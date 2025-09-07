ETV Bharat / state

এসএসসি'র প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে সোশালে পোস্ট করে শ্রীঘরে, পরীক্ষা দিলেন অরিন্দম

পুলিশি নজরদারিতে নিজের পরীক্ষা কেন্দ্র রথীপুর বরদা বানীপিঠ হাইস্কুলে প্রবেশ করেন তিনি ৷ এই পরীক্ষা নিয়েই সোশাল মিডিয়ায় ভুয়ো পোস্ট করে গ্রেফতার হয়েছিলেন অরিন্দম।

SSC Exam 2025
এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছল অরিন্দম (ইটিভি ভারত)
September 7, 2025

ঘাটাল, 7 সেপ্টেম্বর: নিজের ফেসবুক পেজে 14 লক্ষ টাকায় এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা পোস্ট করে গ্রেফতার হয়েছিলেন ৷ রবিবার কড়া পুলিশ প্রহরার মধ্যে এসএসসি পরীক্ষা দিতে এলেন সেই অরিন্দম পাল । আদালতে তাঁকে তিনদিনের পুলিশ হেফাজতে থাকার নির্দেশ দিয়েছিল।

পাশাপাশি বিচারকের নির্দেশ ছিল, পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন অরিন্দমকে পরীক্ষায় বসার ব্যবস্থা করে দিতে হবে ৷ সেই নির্দেশ মেনে এদিন পরীক্ষা দিলেন অরিন্দম। এদিন সকালে চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ ঘাটালের রথীপুর বরদা বানীপিঠ হাইস্কুলে তাঁকে নিয়ে আসে। পুলিশি নজরদারিতে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করেন তিনি ৷ এই পরীক্ষা নিয়েই সোশাল মিডিয়ায় ভুয়ো পোস্ট করে গ্রেফতার হন অরিন্দম পাল।

রবিবার নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা 3 লক্ষ 19 হাজার 919 প্রার্থীর ৷ পরের রবিবার 14 সেপ্টেম্বর হবে একাদশ–দ্বাদশের পরীক্ষা। সেদিন পরীক্ষা দেবেন প্রায় 2 লক্ষ 46 হাজার পরীক্ষার্থী ৷ এই পরীক্ষা সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে সতর্ক স্কুল সার্ভিস কমিশনও। পরীক্ষার্থীদের কী কী নিয়ম মানতে হবে, শনিবার তাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন এসএসসি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার।

এবারে মোট 636টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হল ৷ পরীক্ষা শুরু হয় দুপুর 12টা থেকে। তার আগে সকাল 10টা থেকে সাড়ে 10টার মধ্যে প্রশ্নপত্র পৌঁছে যায় পরীক্ষাকেন্দ্রে। প্রশ্নপত্র বিতরণ শুরু হয় সকাল 11টা 45 মিনিট থেকে। প্রথমে উত্তরপত্রে নিজেদের নাম ও পরিচয় লিখে সই করতে হয়েছিল প্রার্থীদের ৷ তারপর তাঁরা প্রশ্নপত্র খোলার অনুমতি পান ৷

অন্যদিকে, এবার মেটাল ডিটেক্টর পেরিয়ে এবার চাকরিপ্রার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হয়েছে ৷ একইসঙ্গে পরীক্ষার্থীদের জন্য কলমের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল এসএসসির তরফে ৷ কমিশন স্পষ্ট করে জানিয়েছিল, পরীক্ষা হলে কোনও চাকরিপ্রার্থী ফোন নিয়ে আসতে পারবেন না ৷ স্মার্ট ঘড়ি বা ক্যালকুলেটরও নিয়ে আসার উপরও জারি হয়েছিল নিষেধাজ্ঞা । কী ধরনের জলের বোতল নিয়ে প্রবেশ করা যাবেও তা-ও আগে থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল।
আজকের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন প্রায় 3 লক্ষ 19 হাজার প্রার্থী ৷ তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ৷ তবে এত কিছুর মধ্যে নজর কেড়েছেন ভিন রাজ্য থেকে আসা পরীক্ষার্থীরা ৷ এসএসসি কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, ভিন রাজ্য থেকে আসা পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা মোট পরীক্ষার্থীর প্রায় 10 শতাংশ ৷ অর্থাৎ প্রায় 31 হাজারের কাছাকাছি ৷

