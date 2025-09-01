ETV Bharat / state

এসএসসির 'দাগি' শিক্ষকদের তালিকায় মেয়ের নাম আসতেই সপরিবারে বাড়ি থেকে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী সন্ধ্যা মণ্ডল ।

ইনসেটে তৃণমূল নেত্রীর মেয়ে (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 1, 2025 at 1:04 PM IST

4 Min Read

হিঙ্গলগঞ্জ, 1 সেপ্টেম্বর: কোথাও শাসকদলের বিধায়কের পুত্রবধূ অথবা মেয়ের নাম । আবার কোথাও খোদ তৃণমূল নেতা-নেত্রী কিংবা পরিবারের সদস্যদের নাম । এসএসসি-র 'দাগি' শিক্ষকদের তালিকায় ছড়াছড়ি শাসকদলের ঘনিষ্ঠদের । সেই আবহেই এবার সামনে এসেছে আরও এক তৃণমূল নেত্রীর মেয়ের নাম । স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রকাশিত 'টেন্টেড' শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তালিকায়, সন্ধ্যা মণ্ডল নামে হিঙ্গলগঞ্জের ওই তৃণমূল নেত্রীর মেয়ে প্রিয়াঙ্কা মণ্ডলের নাম রয়েছে 1069 নম্বরে ।

এসএসসি-র প্রকাশিত তালিকায় তাঁর রোল নম্বরও দেওয়া হয়েছে (যার নম্বর 32211675003577)। তৃণমূল নেত্রীর মেয়ের নাম 'দাগি' শিক্ষকদের তালিকায় থাকলেও তিনি কোন স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, তা নিয়ে অবশ্য কোনও তথ্যই দেওয়া হয়নি স্কুল সার্ভিস কমিশনের 'টেন্টেড' তালিকায় । এদিকে, গোটা ঘটনা ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনীতির অন্দরে ।

'দাগি' তালিকায় বিধায়ক ঘনিষ্ঠ আরও এক তৃণমূল নেত্রীর মেয়ের নাম (নিজস্ব চিত্র)

বিরোধীদের দাবি, "স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক দেবেশ মণ্ডলের অত‍্যন্ত কাছের এই শাসক নেত্রী । বিধায়কের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদেই তিনি তাঁর মেয়ের চাকরি করে দিয়েছেন ঘুরপথে ।" যদিও এ নিয়ে সন্ধ্যা মণ্ডল কিংবা তাঁর পরিবারের কারও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি । তবে, তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব অবশ্য এর থেকে দূরত্ব তৈরি করার চেষ্টা করেছেন । তাঁরা বলছেন, "আইন আইনের পথে চলবে । কেউ যদি অন‍্যায় করে থাকে, তাহলে তাঁর বিচার আইনের মাধ্যমেই হবে ।" আর এই দাবি ও পালটা দাবিকে ঘিরে রীতিমতো সরগরম হতে শুরু করেছে উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ ।

'দাগি' তালিকায় বিধায়ক ঘনিষ্ঠ আরও এক তৃণমূল নেত্রীর মেয়ের নাম (নিজস্ব চিত্র)

জানা গিয়েছে, চাকরিহারা 'টেন্টেড' শিক্ষিকা প্রিয়াঙ্কা মণ্ডলের বাড়ি হিঙ্গলগঞ্জের যোগেশগঞ্জে । তৃণমূল নেত্রী হিসেবে তাঁর মা সন্ধ্যার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে এলাকায় । এক সময়ে তিনি তৃণমূলের যোগেশগঞ্জ অঞ্চলের সভানেত্রীর পদেও ছিলেন । তবে, পদ চলে গেলেও সন্ধ্যার দাপট কিন্তু এতটুকু কমেনি ! যোগেশগঞ্জ এলাকায় কান পাতলেই শোনা যায় তাঁর প্রভাবের কথা ।

তবে, এসএসসি'র 'দাগি' শিক্ষকদের তালিকায় মেয়ের জায়গা হতেই সপরিবারে বাড়ি থেকে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী সন্ধ্যা মণ্ডল । স্থানীয় সূত্রে খবর, তালিকা প্রকাশের পর থেকেই কোনও খোঁজ মিলছে না ওই শাসক নেত্রী কিংবা তাঁর মেয়ের । কোথায় গিয়েছেন তাঁরা, সেই বিষয়েও কিছু জানা নেই এলাকার লোকজনের । যদিও বাসিন্দারা বলছেন, "এসএসসি-র তালিকা প্রকাশের দিনও ওই তৃণমূল নেত্রী ও তাঁর পরিবারকে দেখা গিয়েছিল এলাকায় । কিন্তু হঠাৎই রবিবার সকাল থেকে উধাও হয়ে গিয়েছেন পরিবারের সকলে ।"

তৃণমূল নেত্রী সন্ধ্যা মণ্ডল (নিজস্ব চিত্র)

যা ঘিরে এখন চলছে জোর চর্চা ! প্রশ্ন উঠেছে, তৃণমূল নেত্রী ও তাঁর পরিবার কি আগে থেকেই জানতেন এসএসসি-র 'অযোগ্য' শিক্ষকদের তালিকায় প্রিয়াঙ্কার নাম থাকবে ? সেই কারণেই কি লোকচক্ষুর আড়ালে সরে পড়লেন সকলে ? এমনই সব প্রশ্ন উঁকি মারতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে । অন্যদিকে, বিধায়ক ঘনিষ্ঠ হিঙ্গলগঞ্জের তৃণমূল নেত্রীর মেয়ের নাম 'টেন্টেড' শিক্ষকদের তালিকায় জ্বলজ্বল করতেই তা নিয়ে আসরে নামতে দেরি করেনি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ।

এই বিষয়ে যোগেশগঞ্জ এলাকার সিপিএম নেতা শ‍্যামল ঘোষ বলেন, "সন্ধ্যা মণ্ডলের মেয়ে প্রিয়াঙ্কার যে ঘুরপথে শিক্ষকের চাকরি হয়েছিল, তা আমরা জানতাম । আদালতে এসএসসি দুর্নীতি মামলা চলাকালীনও বারবার টেন্টেড শিক্ষকদের বিষয়টি উঠে এসেছে । এতদিন তা আবদ্ধ ছিল বদ্ধ ঘরে । এখন তা প্রকাশ‍্যে এসেছে । আসলে তৃণমূলের নেতা-নেত্রীদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ভরা । শুধু শিক্ষক কিংবা টেট দুর্নীতিই নয় । তৃণমূলের আমলে কয়লা, রেশন-সহ একাধিক বড় বড় দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে । দুর্নীতি আর তৃণমূল সমার্থক শব্দ । একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে ।"

বিজেপির রাজ‍্য মুখপাত্র দীপঙ্কর সরকার বলেন, "ওই তৃণমূল নেত্রী বিধায়ক দেবেশ মণ্ডলের অত‍্যন্ত ঘনিষ্ঠ । টাকার বিনিময়ে তাঁর হাত ধরেই চাকরি হয়েছে সন্ধ্যা মণ্ডলের মেয়ে প্রিয়াঙ্কার । এই সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত । সেই দুর্নীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল ও তাঁর ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেত্রী সন্ধ্যা মণ্ডল । এঁদের বিচারের আওতায় এনে কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি আমরা ।"

যদিও, বিষয়টি নিয়ে হিঙ্গলগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূল নেতা সুরজিৎ বর্মন বলেন, "আমরা কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নই ।বিচার ব্যবস্থায় যেটা প্রমাণ হবে সেটাই ঠিক । আইন যা বলবে সেটাই আমরা মানব ।"

