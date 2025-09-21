খড়গপুর আইআইটি'তে ফের এক ছাত্রের মৃত্যু, চাঞ্চল্য
ছাত্রমৃত্যুতে ফের খবরের শিরোনামে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৷ আইআইটি খড়গপুরের ঘটনায় ফের ছড়ালো চাঞ্চল্য ৷
Published : September 21, 2025 at 6:31 PM IST
খড়গপুর, 21 সেপ্টেম্বর: ফের ছাত্রমৃত্যু দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইআইটি খড়গপুরে । চলতি বছরে এই নিয়ে 6 জন ছাত্রের মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়ালো বিখ্যাত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে । তবে, ছেলের মৃত্য়ুতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করেনি পরিবার ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুর 2টো নাগাদ বিআর আম্বেদকর হল থেকে এক ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয় ৷ মৃত পড়ুয়ার নাম হর্ষ কুমার পাণ্ডে (27) ৷ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ছাত্র ঝাড়খণ্ডের রাঁচির বারিয়াতু থানা এলাকার বাসিন্দা ৷ 2024 সালে এলাহাবাদের মতিলাল নেহেরু ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে এম টেক করার পর আইআইটি খড়গপুর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পিএইচডি (গবেষণা) করার জন্য ভর্তি হন । তাঁর বাবা চিকিৎসক মনোজ কুমার পাণ্ডে এদিন দুপুরে ছেলেকে ফোনে না-পাওয়ায় কলেজের নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ।
নিরাপত্তারক্ষীরা গিয়ে দেখেন, হর্ষের ঘর বন্ধ ৷ হিজলি পুলিশকে খবর দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে । ঘটনাস্থলে পৌঁছে বেলা 2টো নাগাদ হর্ষকে উদ্ধার করেন পুলিশকর্মীরা ৷ এরপর তাঁকে আইআইটি খড়গপুরের বিসি রায় হাসপাতালে পাঠানো হয় । সেখানেই চিকিৎসকেরা হর্ষকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । খবর দেওয়া হয় পরিবারকে ৷
পুলিশের বক্তব্য
ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশের এক আধিকারিক । রবিবার দুপুর নাগাদ মৃত ছাত্রের দেহ মেদিনীপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ময়নাতদন্তের জন্য । হাসপাতালে পৌঁছন পরিবারের সদস্যরাও । আইআইটি খড়গপুরের তরফেও ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে । তবে পুলিশের তরফে এখনও বিস্তারিত কিছু জানান হয়নি ।
মৃত ছাত্রের বাবার বক্তব্য
ছেলের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকাহত হর্ষ পাণ্ডের বাবা ডাঃ মনোজ কুমার পাণ্ডে ৷ জানান, খড়গপুর আইআইটি-এর বিরুদ্ধে তাঁর কোনও অভিযোগ নেই ৷ তিনি বলেন, "সিসিটিভিতে দেখেছি সাড়ে 6টা - 7টা নাগাদ ও ঘরে ঢুকেছে । তারপর ওকে সাড়ে 9 টার দিকে ফোন করেছিলাম ৷ কিন্তু ফোন ধরেনি । এরপর আইটি থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হওয়ার একটি মেসেজ আসে ৷ আমি চাই ছেলের পার্থিব শরীর নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে ।" তিনি আরও জানান, ছেলের উপর বাড়ি থেকে কোনও রকম চাপ ছিল না ৷ পারিবারিক কোনও বিবাদও ছিল না বলেও জানান তিনি । ছেলে কেন চরম সিদ্ধান্ত নিলেন, তা বুঝে উঠতে পারছেন না বলে এদিন জানান মনোজ পাণ্ডে ৷
আইআইটি-তে একাধিক ছাত্রের মৃত্যু
উল্লেখ্য, হর্ষের মৃত্যু নিয়ে চলতি বছরে আইআইটি খড়গপুরে এখনও পর্যন্ত 6 জন পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে ৷ এর মধ্যে পাঁচ জনের দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে ৷ গত 18 জুলাই মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চতুর্থ বর্ষের ছাত্র তথা কলকাতার রিজেন্ট পার্কের বাসিন্দা ঋতম মণ্ডলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয় । এরপর, গত 21 জুলাই রাতে গলায় ওষুধ আটকে মৃত্যু হয় মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়াড়ার বাসিন্দা তথা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র চন্দ্রদীপ পাওয়ারের ।
চলতি বছরের 23 জুন দায়িত্ব নেওয়ার পর ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নতুন ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী । সেতু অ্যাপ, মাদার ক্যাম্পাস-সহ পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশের জন্য একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে । সেই সঙ্গে, ডিরেক্টর নিয়মিত একটি করে হল (হোস্টেল) ভিজিট করেন । পাশাপাশি গত 10 সেপ্টেম্বর পড়ুয়াদের সঙ্গে মশাল মিছিলে অংশগ্রহণ করেন সুমন চক্রবর্তী ৷