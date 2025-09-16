ফুলহরের পর ভাঙল গঙ্গার বাঁধ, পুজোর মুখে বানভাসি হওয়ার পথে ভূতনির দেড় লক্ষ মানুষ

ফুলহরের পর ভাঙল গঙ্গার বাঁধ, পুজোর মুখে বানভাসি হওয়ার পথে ভূতনির দেড় লক্ষ মানুষ
বাঁধাভাঙা জল তীব্র গতিতে ঢুকতে শুরু করেছে ভূতনি চরে ৷ স্থানীয়দের রক্ষায় পদক্ষেপ প্রশাসনের ৷
Published : September 16, 2025 at 3:12 PM IST
মালদা, 16 সেপ্টেম্বর: এক মাস দু’দিন আগেই বিপর্যয় নেমে এসেছিল ভূতনি চরে ৷ জলের প্রবল চাপে মানিকচক ব্লকের দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাটা বাঁধ এলাকায় উড়ে গিয়েছিল ফুলহরের বাঁধ ৷ এবার রতুয়া এক নম্বর ব্লকের বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম রতনপুর গ্রামে ভাঙল গঙ্গার বাঁধ ৷ বাঁধাভাঙা জল তীব্র গতিতে ঢুকতে শুরু করেছে ভূতনি চরে ৷
ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন গোটা চর ৷ জল ঢুকতে শুরু করেছে বাড়িঘরে ৷ গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো উত্তর ভারত ও নেপালে অতিবৃষ্টির কারণে গঙ্গা ও ফুলহর, দুই নদীর জলস্তরই ক্রমশ বাড়ছে ৷ ফলে পুজোর মুখে বিপন্ন হতে চলেছেন ভূতনি চরের দেড় লাখেরও বেশি মানুষ ৷ পরিস্থিতি বিবেচনা করে দ্রুত পদক্ষেপ করেছে প্রশাসন ৷ দুর্গত এলাকার মানুষজনকে সরকারি ফ্লাড শেল্টার কিংবা উঁচু কোনও জায়গায় সরে যাওয়ার বার্তা দেওয়া হচ্ছে ৷
গত 13 অগস্ট সাতসকালে উড়ে গিয়েছিল ফুলহরের বাঁধ ৷ বানভাসি হয়েছিল ভূতনি চর ৷ প্রথমে সবাই ভেবেছিল, ফুলহরের জলস্তর কমতে দীর্ঘ সময় লেগে যাবে ৷ কিন্তু সবাইকে অবাক করে কয়েকদিন পর থেকে জল কমতে শুরু করে নদীর ৷ ফের রাস্তাঘাট সচল হয় ৷ ভূতনির নিচু এলাকাগুলি গতকাল পর্যন্ত জলমগ্ন থাকলেও অধিকাংশ মানুষের তেমন সমস্যা হচ্ছিল না ৷ কিন্তু এবার গঙ্গার জল যেভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই গোটা চরকে গ্রাস করেছে, আবারও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে পুরো চর এলাকা ৷ নৌকা ছাড়া এখন যোগাযোগের কোনও উপায় নেই ৷
ইতিমধ্যেই ভাঙা বাঁধের যে অংশ অক্ষত রয়েছে, তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে সেচ দফতর ৷ তবে চরবাসীর প্রশ্ন, কিছুদিন আগে ছ’কোটিরও বেশি টাকা খরচ করে এই বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল ৷ বাঁধ যাতে কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না-হয় তার জন্য শালবল্লা পুঁতে অস্থায়ী রিং বাঁধও তৈরি করা হয়েছিল ৷ তারপরেও কেন বাঁধ বাঁচানো গেল না ? শালবল্লার অস্থায়ী রিং বাঁধ ছাপিয়ে এখন গঙ্গার জল ঢুকছে চরে ৷ এখন গঙ্গা আর ফুলহর, দুই নদীর বাঁধভাঙা জলে ত্রাহি রব উঠেছে ভূতনি চর জুড়ে ৷ পরিস্থিতি বুঝে এর মধ্যেই মানিকচক ব্লক অফিসে জরুরি বৈঠক করেছেন জেলাশাসক নিতীন সিংহানিয়া ৷ সরকারি কর্তাদের একগুচ্ছ নির্দেশও দিয়েছেন তিনি ৷ দুর্গত মানুষজনের যাতে খাদ্য, পানীয় জল, শৌচাগার ও ওষুধপত্রের কোনও ঘাটতি না-থাকে তার জন্য তিনি পইপই করে প্রশাসনিক কর্তাদের জানিয়ে দিয়েছেন ৷
এই মুহূর্তে সবচেয়ে সমস্যা বাড়াচ্ছে দুই নদীর ক্রমাগত জলস্তর বৃদ্ধি ৷ মঙ্গলবার সকাল আটটায় গঙ্গার জলস্তর ছিল 25.33 মিটার ৷ চূড়ান্ত বিপদসীমা 25.30 মিটার থেকে তিন সেন্টিমিটার বেশি ৷ অন্যদিকে, একই সময় ফুলহরের জল 27.97 মিটার উচ্চতায় বয়েছে ৷ ফুলহর বর্তমানে বিপদসীমা 27.43 মিটার থেকে 54 সেন্টিমিটার উঁচুতে রয়েছে ৷ এরই মধ্যে আবহাওয়া দফতরের সতর্কতা দুর্গতদের কপালে ভাঁজ ফেলেছে ৷ আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, দেশ থেকে মৌসুমি বায়ুর প্রত্যাবর্তন ক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ বিদায় নেওয়ার সময় মৌসুমি বায়ু ভারি বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে থাকে ৷ সেই কারণেই গোটা দেশে প্রবলভাবে বৃষ্টিপাত হচ্ছে ৷ অর্থাৎ, ভূতনি চরের আরও বিপদ যে অপেক্ষা করে রয়েছে, তা আবহাওয়া দফতরের বক্তব্যেই পরিষ্কার ৷
বসন্তটোলা গ্রামের সুভাষ চৌধুরী জানাচ্ছেন, “বাঁধ কেটেছে রামপীরিতটোলা আর বসন্তটোলার মাঝামাঝি জায়গায় ৷ এখনও পর্যন্ত কেউ এখানে আসেনি ৷ প্রশাসনের লোকজনও আসেনি ৷ আমাদের পরিস্থিতি খুব খারাপ ৷ সরকারি কোনও সাহায্য এখনও পর্যন্ত পাইনি ৷ ত্রিপল টাঙিয়ে তার নীচে থাকছি ৷ আর কিছু আমার বলার নেই ৷”
বসন্তটোলা গ্রামেরই সীমা চৌধুরী বলেন, “গঙ্গার জলে ভূতনির বাঁধ কেটে গিয়েছে ৷ বসন্তটোলার কাছে এই ঘটনা ঘটেছে ৷ আমরা এখনও পর্যন্ত সরকারের তরফে কিছু পাইনি ৷ আমাদের বাড়িও কেটে গিয়েছে ৷ বাড়ি এখন গঙ্গায় ভাসছে ৷ সরকারি সাহায্য কী আসছে জানি না ৷ আমরা এখনও পর্যন্ত কিছু পাইনি ৷ এমনকি ওষুধপত্রও আসেনি ৷”
এই মুহূর্তে হু হু করে গঙ্গার জল ঢুকছে বসন্তটোলা, রামপীরিতটোলা, দুর্লভটোলা, গোবর্ধনটোলা-সহ বেশকিছু গ্রামে ৷ এই পরিস্থিতিতেও নিজেদের জীবন বিপন্ন করে কেটে যাওয়া গঙ্গার বাঁধে আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন আগেই ফুলহরের জলে বানভাসি বেশকিছু মানুষ ৷ তাঁদের একজন বীরবল মাহাতো জানিয়েছেন, “বাঁধের যে অংশ কেটেছে, তার প্রায় 200 মিটার ওই বাঁধেই আমরা আশ্রয় নিয়ে রয়েছি ৷ এখান থেকে যাওয়ার কোনও জায়গা নেই ৷ ফুলহরের বাঁধভাঙা জলে আগেই বাড়ি জলের নীচে চলে গিয়েছিল ৷ সেই জলই নামেনি ৷ তার উপর এবার গঙ্গার জল ঢুকতে শুরু করেছে ৷ কবে বাড়ি ফিরতে পারব জানি না ৷ এটুকু জানি, আরও অন্তত মাস দুয়েক আমাদের এখানেই থাকতে হবে ৷ তবে ততদিন এই বাঁধের পুরোটা অক্ষত থাকবে কি না বলতে পারব না ৷ গোটা বাঁধ ভেঙে গেলে আমরা কোথায় আশ্রয় নেব, সেটাও অজানা ৷”
মহকুমাশাসক (সদর) পঙ্কজ তামাং জানিয়েছেন, “পরিস্থিতি বিবেচনা করে মথুরাপুরে আপাতত দুটি ফ্লাড শেল্টার খোলা হয়েছে ৷ দুর্গত এলাকায় পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী, পানীয় জল, শৌচাগার, ওষুধপত্র ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷ ত্রাণের সামগ্রী আজ থেকেই দুর্গতদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে ৷ আমাদের কাছে খবর, গঙ্গার বাঁধভাঙা জলে এখনও পর্যন্ত চরের ন’টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে ৷ তবে যে গতিতে দুই নদীর জল বাড়ছে তাতে আরও কিছু গ্রাম প্লাবিত হতে পারে ৷ পরিস্থিতির উপর প্রশাসন নজর রেখে চলেছে ৷ সেচ দফতর বাঁধের বাকি অংশ রক্ষা করতে কাজ শুরু করে দিয়েছে ৷”
জেলা সেচ দফতরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, “গঙ্গা ও ফুলহর, দুই নদীর জলস্তরই এখন বিপদসীমার উপরে ৷ জলস্তর বাড়ছে দুই নদীরই ৷ উত্তর ভারতের প্রবল বৃষ্টিতে নদীগুলি ফুলেফেঁপে উঠেছে ৷ আমরা বাঁধ বাঁচানোর চেষ্টা করছি ৷ তবে এই মুহূর্তে বাঁধের কাটা অংশ নিয়ে যে গতিতে জল ঢুকতে, তাতে সেখানে কোনও কাজ করা সম্ভব নয় ৷ জলস্তর কমলে সেই কাজে হাত দেওয়া হবে ৷ পশ্চিম রতনপুরে যথেষ্ট শক্তপোক্ত বাঁধ তৈরি হয়েছিল ৷ কিন্তু গঙ্গার জল যে এভাবে বিপর্যয় ঘটাবে তা আগাম বোঝা যায়নি ৷”
রাজ্যের সেচ দফতরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, “বাঁধ ভাঙার পুরো রিপোর্ট এখনও হাতে আসেনি ৷ ফলে কেন ওই বাঁধ ভাঙল তা বলতে পারব না ৷ তবে এটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ৷ এর কাছে আমরা অসহায় ৷ তার উপর রয়েছে কেন্দ্রের অসহযোগিতা ৷ ভাঙন ও বন্যারোধে কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত একটা পয়সা দেয়নি ৷ রাজ্য সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে ৷”