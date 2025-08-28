বেলডাঙা, 28 অগস্ট: সোশাল মিডিয়ায় রীতিমতো বিজ্ঞাপন দিয়ে বিক্রি হচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্র ৷ যোগাযোগ করলে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্র ৷ দাম সাড়ে সাত হাজার থেকে শুরু ৷ মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ এমনই চাঞ্চল্যকর পোস্ট পেয়েছে ৷ ওই ফেসবুক ইউজার আইডি-র নাগাল পেতে তদন্ত করছে পুলিশ ৷
এরই মধ্যে বুধবার রাতে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ, ম্যাগাজিন-সহ এক অস্ত্র বিক্রেতাকে গ্রেফতার করল বেলডাঙা থানার পুলিশ ৷ ওই অস্ত্র কারবারিকে বেলডাঙা থানার ভাবতা বাজার থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ধৃতের নাম আজিমুদ্দিন শেখ ৷ তার বাড়ি বেলডাঙা থানার খিদিরপুর এলাকায় ৷ এর আগে গত 27 জুলাই রাতে অত্যাধুনিক 7 এমএম পিস্তল এবং 102 রাউন্ড কার্তুজ-সহ এক আগ্নেয়াস্ত্র কারবারিকে গ্রেফতার করে জেলার ডোমকল থানার পুলিশ ।
ধৃত আজিমুদ্দিনের কাছ থেকে দু'টি সেভেন এমএম পিস্তল, তিনটি পাইপগান, দু'টি ম্যাগাজিন ও তিন রাউন্ড কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার হেফাজতের আবেদন জানিয়ে ধৃতকে আদালতে হাজির করছে পুলিশ ৷ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেড কোয়ার্টার) মজিত ইকবাল খান বলেন, "আজিমুদ্দিনকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি হাতবদলের অপেক্ষায় ছিল ৷ তবে সে কাকে এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি দিচ্ছিল, তা এখনও জানা যায়নি ৷ চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ জেলায় আগ্নেয়াস্ত্রের কারবারে লাগাম টানতে মরিয়া জেলা পুলিশ ৷"
পুলিশের অনুমান, ধৃত আজিমুদ্দিন আগ্নেয়াস্ত্রের ডিলার ৷ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গতকাল রাত সাড়ে 12টা নাগাদ ভাবতা বাজারে হানা দেয় বেলডাঙা থানার বিশেষ বাহিনী ৷ সেখানেই পাকড়াও করা হয় অস্ত্র ব্যবসায়ীকে ৷ উদ্ধার হয় প্রচুর অস্ত্র ৷ রাতে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতের কাছ থেকে সেভাবে তথ্য আদায় করতে পারেনি পুলিশ ৷
মুর্শিদাবাদ এখন আগ্নেয়াস্ত্র কারবারিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে ৷ বিহারের মুঙ্গের থেকে পিস্তল, কার্তুজ, ম্যাগাজিন ঢুকছে জেলায় ৷ অস্ত্র কারবারিদের হাত হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ৷ এদিকে দাম নাগালের মধ্যে হওয়ায় সহজেই কেনা যাচ্ছে এই আগ্নেয়াস্ত্র ৷ মাত্র সাড়ে সাত হাজার টাকা দিলেই চার রাউন্ডের অটোমেটিক পিস্তল মিলছে বাড়িতে বসে ৷
এবার বিক্রেতারা আরও এক ধাপ এগিয়ে সোশাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্রেতা ধরছে ৷ এই ফেসবুক পোস্টে জেলা পুলিশের টনক নড়েছে ৷ সোশাল মিডিয়ার ওই পোস্টটি জেলা থেকে করা হয়েছে নাকি ভিন রাজ্য থেকে, তা তদন্ত করে দেখছে সাইবার শাখা ৷
আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ৷ সময় এগিয়ে আসছে আর তার সঙ্গে অস্ত্রের ঝনঝনানি, বারুদের গন্ধ বাড়ছে ৷ মুঙ্গের থেকে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রায় পুরো বাজারই উঠে এসেছে মুর্শিদাবাদে ৷ ডোমকল, সুতি, সামশেরগঞ্জ, বেলডাঙা এখন আগ্নেয়াস্ত্র কারবারিদের খোলা বাজার হয়ে উঠেছে ৷