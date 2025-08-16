নলহাটি, 16 অগস্ট: বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের দুই কান কেটে নেওয়ার অভিযোগ ৷ ঘটনাস্থল মহারাষ্ট্র ৷ নির্যাতনের শিকার ওই পরিযায়ী শ্রমিকের পাশে দাঁড়ালেন বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল । তিনি জানালেন, বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখছেন ৷
শুক্রবার 79তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিধায়ক রাজেন্দ্র প্রসাদ সিংয়ের উদ্যোগে বীরভূমের নলহাটির এলআইসি ভবনে অনুষ্ঠিত হয় একটি রক্তদান শিবির ৷ ওই শিবিরে 400 জনেরও বেশি রক্তদান করেন । সেখানেই বিশেষ অথিতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল । ওই অনুষ্ঠানে মহারাষ্ট্রে নির্যাতিত পরিযায়ী শ্রমিক রাহুল সিংকে 10 হাজার টাকার সাহায্য করেন তিনি ।
নলহাটি পুরসভার 5 নম্বর ওয়ার্ডের রাজাপুকুর পাড়ার বাসিন্দা রাহুল । তাঁর অভিযোগ, তিনি কাজ করতেন মুম্বইতে ৷ বাড়ি ফিরতে চেয়ে ঠিকাদারের কাছে তাঁর মজুরির পাওনা 20 হাজার টাকা চেয়েছিলেন । সেই পাওনা টাকা না মেলায় স্থানীয় থানায় ঠিকাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান তিনি । আর সেই 'অপরাধে' ঠিকাদারের তিন-চারজন লোক তাঁর দুই কান কেটে দেয়।
সেখান থেকে পালিয়ে কোনওরকমে স্থানীয় হাসপাতালে পৌঁছন রাহুল । কিন্তু তাতেও সুরাহা হয়নি । সেখানে বেশ কয়েকদিন চিকিৎসা করানোর পর রাহুল বীরভূমের নলহাটির বাড়িতে ফিরে আসেন । স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে অনুব্রতর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সেখানেই তাঁকে সাহায্যের আশ্বাস দেন তৃণমূল নেতা ৷
বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বারবার বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের অভিয়োগ তুলছে বাংলার শাসক শিবির ৷ সেই সূত্র ধরে রাহুলের সঙ্গে ঘটা ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অনুব্রত বলেন, "আমরা পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে সবসময় আছি ৷ এ ধরনের অন্যায় আমরা হতে দেব না । নলহাটি 5 নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা মহারাষ্ট্রে কাজ করতে গিয়েছিলেন ৷ তার কান কেটে নেওয়া হয়েছে । বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে দেখছেন ৷"