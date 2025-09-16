পুজোর মুখে আকাশের মুখ ভার, বৃষ্টিতে সমস্যায় কুমোরটুলির প্রতিমা শিল্পীরা

পুজোর মুখে আকাশের মুখ ভার, বৃষ্টিতে সমস্যায় কুমোরটুলির প্রতিমা শিল্পীরা
কুমোরটুলিতে প্রতিমায় রঙ করা, চোখ আঁকা, সাজ, শাড়ি পরানোর কাজ চলছে । তার মাঝে বৃষ্টির জেরে কোনও কাজই স্বাভাবিকভাবে করতে পাড়ছেন না শিল্পীরা ।
Published : September 16, 2025 at 7:37 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 9:26 PM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: পুজোর ঢাকে ইতিমধ্যেই কাঠি পড়েছে । এখন কুমোরটুলি শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা । দম ফেলার ফুরসত নেই শিল্পীদের । কারণ এখন এক এক করে ঠাকুর পাড়ি দেবে গন্তব্যে । তবে তার মধ্যেই প্রকৃতির খামখেয়ালি জেরে শিল্পীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ।
আকাশের মুখ ভার দিন কয়েক ধরেই । চলছে দফায় দফায় বৃষ্টি । মুষলধারে বৃষ্টি নামলে রীতিমতো ভিজে যাচ্ছে রাস্তাঘাট । তার হাত থেকে বাঁচতে কাজ ছেড়ে সাত তাড়াতাড়ি প্লাস্টিক মুড়ে ফেলতে হচ্ছে প্রতিমা । কাজ উঠছে লাটে । মহালয়ার মধ্যেই প্রায় সব প্রতিমা তৈরি হয়ে মণ্ডপের উদ্দেশে রওনা দেবে । এখন রঙ করা, চোখ আঁকা, সাজ, শাড়ি পরানোর কাজ হচ্ছে । তবে বৃষ্টির জেরে কোনওটাই স্বাভাবিকভাবে করা যাচ্ছে না । থমকে যাচ্ছে কাজ । আবার প্রতিমা তৈরি হয়ে গেলে সেগুলো পুরো প্লাস্টিকে মুড়ে গাড়িতে তুলতে হচ্ছে । বৃষ্টির জেরে কাজ শুধু থমকে যাচ্ছে তেমন নয়, অতিরিক্ত ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে শিল্পীদের ।
হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত বর্ষা চলে যাওয়ার কোনও নির্দিষ্ট সময় জানানো হয়নি । তবে বিশ্বকর্মা পুজোর আগে থেকেই শুরু হয়েছে বর্ষণ । পুজোর দিনে বৃষ্টি হবে না, একথা নির্দিষ্ট ভাবে বলতে পারছে না আবহাওয়া দফতর । শহর কলকাতায় এই সময় অঝোরে বৃষ্টি হওয়াতে রীতিমতো চিন্তায় পুজো কমিটিগুলি । থমকে যাচ্ছে মণ্ডপের কাজকর্ম । একইভাবে ব্যাপক সমস্যায় পড়েছেন প্রতিমা শিল্পীরাও ।
হাওয়া অফিসের বিশেষ বুলেটিন অনুসারে বলা হচ্ছে, অন্ধ্র, ওড়িশা উপকূল সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ অঞ্চলটি ছিল । তবে নিম্নচাপ তেলেঙ্গানার দিকে সরে গিয়েছে । ফলে হায়দরাবাদে বৃষ্টি হচ্ছে । প্রত্যক্ষ প্রভাব পশ্চিমবঙ্গেও পড়ছে না । ঘূর্ণবাতের জেরে সাগরের প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ করেছে রাজ্যের বাতাসে । এর জেরেই রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণের একাধিক জেলায় বৃষ্টিপাত হচ্ছে । আগামী বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টি হবে । ফলে রবিবার মহালয়ার আগে কতটা কাজ এগোবে, সেই নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন শিল্পীরা ।
শিল্পী সুচন্দ্রিমা পাল বলেন, "অসুবিধা তো হবেই । সব ধরনের কাজ আটকে যাবে । টানা কিছুদিন রোদ ছিল, তাই প্রতিমার মাটির কাজ করতে কোনও অসুবিধা হয়নি । কিন্তু মহালয়ার আগেই সবথেকে বেশি কাজ, সেই সময় এই পরিস্থিতি হলে সমস্যা । বাড়তি ভোগান্তি বলতে পারেন ।"
শিল্পী সুজিত পাল বলেন, "আমাদের ভোগান্তি অনেক বেশি বেড়ে যায় । অনেক ক্ষেত্রে ঠাকুর নিয়ে যেতে গিয়ে সমস্যা পোহাতে হয় ৷ কিছু অংশে গলে যায়, সেটা মেরামত করতে হয় । পুরো কাজ এখান থেকে করে পাঠানো যায় না । মণ্ডপে গিয়ে কাজ করতে হয় । তাই বৃষ্টি বন্ধ হয়ে স্বাভাবিক হোক পরিস্থিতি, এটাই প্রার্থনা ।"