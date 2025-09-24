বঙ্গে দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে এবার মমতার গড়ে শাহ !
ইজেডসিসি-তে রাজ্য বিজেপির আয়োজিত দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ যাবেন উত্তর কলকাতার অন্যতম বড় পুজোর উদ্বোধনেও ৷
Published : September 24, 2025 at 6:51 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ 26 সেপ্টেম্বর দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করবেন তিনি ৷ তবে, এবার অমিত শাহর দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে একটি বড় চমক থাকছে ৷ বিজেপি সূত্রে খবর, খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা কেন্দ্রে একটি পুজো উদ্বোধন করবেন বিজেপির নাম্বার-টু ৷ অর্থাৎ, ভবানীপুরে সেই দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷
এর বাইরে প্রতি বছরের মতো নির্দিষ্ট তিনটি পুজোর উদ্বোধন করবেন অমিত শাহ ৷ যার মধ্যে অন্যতম পুজো হল উত্তর কলকাতার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার ৷ কলকাতা পুরনিগমের বিজেপির কাউন্সিলর সজল ঘোষের এই পুজোর উদ্বোধনে বেশকয়েক বছর ধরে আসছেন শাহ ৷
এর পাশাপাশি, দক্ষিণ কলকাতার লেক রোডের সেবক সংঘের পুজোর উদ্বোধন করবেন অমিত শাহ ৷ গত তিন থেকে চারবছর ধরে সেবক সংঘের পুজোর উদ্বোধন করছেন তিনি ৷ এছাড়াও সল্টলেকে ইজেডসিসি-তে আয়োজিত বিজেপির দুর্গাপুজোতেও অংশ নেবেন তিনি ৷ বিগত কয়েকবছর ধরে ধুমধামের সঙ্গে এই পুজো করে আসছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব ৷
অমিত শাহের এই দু’দিনের সফরের কর্মসূচি হল - কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কলকাতায় এসে পৌঁছবেন 25 সেপ্টেম্বর ৷ নিউটাউনের একটি পাঁচতারা হোটেলে রাত্রিবাস করবেন ৷ পরের দিন সকাল 11টা 20 মিনিট নাগাদ লেক অ্যাভিনিউর সেবক সংঘের পুজো উদ্বোধন করবেন তিনি ৷ ঠিক বেলা 12টার সময় সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজো উদ্বোধন করবেন শাহ ৷ 12টা 45 মিনিটে আবারও হোটেলে ফিরে আসবেন তিনি ৷ বিকেলে 5.05 মিনিটে EZCC-তে বিজেপির কালচারাল সেলের আয়োজিত পুজোর উদ্বোধন করবেন অমিত শাহ ৷ সেখান থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বিমানবন্দরের উদ্যেশ্যে রওনা দেবেন ৷ তবে, এরই মাঝে ভবানীপুরে পুজোর উদ্বোধনে যেতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷
আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে, শাহের ভবানীপুরে পুজোর উদ্বোধন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ৷ কারণ, এই বিধানসভা কেন্দ্রটি খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ আর তাঁর কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে বিজেপির এই শীর্ষনেতা পুজো উদ্বোধন করে, অমিত শাহ তৃণমূলকে একপ্রকার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে চাইছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷
উল্লেখ্য়, দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে বিগত কয়েকবছর ধরেই রাজ্যের দুই রাজনৈতিক দল তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে বাকযুদ্ধ তুঙ্গে উঠেছে ৷ বরাবরই বিজেপির তরফে অভিযোগ ওঠে, রাজ্যে দুর্গাপুজো না-হতে দেওয়ার ৷ এমনকি দুর্গাপুজোর ভাসান বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগও অতীতে তুলেছেন অমিত শাহরা ৷ যার পালটা হিসেবে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে অনুদান, পুজো কার্নিভালের মতো অনুষ্ঠানের প্রচারকে হাতিয়ার করেছে শাসকদল ৷
এবারের দুর্গাপুজোতেও পিছিয়ে নেই তৃণমূল ৷ মহালয়ার আগে থেকেই দুর্গাপুজোর মণ্ডপের উদ্বোধন শুরু করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই নিয়েও বিরোধীদের কটাক্ষের শিকার হয়েছেন তিনি ৷ কোন যুক্তিতে পিতৃপক্ষে পুজোর উদ্বোধন করলেন মমতা, সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নিজে ৷