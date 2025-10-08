একুশের খেলা হবে থেকে ছাব্বিশে 'ভোট খুব টাফ', নেতা-কর্মীদের সতর্ক করলেন কেষ্ট
2026 বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী করতে বীরভূমে 11টি আসনই জিততে চান অনুব্রত মণ্ডল ৷ তবে লড়াই যে সহজ নয়, মনে করিয়ে দেন তিনি ৷
Published : October 8, 2025 at 7:32 PM IST
বোলপুর, 8 অক্টোবর: এতদিন বলতেন খেলা হবে ৷ কিন্তু ছাব্বিশের ভোট নিয়ে শঙ্কায় কেষ্ট ৷ তাঁকে বলতে শোনা গেল, "এবার ভোট খুব টাফ" ৷ 2026 বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলীয় নেতা-কর্মীদের এভাবেই সাবধান করলেন অনুব্রত মণ্ডল। বুধবার বোলপুরের গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠান ছিল তৃণমূলের ৷ সেই অনুষ্ঠান থেকে আগামিদিনে পশ্চিম এসআইআর (SIR) হলে কীভাবে ভোটার তালিকায় 'কারচুপি' রুখতে হবে তা নেতা-কর্মীদের জানালেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ ৷ এই মর্মে বিএলওদের নিয়ে একটি বৈঠক করার সিদ্ধান্তও হয় ৷
তৃণমূল-কংগ্রেসের বীরভূম জেলার কোর কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এদিন গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠিত হয় ৷ মধ্যমণি ছিলেন অনুব্রত। এছাড়াও, ছিলেন রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়, বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল-সহ কোর কমিটির 9 সদস্য ৷ কিন্তু এদিনের অনুষ্ঠানে কেষ্টের পাশে দেখা যায়নি কাজলকে ৷ সুত্রের খবর, পারিবারিক কাজে ব্যস্ত থাকায় গরহাজির ছিলেন কোর কমিটির সদস্য তথা বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ।
বিজয়া সম্মেলনীতে বীরভূমের অন্যান্য এলাকার বিধায়ক, ব্লক সভাপতি, পুরসভাগুলির চেয়ারম্যান, অঞ্চল সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদের সদস্যরা-সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন ৷ এরপরেই অনুব্রত মণ্ডল মঞ্চ থেকে জানান, বিএলওদের নিয়ে বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি মিটিং ডাকা হবে। বিজয়া সম্মেলনীর মঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হয় 11 থেকে 18 অক্টোবর বীরভূমের 27টি জায়গায় বিজয়া সম্মেলনী করবেন নেতারা ৷ কোর কমিটির সদস্যরা যে যেখানে সময় পাবেন, যাবেন ৷
মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "আমরা যাঁরা নেতা তাঁরা মুখে বলেই খালাস। আসল কাজটা করেন ব্লক, অঞ্চল সভাপতি, দলের কর্মীরা ৷ আপনারাই মেন কারিগর। 2026 বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী করতে বীরভূম থেকে 11টা আসনই জিততে হবে ৷ আমি একটা কথাই বলব, যদি নিজেদের মধ্যে কোনও ঝগড়াঝাটি থাকে, আলোচনা করে মিটিয়ে নিন ৷ সবাই অ্যাক্টিভ হন ৷ কারণ মনে রাখবেন এবার ভোট কিন্তু খুব টাফ ৷ বিজয়া সম্মেলনী গুলোতে বুথের মানুষকে বেশি করে নিয়ে আসুন ৷ মহিলাদের বেশি করে নিয়ে আসা দরকার ৷ মহিলারাই আসল হাতিয়ার, মহিলারা থাকলে জয়লাভ করা যায় ।"
এদিন বোলপুরর গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, "বিহারে দেখলেন কীভাবে এসআইআর হল ৷ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সব করতে পারে ৷ বিহারে 10 থেকে 12 শতাংশ ভোট এদিক-ওদিক করেছে ৷ 4 শতাংশ ভোট এদিক ওদিক হলেই সরকার গড়ে, সরকার পরে যায় ৷ বিহারের মানুষ নীতিশ কুমারের সরকারের উপর ক্ষুব্ধ ৷ এখানেও এসআইআর করবে ৷ সাবধান, এখানে 1 কোটি ভোট এদিক-ওদিক করতে পারে ৷ তাহলে যত ভালোই ভোট করুন, জেতা মুশকিল হবে।" সবমিলিয়ে বিজয়ার অনুষ্ঠান থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন যে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে খুব সহজ হবে না, তারইইঙ্গিত দিয়ে কর্মীদের সাবধান করলেন কেষ্ট থেকে চন্দ্রনাথ ৷