় গ্রাম বাংলায় ঝুমুরকে ফিরিয়ে আনার একটা প্রচেষ্টা চলছে ৷ ঝুমুর গানকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য, গানের ঘরানার কিছু অদলবদল করা হচ্ছে ৷ দেশভাগের আগে থাকতেই এই গানের প্রচলন ছিল ৷ তবে, এখনকার ঝুমুর হচ্ছে আধুনিক ঝুমুর ৷ আগেকার ঝুমুরের যে ভাবধারা, সেখান থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি ৷ তবে, ঝুমুর যাতে হারিয়ে না-যায়, সেই চেষ্টা আমরা শিল্পীরা করে চলেছি ৷"
পূর্ব বর্ধমানের সাতগাছিয়া এলাকার ঝুমুর শিল্পী পল্লব ভট্টাচার্য ৷ তিনি বলেন, "ঝুমুর হচ্ছে রাঢ় বাংলার গ্রামীণ এলাকার মানুষের প্রাণের গান ৷ বিশেষ করে ছোটনাগপুর মালভূমি, পুরুলিয়া-সহ জঙ্গলমহলের বিভিন্ন এলাকায় শোনা যায় ৷ পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া এলাকায় যাঁরা প্রকৃত ঝুমুর গানের শিল্পী, তাঁরাই এর ধারকবাহক ৷ আমরা শিল্পীরা নিজেদের ঝুমুরের প্রচারক বলে মনে করি ৷"
ঝুমুর শিল্পী বিজন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ঝুমুর গানের আঙ্গিক বদল করা হয়েছে ৷ এখন ঝুমুর গানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য 'মিশ্র ঝুমুরে'র সুর পরিবেশন করা হচ্ছে ৷ তবে, শিল্পীরা গান গাইলে যে পারিশ্রমিক পাওয়ার কথা, সেটা মেলে না ৷ ঝুমুর গান যাতে লোকসংস্কৃতির মধ্যে টিকে থাকে, সেই চেষ্টা করছি ৷ আসলে ঝুমুর একটা আঞ্চলিক ভাষার গান ৷ বর্তমানে শিল্পীরা এর জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য মিশ্র সুরে ঝুমুর গান পরিবেশন করছেন ৷ কারণ, এখন বর্তমান প্রজন্ম চটুল গানে মজেছে ৷ ফলে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, তা গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে ৷"
পুরুলিয়া থেকে ঝুমুর গানের প্রশিক্ষণ দিতে এসেছিলেন ভাস্কর রায় ৷ ঝুমুর গান হারিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ঝুমুরের আঙ্গিক দিনে-দিনে পরিবর্তন হচ্ছে ৷ সেখানে মিশ্র সংস্কৃতির আগমন ঘটছে ৷ ফলে আদি ঝুমুরের সুরে পরিবর্তন ঘটিয়ে, ঝুমুরকে কিছুটা সহজ করে নেওয়ার চেষ্টা চলছে ৷ এখন তো মানুষ গানের মধ্যে রিদম খোঁজে ৷ ঝুমুর গানে সেই রিদম আনার চেষ্টা চলছে ৷ কোনও কোনও শিল্পী নিজেরাই গান লেখেন, আবার গান করেন ৷ আবার কেউ শুধু গানই করেন ৷ বিভিন্ন জেলাতে ঝুমুর নিয়ে মানুষের আগ্রহ আছে ৷ আসলে ঝুমুরের সুরে একটা নাচের আন্দোলন আছে ৷ তবে, ঝুমুরেও বিভিন্ন পর্যায় আছে ৷ আনন্দের ঝুমুর, দুঃখ বা কান্নার ঝুমুর আছে ৷ সেক্ষেত্রে সবকিছু মেনেই ঝুমুর গান করা উচিত ৷"