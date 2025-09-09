থানার ভিতর থেকে মোবাইল চুরি ! গ্রেফতার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহিলা
সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখেই মহিলাকে গ্রেফতার করেন পুলিশ আধিকারিকরা ৷ তাঁর বিরুদ্ধে চুরির মামলা রুজু হয়েছে ৷
Published : September 9, 2025 at 10:59 AM IST
কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের পুলিশকর্তারা নিজেরাই হতবাক । সাধারণ মানুষ অভিযোগ জানাতে থানায় যান, কিন্তু অভিযোগ জানাতে এসে থানারই জিনিস নিয়ে চম্পট দেওয়ার ঘটনা সচরাচর শোনা যায় না । সোমবার দুপুরে নিউ মার্কেট থানায় ঘটল তেমনই এক নজিরবিহীন ঘটনা । অভিযোগ, থানার টেবিলে রাখা সরকারি মোবাইল ফোন নিয়ে পালান এক মহিলা । পরে অবশ্য তাঁকে পাকড়াও করতে সক্ষম হন কলকাতা পুলিশের আধিকারিকেরা ।
এই বিষয়ে ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় ইটিভি ভারতকে বলেন, "ওই মহিলা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত । তার থেকেই এই ঘটনা ঘটিয়েছেন । তদন্ত চলছে ।"
পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত মহিলার নাম ক্যানডেস বাওয়েন । তিনি একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান । এদিন নিউ মার্কেট থানায় একটি জিডি করতে আসেন তিনি । সেরেস্তা বা ডিউটি অফিসারের টেবিলে রাখা ছিল থানারই সরকারি মোবাইল ফোন । অভিযোগ, জিডির কাগজপত্র প্রস্তুতির সময়ে হঠাৎই সুযোগ বুঝে ওই ফোনটি তুলে নেন ওই মহিলা । এরপর কোনওরকম সন্দেহ না জাগিয়েই থানার বাইরে বেরিয়ে যান তিনি ।
তবে ঘটনাটি বেশিক্ষণ আড়ালে থাকেনি । কর্তব্যরত এক পুলিশ কর্মীর চোখে পড়ে টেবিল থেকে ফোন উধাও হয়ে যাওয়ার বিষয়টি । সঙ্গে সঙ্গেই খোঁজ শুরু হয় । থানার ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করতেই ধরা পড়ে ওই মহিলার কাণ্ডকারখানা । ফুটেজে স্পষ্ট দেখা যায়, অভিযোগ জানাতে আসা ওই মহিলাই থানার সরকারি ফোনটি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন ।
এরপরই পুলিশ সক্রিয় হয় । শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করতে শুরু করেন পুলিশ আধিকারিকরা । দেখা যায়, নিউমার্কেট থানা থেকে বেরোনোর পর ওই মহিলা পার্কস্ট্রিটের দিকে গিয়েছেন । এরপর থেকেই তাঁকে পাকড়াও করার জন্য জোর তল্লাশি চালানো হয় । অবশেষে কিড স্ট্রিট ক্রসিং এলাকায় তাঁকে চিহ্নিত করেন পুলিশকর্মীরা । দ্রুত তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং উদ্ধার হয় থানার সরকারি মোবাইল ফোনটিও ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মহিলাকে নিউ মার্কেট থানায় এনে জেরা করা হচ্ছে । কেন তিনি এমন কাজ করলেন, তাঁর উদ্দেশ্য কী ছিল, সেই দিকটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, পরিকল্পিতভাবে নয়, হঠাৎ করেই সুযোগ বুঝে তিনি ফোনটি নিয়ে নেন । তবে একটি থানার ভেতরে এমন ঘটনা ঘটায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে পুলিশ মহলে ।
শহরের পুলিশকর্তারা জানিয়েছেন, ঘটনায় অবহেলার কোনও জায়গা নেই । থানার ভেতরে বসেই সরকারি সম্পত্তি সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা একেবারেই গুরুতর অপরাধ । ধৃত মহিলার বিরুদ্ধে চুরির মামলা রুজু করা হয়েছে । পাশাপাশি থানার নিরাপত্তা ও সতর্কতার দিকেও নতুন করে নজর দেওয়া হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছি বলেই ফোন উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে । ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে, সেই দিকেও নজর দেওয়া হবে ।"