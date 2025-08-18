বোলপুর, 18 অগস্ট: আইসিকে গালিগালাজ কাণ্ডে বোলপুর মহকুমা আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন অনুব্রত মণ্ডল। সোমবার সকালেই তাঁর আইনজীবীরা আগাম জামিনের আবেদন করেন। দুপুরে দু'টোর পর এই মামলার শুনানি ৷
গত 29 মে একটি অডিয়ো ক্লিপ ভাইরাল হয়। তাতে নিজের পরিচয় দিয়ে বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে শোনা যায় অনুব্রত মণ্ডলকে ৷ যা নিয়ে রাজ্যজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে। অনুব্রতকে গ্রেফতারের দাবিতে পথে নামেন বিরোধীরাও ৷ চাপের মুখে পরে 1 জুন অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে বোলপুর থানার পুলিশ। এমনকী, মামলার তদন্তকারী অফিসার বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগরওয়ালের কাছে হাজিরা দিতে হয়েছিল অনুব্রত মণ্ডলকে ৷
পাশাপাশি, দলের নির্দেশে অনুব্রতকে ক্ষমা পর্যন্ত চাইতে হয়েছিল ৷ দলে কার্যত কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিলেন কেষ্ট ৷ সদ্য বীরভূম জেলা সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা যায় অনুব্রতকে ৷ নেত্রীর নির্দেশে দলের বীরভূম জেলা কোর কমিটির আহ্বায়ক হয়েছেন অনুব্রত। কিন্তু, পুলিশ অফিসারকে গালিগালাজ কাণ্ডে জামিন না নেওয়া নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন ৷ এদিন, বোলপুর মহকুমা আদালতে সশরীরে আত্মসমর্পণ করলেন তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। আইনজীবী মারফৎ আগাম জামিনের আবেদনও করেন তিনি ৷ দুপুরে এই মামলার শুনানি। আদালতে কী হয় সেটাই এখন দেখার ৷
প্রসঙ্গত, বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ-সহ তাঁর মা এবং বউয়ের প্রসঙ্গেও অশালীন কথা বলতে শোনা গিয়েছিল অনুব্রত মণ্ডলকে ৷ সেই অডিয়ো ক্লিপ নিয়েই অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) 224 (সরকারি কাজে বাধা দেওয়া ও কর্তব্যরত কর্মীকে হুমকি), 132 (সরকারি কর্মচারীকে হেনস্থা), 75 (শ্লীলতাহানি ও হেনস্থা) ও 351 (হুমকি) ধারায় মামলা রুজু হয়েছিল ৷ এমনকী, কীভাবে দুজনের মধ্যে কথোপকথনের অডিয়ো ক্লিপ বাইরে বেরিয়েছিল তা নিয়েও তদন্ত শুরু করেছিল পুলিশ। বোলপুর থানার আইসির দুটি মোবাইলই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল ৷