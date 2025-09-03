কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: আগামী 5 সেপ্টেম্বর থেকেই শিয়ালদা-বনগাঁ-রানাঘাট এবং শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর রুটে চালু হচ্ছে এসি লোকালের যাত্রী পরিষেবা । গত মাসেই এই শাখায় শিয়ালদা থেকে রানাঘাটের মধ্যে চালু হয়েছে রাজ্যের প্রথম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এসি লোকাল ট্রেন । এবার আরও দুটি এসি লোকাল চালু হচ্ছে এই শিয়ালদা শাখা থেকেই ।
এই নিয়ে তিনটি এসি লোকাল ট্রেন চলবে পূর্বরেলের শিয়ালদা শাখা থেকে । নিত্যযাত্রীদের আরাম ও সুবিধার কথা মাথায় রেখে এসি লোকাল ট্রেনের পরিষেবা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ । রবিবার বাদে সপ্তাহে ছয় দিন মিলবে পরিষেবা ।
শিয়ালদার জনসংযোগ বিভাগ থেকে এসি লোকালের পরিষেবার যে টাইম টেবিলটি প্রকাশ করা হয়েছে সেটি হল :
রানাঘাট-বনগাঁ-শিয়ালদা এসি লোকাল সকাল 7টা 11 মিনিটে রানাঘাট থেকে ছাড়বে । বনগাঁ পৌঁছবে সকাল 7টা 52 মিনিটে । শিয়ালদা পৌঁছনোর সময় সকাল 9টা 37 মিনিটে । ফেরার পথে ট্রেনটি শিয়ালদা থেকে সন্ধ্যা 6টা 14 মিনিটে ছাড়বে এবং রাত 8টা 5 মিনিটে বনগাঁ পৌঁছবে । এরপর রানাঘাট পৌঁছবে রাত 8টা 41 মিনিটে ।
ইতিমধ্যেই ভাড়ার তালিকাও সামনে এনেছে পূর্বরেল কর্তৃপক্ষ । রইল সেই তালিকা :
রানাঘাট-বনগাঁ-শিয়ালদা এসি লোকালের পরিষেবায় বিমানযাত্রীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন । যাত্রীরা এখন দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে নামতে পারবেন । কারণ ট্রেনটি চালু হলে বিমনযাত্রীরা দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে নেমে সহজেই নিকটবর্তী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছে যেতে পারবেন । এতে যাত্রীদের আর শিয়ালদা পর্যন্ত যাওয়ার ঝক্কি পোহাতে হবে না ।
অন্যদিকে, শিয়ালদা-কৃষ্ণনগর এসি ইএমইউ পরিষেবা শিয়ালদা থেকে সকাল 9টা 48 মিনিটে ছেড়ে দুপুর 12টা 7 মিনিটে কৃষ্ণনগর পৌঁছবে । ফেরার পথে কৃষ্ণনগর থেকে দুপুর 1টা 30 মিনিটে ছেড়ে বিকেল 3টে 40 মিনিটে শিয়ালদা পৌঁছবে ।
এই পরিষেবা বিশেষ করে মায়াপুরের ইসকন মন্দির দর্শন করতে আসা ভক্ত ও পর্যটকদের জন্যও সুবিধাজনক হবে । গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় আরামদায়ক এসি যাত্রা তীর্থযাত্রাকে আরও মনোরম করে তুলবে । এই নতুন ট্রেনগুলোর পরিষেবা চালু হলে যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধা হবে অনেকটাই এবং সময়ও বাঁচবে ।
গত 11 অগস্ট রাজ্যের প্রথম এসি লোকাল অর্থাৎ শিয়ালদা থেকে রানাঘাটের পরিষেবা চালু হয় । শিয়ালদা ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা জানান যে, শিয়ালদা রানাঘাট এসি লোকাল চালিয়ে যাত্রীদের থেকে ব্যাপক সাড়া মিলেছে । প্রতিদিনই ট্রেনে নজরকারা ভিড় হচ্ছে । তাই অন্যান্য রুটেও যাতে এসি লোকাল চালু করা হয় সেই আবেদন উঠে এসেছিল যাত্রীদের থেকে ।
দেখা গিয়েছে যে, শিয়ালদা-রানাঘাট এসি লোকালে আসন সংখ্যা 2232 । তবে এমনও অনেক দিন হয়েছে যে 160 শতাংশ মানুষ যাতায়াত করেছেন ট্রেনে । এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ যাত্রী সংখ্যা হয়েছে 3626 ।